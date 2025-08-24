Spotify: Έρχονται αυξήσεις τιμών καθώς εισάγει νέες υπηρεσίες, σύμφωνα με τους FT

Enikos Newsroom

οικονομία

spotify
Φωτογραφία: Unsplash.com

Το Spotify θα αυξήσει τις τιμές καθώς επενδύει σε νέες δυνατότητες και στοχεύει σε 1 δισεκατομμύριο χρήστες, ανέφεραν οι Financial Times την Κυριακή επικαλούμενοι τον συμπρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο της εταιρείας streaming μουσικής, Άλεξ Νόρστρομ.

Οι αυξήσεις θα συνοδεύονται από προγραμματισμένες νέες υπηρεσίες και χαρακτηριστικά, σύμφωνα με τους FT, όπως δήλωσε ο Norstrom σε συνέντευξή του.

Το Spotify δεν απάντησε αμέσως σε αίτημα του Reuters για σχολιασμό.

Νωρίτερα τον Αύγουστο, η σουηδική εταιρεία δήλωσε ότι θα αυξήσει την μηνιαία τιμή της premium ατομικής συνδρομής της σε ορισμένες αγορές από τον Σεπτέμβριο, καθώς επιδιώκει να βελτιώσει τα περιθώρια κέρδους.

Ανέφερε ότι η τιμή θα αυξηθεί στα 11,99 ευρώ (14,05 δολάρια) από 10,99 ευρώ σε αγορές όπως η Νότια Ασία, η Μέση Ανατολή, η Αφρική, η Ευρώπη, η Λατινική Αμερική και η περιοχή Ασίας-Ειρηνικού.

«Αυξήσεις τιμών και προσαρμογές τιμών και ούτω καθεξής, αυτό είναι μέρος της επιχειρηματικής μας εργαλειοθήκης και θα το κάνουμε όταν έχει νόημα», δήλωσε ο Norstrom στην εφημερίδα.
Οι αυξήσεις των τιμών σε συνδυασμό με τις προσπάθειες μείωσης του κόστους τα τελευταία χρόνια βοήθησαν το Spotify να επιτύχει τα πρώτα του ετήσια κέρδη πέρυσι.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Κατανομή 1,5 δισ. ευρώ του «Ελλάδα 2.0» σε 50 έργα του υπουργείου Υγείας

Orlando Bloom: Ποια θεραπεία έκανε για να απομακρύνει τα μικροπλαστικά από το σώμα του – Τελικά τα κατάφερε;

Ρεκόρ όλων των εποχών: Συλλεκτική κάρτα Τζόρνταν–Μπράιαντ πουλήθηκε για 12,9 εκατομμύρια δολάρια

Τσουκαλάς: Η κυβέρνηση ανταλλάσσει την οικονομική αιμορραγία των πολιτών με ψίχουλα

Πρωτοφανές τετραπλό αστρικό σύστημα θα μπορούσε να αποκαλύψει μυστικά των καφέ νάνων – «Παρέχει ένα μοναδικό κοσμικό εργαστ...

Η Apple ετοιμάζεται για AI στις επιχειρήσεις με νέες επιλογές διαμόρφωσης ChatGPT
περισσότερα
07:19 , Κυριακή 24 Αυγούστου 2025

Πρώτη κατοικία: Με ποιον τρόπο θα απαλλάσσονται οι ιδιοκτήτες από τον φόρο μεταβίβασης

Με σύμμαχο την τεχνολογία οι ιδιοκτήτες θα λαμβάνουν την χορήγηση της απαλλαγής από τον φόρο μ...
07:29 , Σάββατο 23 Αυγούστου 2025

Τέλος χρόνου για τις εκπτώσεις: Πόσο μειώθηκαν οι πωλήσεις των εμπορικών καταστημάτων – Ποιοι μπαίνουν στο «στόχαστρο» των ελεγκτών

Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για να πέσει η αυλαία της φετινής θερινής εκπτωτικής περιόδου. Σύμφω...
14:26 , Παρασκευή 22 Αυγούστου 2025

Ιστορικό χαμηλό στο ποσοστό μισθωτών που υπερεργάστηκαν το 2024 – Τα στοιχεία από το υπουργείο Εργασίας

Την καλύτερη επίδοση που έχει σημειώσει ποτέ η χώρα μας στο κομμάτι της υπερεργασίας για τη μι...
08:18 , Παρασκευή 22 Αυγούστου 2025

ΔΕΘ 2025: Στο «μικροσκόπιο» της κυβέρνησης πακέτο 1,5 δισ. ευρώ – Στοχευμένες φοροελαφρύνσεις και στήριξη της μεσαίας τάξης

Σε τροχιά τελικών αποφάσεων μπαίνει το οικονομικό επιτελείο ενόψει της 89ης Διεθνούς Έκθεσης Θ...
MUST READ

Νεκρός πεζοπόρος που έκανε μοιραίο λάθος όταν είδε δηλητηριώδες φίδι

Ο σταυρός που φορούσε, έσωσε 20χρονο από αδέσποτη σφαίρα: «Ο Θεός είναι σίγουρα αληθινός»

Νεκρή 77χρονη κατά τη διάρκεια επέμβασης καρδιάς – Έγινε 10λεπτη διακοπή ρεύματος στο νοσοκομείο