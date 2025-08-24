Spotify: Έρχονται αυξήσεις τιμών καθώς εισάγει νέες υπηρεσίες, σύμφωνα με τους FT

Το Spotify θα αυξήσει τις τιμές καθώς επενδύει σε νέες δυνατότητες και στοχεύει σε 1 δισεκατομμύριο χρήστες, ανέφεραν οι Financial Times την Κυριακή επικαλούμενοι τον συμπρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο της εταιρείας streaming μουσικής, Άλεξ Νόρστρομ.

Οι αυξήσεις θα συνοδεύονται από προγραμματισμένες νέες υπηρεσίες και χαρακτηριστικά, σύμφωνα με τους FT, όπως δήλωσε ο Norstrom σε συνέντευξή του.

Το Spotify δεν απάντησε αμέσως σε αίτημα του Reuters για σχολιασμό.

Νωρίτερα τον Αύγουστο, η σουηδική εταιρεία δήλωσε ότι θα αυξήσει την μηνιαία τιμή της premium ατομικής συνδρομής της σε ορισμένες αγορές από τον Σεπτέμβριο, καθώς επιδιώκει να βελτιώσει τα περιθώρια κέρδους.

Ανέφερε ότι η τιμή θα αυξηθεί στα 11,99 ευρώ (14,05 δολάρια) από 10,99 ευρώ σε αγορές όπως η Νότια Ασία, η Μέση Ανατολή, η Αφρική, η Ευρώπη, η Λατινική Αμερική και η περιοχή Ασίας-Ειρηνικού.

«Αυξήσεις τιμών και προσαρμογές τιμών και ούτω καθεξής, αυτό είναι μέρος της επιχειρηματικής μας εργαλειοθήκης και θα το κάνουμε όταν έχει νόημα», δήλωσε ο Norstrom στην εφημερίδα.

Οι αυξήσεις των τιμών σε συνδυασμό με τις προσπάθειες μείωσης του κόστους τα τελευταία χρόνια βοήθησαν το Spotify να επιτύχει τα πρώτα του ετήσια κέρδη πέρυσι.