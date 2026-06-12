Ζωή Κωνσταντοπούλου: Ο Τσίπρας σπίλωσε την Αριστερά, «την ώρα που έφερνε το μνημόνιο γύρναγε σε κάτι κότερα»

Άλλη μια σφοδρή επίθεση στον πρώην πρωθυπουργό και πρόεδρο της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, Αλέξη Τσίπρα, εξαπέλυσε η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου, σε τηλεοπτική της συνέντευξη το βράδυ της Πέμπτης 11/6, αμφισβητώντας την αριστερή ιδεολογία του, καθώς όπως ανέφερε χαρακτηριστικά «την ώρα που έφερνε το μνημόνιο γύρναγε σε κάτι κότερα».

«Θέλουμε να ενώσουμε την κοινωνία. Σαφέστατα οι αρχές μας, το πρόγραμμά μας έχουν αναφορά στην Αριστερά. Όμως πάντοτε με την παρατήρηση ότι δεν έχουν καμία αξία οι ταμπέλας» δήλωσε μεταξύ άλλων η Ζωή Κωνσταντοπούλου, στο Mega News Talk, όπου ήταν καλεσμένη.

«Αριστερός δηλώνει τώρα και ο Τσίπρας ενώ έφερε μνημόνια, ξεπούλησε τη χώρα, έφερε τους ηλεκτρονικούς πλειστηριασμούς, κυβέρνησε με καταστολή, επί των ημερών του δολοφονήθηκε ο Ζακ Κωστόπουλος, ήταν το Μαξίμου φρουρούμενο -σαν Τέτρις ήταν οι κλούβες- έκαψε τον κόσμο στο Μάτι και παρίστανε ότι δεν ξέρει τίποτα», συμπλήρωσε η Ζωή Κωνσταντοπούλου.

«Αυτά δεν είναι Αριστερά. Όμως ο ίδιος λέει Αριστερά. Δεν έχει σημασία τι δηλώνεις λοιπόν. Και ο Τσίπρας κατάφερε δυστυχώς να λοιδορήσει και να σπιλώσει την Αριστερά γιατί ο κόσμος, ενθυμούμενος πώς κυβέρνησε και τι έκανε, νομίζει ότι αυτό είναι Αριστερά.

Αυτό δεν είναι η Αριστερά. Η Αριστερά είναι κοινωνικοί αγώνες, σημαίνει ότι αγωνίζομαι είτε είμαι σε θέση ευθύνης είτε είμαι στο δρόμο είτε αντιπολίτευση στη Βουλή. Δεν είναι να λες ότι εγώ ξέρω μόνο να κυβερνάω και δε μπορώ να είμαι αντιπολίτευση γεια σας φεύγω», ανέφερε η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας.

«Για να παραμείνει στην εξουσία πρόδωσε την εντολή του δημοψηφίσματος. Και τα γύρισε. Από ιδιοτέλεια το έκανε αυτό. Ντίλαρε την εντολή του λαού. Ακραία ιδιοτελές είναι ότι τα γύρισε για να κυβερνάει σε συνεργασία με τους δανειστές και την ώρα που έφερνε το μνημόνιο γύρναγε σε κάτι κότερα», κατέληξε για τον πρώην συνεργάτη της την περίοδο της κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ, η Ζωή Κωνσταντοπούλου.

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