Νέα γυναικοκτονία στην Ιταλία: 47χρονη βρέθηκε στραγγαλισμένη στο σπίτι της από τον 36χρονο πρώην σύντροφό της

Μια νέα γυναικοκτονία έχει συγκλονίσει την Ιταλία. Ο 36χρονος Christian Persico θεωρείται ύποπτος για τη δολοφονία της Tina Sgarbini, της 47χρονης γυναίκας που βρέθηκε νεκρή σήμερα το πρωί στο σπίτι της στο Montecorvino Rovella, στην περιοχή του Σαλέρνο.

Το πτώμα της βρέθηκε πεσμένο στο πάτωμα του διαμερίσματός της στον πρώτο όροφο, στην οδό Monsignor Franchini.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες της La Stampa, η γυναίκα φέρεται να δέχτηκε επίθεση από τον πρώην σύντροφό της έπειτα από έναν βίαιο καβγά. Την στραγγάλισε και ο 36χρονος τράπηκε σε φυγή αμέσως μετά την επίθεση και συνελήφθη 16 ώρες μετά.

Παραμένει ασαφές τι συνέβη μέσα στο σπίτι. Ο ιατροδικαστής έφτασε στο σημείο για να διενεργήσει την εξέτασή του.

Οι έρευνες

Οι καραμπινιέροι εξετάζουν τις κάμερες ασφαλείας της πόλης για να αναλύσουν τις κινήσεις του άνδρα. «Γύρω στις 4:00 σήμερα το πρωί», δήλωσε ο δήμαρχος του Μοντεκορβίνο Ροβέλα, Μαρτίνο Ντ’Ονόφριο, «ο άνδρας εθεάθη στην περιοχή Σαν Πιέτρο». Υπάρχουν επίσης αναφορές για ένα σημείωμα που άφησε ο άνδρας στη μητέρα του, στο οποίο παραδέχτηκε ότι έκανε «κάτι ηλίθιο», αλλά προς το παρόν πρόκειται απλώς για φήμη που δεν έχει ακόμη επιβεβαιωθεί.

Η φύση της σχέσης μεταξύ των δύο είναι επίσης ασαφής, καθώς φέρεται να εθεάθησαν μαζί σε ένα μπαρ πριν από λίγες ημέρες. «Δεν έχουμε λάβει ποτέ καμία αναφορά από το ζευγάρι», πρόσθεσε ο Ντ’Ονόφριο. «Είμαστε σοκαρισμένοι από αυτό που συνέβη». Οι εκδηλώσεις που είχαν προγραμματιστεί για απόψε στο Μοντεκορβίνο έχουν ακυρωθεί σε ένδειξη πένθους.

Η Τίνα Σγκαρμπίνι είχε δύο παιδιά από προηγούμενη σχέση.

Το προφίλ του δράστη στο Facebook, ωστόσο, περιλαμβάνει πολλές φωτογραφίες των δυο τους μαζί, να είναι αγκαλιασμένοι και απολαμβάνοντας μερικές από τις κοινές τους στιγμές. Τόσο η φωτογραφία προφίλ τους όσο και η φωτογραφία εξωφύλλου τους απεικονίζουν ως ένα δεμένο και ευτυχισμένο ζευγάρι.

Στις 23 Δεκεμβρίου 2020, δημοσίευσε μια φωτογραφία και των δύο χαμογελαστών, συνοδευόμενη από τη λεζάντα: «Ανεχόμαστε ο ένας τον άλλον τέσσερα χρόνια. Ποιος θα το φανταζόταν;» Στο προφίλ της, ωστόσο, αρχίζουν να εμφανίζονται οι πρώτες ραγισμένες καρδιές.