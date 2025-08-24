Ουκρανία: Γιορτάζει την Ημέρα Ανεξαρτησίας της με πλήγματα κατά της Ρωσίας – «Δεν έχουμε κερδίσει ακόμη τον πόλεμο, αλλά δεν θα χάσουμε» λέει ο Ζελένσκι

Η Ουκρανία γιορτάζει σήμερα την Ημέρα της Ανεξαρτησίας της, με νέες επιθέσεις μη επανδρωμένων αεροσκαφών εναντίον της Ρωσίας, σε μια περίοδο που οι ελπίδες για ειρήνη δείχνουν να εξανεμίζονται, καθώς οι διπλωματικές πρωτοβουλίες έχουν παγώσει.

Την Κυριακή, ουκρανικά drones προκάλεσαν πυρκαγιά στον πυρηνικό σταθμό του Κουρσκ στη δυτική Ρωσία, όταν ένα από αυτά καταρρίφθηκε πάνω από την εγκατάσταση και εξερράγη κατά την πτώση του.

Ο σταθμός ανακοίνωσε ότι «η φωτιά κατασβέστηκε, δεν υπήρξαν θύματα ούτε αυξημένα επίπεδα ραδιενέργειας».

Η Διεθνής Υπηρεσία Ατομικής Ενέργειας έχει επανειλημμένα προειδοποιήσει για τους κινδύνους των συγκρούσεων γύρω από πυρηνικές εγκαταστάσεις μετά τη ρωσική εισβολή τον Φεβρουάριο του 2022.

Ρωσικές αρχές ανέφεραν πως ουκρανικά drones καταρρίφθηκαν και σε άλλες περιοχές, ακόμη και μακριά από το μέτωπο, περιλαμβανομένης της Αγίας Πετρούπολης.

Ο περιφερειακός κυβερνήτης Αλεξάντρ Ντροζντένκο δήλωσε μέσω Telegram ότι «δέκα drones καταρρίφθηκαν πάνω από το λιμάνι Ουστ-Λούγκα στον Φινλανδικό Κόλπο», προκαλώντας πυρκαγιά σε τερματικό καυσίμων που ανήκει στον ενεργειακό όμιλο Novatek.

Ο ουκρανικός στρατός στηρίζεται σε μεγάλο βαθμό στα drones για να απαντήσει στη ρωσική εισβολή, στοχεύοντας ιδίως πετρελαϊκές υποδομές με σκοπό να πλήξει βασική πηγή εσόδων της Μόσχας. Οι ρωσικές τιμές καυσίμων έχουν εκτοξευθεί μετά την έναρξη των επιθέσεων.

Από την πλευρά της, η Ουκρανία ανέφερε ότι τη νύχτα δέχθηκε επίθεση με έναν βαλλιστικό πύραυλο και 72 ιρανικής κατασκευής drones Shahed, εκ των οποίων τα 48 καταρρίφθηκαν από την αεροπορία.

Παράλληλα, μια 47χρονη γυναίκα σκοτώθηκε στην περιοχή Ντνιπροπετρόβσκ από ρωσικό drone, σύμφωνα με τον τοπικό κυβερνήτη.

Το μήνυμα Ζελένσκι

«Αυτός είναι ο τρόπος που χτυπά η Ουκρανία, όταν οι εκκλήσεις της για ειρήνη αγνοούνται» δήλωσε ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

«Σήμερα, τόσο οι ΗΠΑ όσο και η Ευρώπη συμφωνούν: η Ουκρανία δεν έχει ακόμη κερδίσει πλήρως, αλλά σίγουρα δεν θα χάσει. Η Ουκρανία έχει διασφαλίσει την ανεξαρτησία της. Η Ουκρανία δεν είναι θύμα – είναι μαχήτρια», πρόσθεσε.

We are building a Ukraine strong and powerful enough to live in security and peace. So that here, on this square, on our Independence Square, beneath our flags, on our land, our children and grandchildren will celebrate Independence Day. In peace. In calm. With confidence in the…

Στο Κίεβο ο Μαρκ Κάρνεϊ

Ο Καναδός πρωθυπουργός Μαρκ Κάρνεϊ, κάλεσε από το Κίεβο σε «μια δίκαιη και διαρκή ειρήνη για την Ουκρανία».

«Σήμερα, την ουκρανική Ημέρα της Ανεξαρτησίας, και σε αυτή την κρίσιμη στιγμή για την ιστορία του έθνους τους, ο Καναδάς ενισχύει την υποστήριξή του και τις προσπάθειές του προς μια δίκαιη ειρήνη με διάρκεια για την Ουκρανία», έγραψε χαρακτηριστικά σε ανάρτησή του στο Χ, κατά την άφιξή του στο Κίεβο.

