Τραγωδία στη Μύκονο: Νεκρός 25χρονος σε ιδιωτική πισίνα ξενοδοχείου 

Υπάλληλοι ξενοδοχείου στην Μύκονο, όταν μπήκαν σε δωμάτιο, διαπίστωσαν ότι υπήρχαν δύο αναίσθητοι νέοι άνδρες εντός της ιδιωτικής πισίνας.

Ο ένας από τους δύο αλλοδαπούς, ένας 25χρονος ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του, ενώ ο δεύτερος, ένας 23χρονος, ήταν ζωντανός. Σημειώνεται ότι και οι 2 είναι υπήκοοι Βραζιλίας.

Στο σημείο έσπευσε άμεσα σταθμός του ΕΚΑΒ, που παρέλαβε τον έναν από τους δύο και τον μετέφερε στο Κέντρο Υγείας Μυκόνου, ενώ όσον αφορά τον 25χρονο, διαπιστώθηκε ότι ήταν νεκρός.

Σημειώνεται ότι μια υπάλληλος καθαριότητας αντιλήφθηκε ότι κάτι δεν πήγαινε καλά, όταν είδε νερό στο μπαλκόνι, κάτω από το δωμάτιο των 2 ανδρών και ειδοποίησε τους συναδέλφους της.

Κατά την διερεύνηση του χώρου, οι Αρχές εντόπισαν μια πλαστική σύριγγα, ενώ βρέθηκαν και σακουλάκια με λευκή σκόνη, τα οποία κατασχέθηκαν και εκτιμάται ότι αφορούν ναρκωτικές ουσίες.