Εφημερεύοντα φαρμακεία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη (12/6)

Το άρθρο ενημερώνει τους αναγνώστες για τα εφημερεύοντα φαρμακεία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη στις 12 Ιουνίου, υποσχόμενο εύκολη εύρεση των πλησιέστερων καταστημάτων, μαζί με τα τηλέφωνα, τις διευθύνσεις και τις τοποθεσίες τους στον χάρτη.