Επιδημία γαστρεντερίτιδας στην Κέα – «Δεν είναι κάτι ιδιαίτερα ανησυχητικό» λέει ο Μαγιορκίνης

Ιός ο οποίος «δεν σκοτώνεται με απλά αντισηπτικά πανάκια που βάζουμε στα χέρια μας», είναι ο συνήθης υπαίτιος για γαστρεντερίτιδα του καλοκαιριού είπε ο Καθηγητής Υγιεινής και Επιδημιολογίας της Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ, Γκίκας Μαγιορκίνης, τονίζοντας ότι δεν εμπνέουν ανησυχία τα 250 κρούσματα στη Τζιά, όπου ήδη βρίσκεται κλιμάκιο του ΕΟΔΥ προκειμένου να πραγματοποιήσει επιδημιολογική διερεύνηση.

Ο πιο πιθανός υποψήφιος για να προκαλέσει μια τέτοια επιδημία είναι ο νοροϊός που θα μπορούσε να είναι και ροταϊός. Συνήθως μεταδίδεται αρκετά εύκολα καθώς έχει ανθεκτικότητα στα αντισηπτικά και προκαλεί έτσι μεγάλες επιδημίες, οι οποίες κατά καιρούς τις βλέπουμε όχι μόνο σε ένα νησάκι αλλά και σε πόλεις, εξήγησε, μιλώντας στην ΕΡΤ.

«Αυτού του είδους οι λοιμώξεις δεν είναι κάτι σπάνιο. Κατά τους καλοκαιρινούς μήνες συμβαίνουν μικρές επιδημίες που οφείλονται συνήθως σε ιογενείς λοιμώξεις, οι οποίες μεταδίδονται στο πλαίσιο του συγχρωτισμού. Δεν είναι απαραίτητο να συνδεθούν με κατανάλωση κάποιου φαγητού ή νερού», είπε.

«Δεν είναι κάτι ιδιαίτερα ανησυχητικό»

Δεν είναι δηλαδή κάτι το οποίο θα έπρεπε να μας διακόψει τις διακοπές μας, με λίγη πρόληψη θα μπορούσαμε να το αντιμετωπίσουμε, τόνισε ο κ. Μαγιορκίνης, επισημαίνοντας: «Το καλό πλύσιμο των χεριών είναι το Α και το Ω για την αντιμετώπιση της συγκεκριμένης λοίμωξης. Το δεύτερο στοιχείο είναι όσοι άνθρωποι έχουν γαστρεντερίτιδα να απομονωθούν, γιατί ακόμα και με μικρό φορτίο γίνεται η μετάδοση» ενώ επεσήμανε και την προσοχή που θα πρέπει να επιδείξει κανείς μετά την τουαλέτα, τονίζοντας: «Πλένουμε τα χέρια μας πριν και μετά».

«Δύσκολο να υπάρχει μόλυνση του νερού»

Όπως ακόμη είπε, «δεν γνωρίζω κιόλας αν το νερό της Τζιας θεωρείται πόσιμο, σε κάθε περίπτωση, καλό είναι όταν υπάρχει μια τέτοια έξαρση, ο κόσμος για λίγο χρονικό διάστημα μέχρι να τον ενημερώσουν οι αρχές, να καταναλώνει εμφιαλωμένο νερό.

Δεν μεταδίδεται εύκολα μια τροφική δηλητηρίαση σε τόσο μεγάλη κλίμακα, αλλά αυτός που προετοιμάζει την τροφή θα μπορούσε να μεταδώσει τον ιό μέσω του φαγητού». «Αυτό θα ήταν κάτι αρκετά περιορισμένο και δεν θα αφορούσε ένα ολόκληρο νησί», πρόσθεσε.

Ερωτηθείς για πιθανές συνέπειες από την κατανάλωση «καφέ» νερού από τις βρύσες, στην Πάτμο o κ. Μαγιορκίνης ανέφερε: «Δεν μπορώ να γνωρίζω τι έχει συμβεί στη συγκεκριμένη περίπτωση, ωστόσο εάν υπήρχε πρόβλημα θα εμφανιζόταν ήδη από τα πρώτα εικοσιτετράωρα, δεν είναι κάτι το οποίο εμφανίζεται μέρες αργότερα».