Just arrived in Kyiv, Ukraine. On this Ukrainian Independence Day, and at this critical moment in their nation's history, Canada is stepping up our support and our efforts towards a just and lasting peace for Ukraine.



Από την πλευρά του ο Αντρίι Γιερμάκ, προσωπάρχης του Ουκρανού προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι, καλωσόρισε τον Καναδό πρωθυπουργό.

«Αυτή την ξεχωριστή ημέρα -την Ημέρα της Ανεξαρτησίας της Ουκρανίας- είναι ιδιαίτερα σημαντικό για εμάς να νιώθουμε την υποστήριξη των φίλων μας. Και ο Καναδάς πάντα στεκόταν στο πλευρό μας», σχολίασε ο Γιερμάκ στο Telegram.

Σημαία της Ουκρανίας στην Κριμαία

Στην κατεχόμενη Κριμαία, ακτιβιστές του κινήματος «Κίτρινη Κορδέλα» ύψωσαν το ουκρανικό λάβαρο στο όρος Kishka στο Σιμέιζ, δηλώνοντας: «Κάθε αυγή μας θυμίζει: το σκοτάδι δεν είναι αιώνιο και το πρωινό χωρίς κατακτητές πρέπει να έρθει».

Σε ανάρτησή τους σημείωσαν: «Αυτό είναι σημάδι ότι η Κριμαία περιμένει την Ουκρανία».

Έργο τέχνης στον σιδηροδρομικό σταθμού του Κιέβου

Η καλλιτέχνιδα Λέσια Χομένκο έδωσε επίσης το δικό της στίγμα στην επέτειο, μετατρέποντας την κεντρική αίθουσα του σιδηροδρομικού σταθμού του Κιέβου σε προσωρινό της στούντιο, δημιουργώντας έναν πίνακα 21 επί 12 μέτρων που αντανακλά την κίνηση και το πνεύμα ενός έθνους που παλεύει για την επιβίωσή του.

«Ο Κεντρικός Σιδηροδρομικός Σταθμός του Κιέβου είναι ένας πολύ συγκινητικός χώρος για όλους όσοι η ζωή τους άλλαξε δραματικά με την πλήρους κλίμακας εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία», δήλωσε η ίδια στο Euronews Culture.

Οι ευχαριστίες του Ζελένσκι και το μήνυμα του Καρόλου

Ο Ζελένσκι ευχαρίστησε τους ηγέτες που έστειλαν μηνύματα για την επέτειο, μεταξύ των οποίων τον Ντόναλντ Τραμπ, τον Σι Τζινπίνγκ, τον βασιλιά Κάρολο, τον πάπα Λέων ΙΔ’, την Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, τον Αντόνιο Κόστα και τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

Thank you for your support!



«Εξακολουθώ να ελπίζω ότι οι χώρες μας θα μπορέσουν να συνεχίσουν να εργάζονται στενά για να πετύχουν μια δίκαιη ειρήνη με διάρκεια στην Ουκρανία», έγραψε ο Κάρολος, σύμφωνα με το μήνυμα που ανήρτησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Ο Ζελένσκι ευχαρίστησε τον Κάρολο, εκτιμώντας ότι τα λόγια του «αποτελούν πραγματική έμπνευση για τον λαό μας», ενώ εξέφρασε και την ευγνωμοσύνη του προς τη Βρετανία για την υποστήριξή της στο Κίεβο.

I am grateful to His Majesty King Charles III @RoyalFamily for his cordial wishes to all Ukrainians on our Independence Day. His Majesty's kind words are a true inspiration for our people during the difficult time of war. We appreciate the United Kingdom's leadership in…

Ο πόλεμος στην Ουκρανία

Ωστόσο, η πραγματικότητα παραμένει ζοφερή: η Ρωσία ελέγχει περίπου το 1/5 της Ουκρανίας, συμπεριλαμβανομένης της Κριμαίας που προσάρτησε το 2014.

Ο πόλεμος έχει αναγκάσει εκατομμύρια ανθρώπους να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους και έχει ισοπεδώσει πόλεις και χωριά στην ανατολική και νότια χώρα.

Παρά τις διπλωματικές κινήσεις των τελευταίων ημερών και την προσπάθεια του Ντόναλντ Τραμπ να μεσολαβήσει για σύνοδο κορυφής μεταξύ Βλαντίμιρ Πούτιν και Βολοντίμιρ Ζελένσκι, η Ρωσία ξεκαθάρισε την Παρασκευή ότι «δεν υπάρχει καμία συνάντηση» προγραμματισμένη, όπως δήλωσε ο υπουργός Εξωτερικών, Σεργκέι Λαβρόφ, με τις ελπίδες για ειρήνη να παγώνουν εκ νέου.

Ο Ζελένσκι από την πλευρά του κατηγόρησε τη Μόσχα ότι επιδιώκει να παρατείνει την επίθεση.