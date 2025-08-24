Τραγωδία στη Μύκονο: Νεκρός 25χρονος σε ιδιωτική πισίνα ξενοδοχείου 

Enikos Newsroom

κοινωνία

Πισίνα

Υπάλληλοι ξενοδοχείου στην Μύκονο, όταν μπήκαν σε δωμάτιο, διαπίστωσαν ότι υπήρχαν δύο αναίσθητοι νέοι άνδρες εντός της ιδιωτικής πισίνας.

Ο ένας από τους δύο αλλοδαπούς, ένας 25χρονος ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του, ενώ ο δεύτερος, ένας 23χρονος, ήταν ζωντανός. Σημειώνεται ότι και οι 2 είναι υπήκοοι Βραζιλίας.

Στο σημείο έσπευσε άμεσα σταθμός του ΕΚΑΒ, που παρέλαβε τον έναν από τους δύο και τον μετέφερε στο Κέντρο Υγείας Μυκόνου, ενώ όσον αφορά τον 25χρονο, διαπιστώθηκε ότι ήταν νεκρός.

Σημειώνεται ότι μια υπάλληλος καθαριότητας αντιλήφθηκε ότι κάτι δεν πήγαινε καλά, όταν είδε νερό στο μπαλκόνι, κάτω από το δωμάτιο των 2 ανδρών και ειδοποίησε τους συναδέλφους της.

Κατά την διερεύνηση του χώρου, οι Αρχές εντόπισαν μια πλαστική σύριγγα, ενώ βρέθηκαν και σακουλάκια με λευκή σκόνη, τα οποία κατασχέθηκαν και εκτιμάται ότι αφορούν ναρκωτικές ουσίες.

 

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Orlando Bloom: Ποια θεραπεία έκανε για να απομακρύνει τα μικροπλαστικά από το σώμα του – Τελικά τα κατάφερε;

Λίπος στο συκώτι: Για ποιες ασθένειες μπορεί να αυξήσει τον κίνδυνο – Τι πρέπει να ξέρετε

Κίνηση στους ελληνικούς αυτοκινητόδρομους – Αύξηση κατά 4,58% σε σχέση με το 2024

Eυρωπαίοι και Αμερικανοί επιμένουν ελληνικά – Στο εξωτερικό ταξιδεύουν όλο και περισσότεροι Έλληνες

Τεστ προσωπικότητας: Η πόρτα που θα επιλέξετε αποκαλύπτει τι σας εμποδίζει να προχωρήσετε μπροστά

Τι σημαίνει η φράση «κατά κόρον»
περισσότερα
14:30 , Κυριακή 24 Αυγούστου 2025

Θεσσαλονίκη: Αυστηρά οριοθετημένα πάρκινγκ για τα ηλεκτρικά πατίνια θέτει σε λειτουργία ο δήμος

Τέλος στην άναρχη στάθμευση των ηλεκτρικών πατινιών θέλει να βάλει ο δήμος Θεσσαλονίκης, με κα...
14:28 , Κυριακή 24 Αυγούστου 2025

Αλεξάνδρα Νικολαΐδου: Την Τρίτη η κηδεία της – Η συγκινητική ανάρτηση της οικογένειάς της 

Σε μια συγκινητική ανάρτηση προχώρησε η αδελφή της Αλεξάνδρας Νικολαΐδου, η οποία πέθανε σε ηλ...
14:12 , Κυριακή 24 Αυγούστου 2025

Ο χάρτης πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς για την Δευτέρα – Ποιες περιοχές θα βρεθούν σε «πορτοκαλί» συναγερμό 

Σύμφωνα με το Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς που εκδίδει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προ...
13:45 , Κυριακή 24 Αυγούστου 2025

Φωτιές: Αύξηση της θερμοκρασίας στις καμένες περιοχές – Τι είπε ο Λαγουβάρδος για τον ρόλο της κλιματικής κρίσης 

Στο θέμα των επιπτώσεων των πυρκαγιών, στο ρόλο της κλιματικής κρίσης, αλλά και στις προτάσεις...
MUST READ

Νεκρός πεζοπόρος που έκανε μοιραίο λάθος όταν είδε δηλητηριώδες φίδι

Ο σταυρός που φορούσε, έσωσε 20χρονο από αδέσποτη σφαίρα: «Ο Θεός είναι σίγουρα αληθινός»

Νεκρή 77χρονη κατά τη διάρκεια επέμβασης καρδιάς – Έγινε 10λεπτη διακοπή ρεύματος στο νοσοκομείο