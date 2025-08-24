Αρκούδα «μπούκαρε» σε κατάστημα και έφαγε έναν κουβά παγωτό φράουλα – «Δεν… απολύμανε τα νύχια της»

Αρκούδα «μπούκαρε» σε κατάστημα και έφαγε έναν κουβά παγωτό φράουλα – «Δεν… απολύμανε τα νύχια της»
Φωτογραφία: Γραφείο Σερίφη της κομητείας Ελ Ντοράντο

Μια τεράστια καφέ αρκούδα εισέβαλε σε παγωτατζίδικο στην περιοχή της λίμνης Τάχο, στην Καλιφόρνια, αναζητώντας το… αγαπημένο της γλυκό.

Σύμφωνα με το Γραφείο του Σερίφη της κομητείας Ελ Ντοράντο, η αρκούδα, που οι ντόπιοι έχουν ονομάσει «Fuzzy», μπήκε στο κατάστημα «Ice Cream Shop», στο Camp Richardson, τα ξημερώματα της Κυριακής, και βρέθηκε πίσω από τον πάγκο του ταμείου ψάχνοντας για λιχουδιές.

Οι αστυνομικοί που έφτασαν στο σημείο «με το ζόρι πίστεψαν στα μάτια τους», ενώ οι φωτογραφίες που δόθηκαν στη δημοσιότητα δείχνουν το ζώο να κοιτάζει την κάμερα με ένα «ένοχο» βλέμμα, έχοντας πιαστεί κυριολεκτικά επ’ αυτοφώρω.

Φωτογραφία: Γραφείο Σερίφη της κομητείας Ελ Ντοράντο

Η γλυκατζού αρκούδα τελικά αποχώρησε, αλλά μόνο αφού… απόλαυσε έναν ολόκληρο κουβά με παγωτό φράουλα.

Όπως ανέφεραν οι αρχές, δοκίμασε και άλλες γεύσεις, αφήνοντας πίσω μισοφαγωμένα δοχεία και αποτυπώματα από τις πατούσες της στο πάτωμα του καταστήματος, σύμφωνα με τους New York Times.


Αν και η αρκούδα προκάλεσε ελάχιστες φθορές στο κατάστημα, οι ιδιοκτήτες αναγκάστηκαν να αντικαταστήσουν όλα τα αποθέματα παγωτού.

«Είμαστε αρκετά σίγουροι ότι δεν απολύμανε τα νύχια της πριν μπει μέσα», δήλωσε ο William Boas, αντιπρόεδρος του Camp Richardson.

«Οπότε έπρεπε να αντικατασταθούν όλα τα παγωτά».

