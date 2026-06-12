Έρευνα κατά της Ryanair για τις χρεώσεις σε γονείς που θέλουν να καθίσουν δίπλα στα παιδιά τους

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Η βρετανική Αρχή Ανταγωνισμού και Αγορών (CMA) ξεκίνησε έρευνα κατά της Ryanair για τις χρεώσεις που επιβάλλει σε γονείς προκειμένου να καθίσουν δίπλα στα παιδιά τους κατά τη διάρκεια πτήσεων.

Η Αρχή εξετάζει κατά πόσο η πρακτική της αεροπορικής εταιρείας είναι συμβατή με τη νομοθεσία περί προστασίας των καταναλωτών και εάν οι σχετικές χρεώσεις μπορούν να θεωρηθούν αθέμιτες, αναφέρει το BBC.

Χρέωση για την «οικογενειακή θέση»

Σύμφωνα με την CMA, οι όροι της Ryanair προβλέπουν ότι ένας γονέας πρέπει να κάθεται δίπλα στο παιδί του όταν αυτό είναι ηλικίας από 2 έως 11 ετών.

Η εταιρεία εφαρμόζει το σύστημα της λεγόμενης «υποχρεωτικής οικογενειακής θέσης», το οποίο, σύμφωνα με την Αρχή, συνήθως συνεπάγεται επιπλέον χρέωση περίπου 8 λιρών ανά διαδρομή.

Η CMA εξετάζει εάν η πρακτική αυτή οδηγεί τους γονείς να πληρώνουν προκειμένου η αεροπορική εταιρεία να εκπληρώνει υποχρεώσεις που σχετίζονται με την ασφάλεια των παιδιών και τις ανάγκες επιβατών με αναπηρία ή μειωμένη κινητικότητα.

«Η μοναδική μεγάλη αεροπορική εταιρεία που το χρεώνει»

Η βρετανική Αρχή ανέφερε ότι, σύμφωνα με τα στοιχεία που διαθέτει, η Ryanair είναι η μοναδική μεγάλη αεροπορική εταιρεία που πραγματοποιεί πτήσεις από το Ηνωμένο Βασίλειο και επιβάλλει τέτοια χρέωση.

Όπως επισημαίνει, άλλες αεροπορικές εταιρείες είτε τοποθετούν δωρεάν τα παιδιά δίπλα στους γονείς ή κηδεμόνες τους είτε αναθέτουν αυτόματα γειτονικές θέσεις κατά την κράτηση χωρίς επιπλέον κόστος.

Η CMA διευκρίνισε πάντως ότι η έρευνα βρίσκεται ακόμη σε πρώιμο στάδιο και ότι δεν έχει καταλήξει σε συμπέρασμα για το εάν η Ryanair παραβίασε τη νομοθεσία.

Η απάντηση της Ryanair

Η Ryanair χαρακτήρισε την έρευνα «αβάσιμη» και υποστήριξε ότι η πολιτική της συμμορφώνεται πλήρως με την ισχύουσα νομοθεσία.

Η εταιρεία ανέφερε ότι ένας ενήλικας που ταξιδεύει με παιδιά πληρώνει μόνο μία κράτηση θέσης, ενώ έως και τέσσερα παιδιά στην ίδια κράτηση μπορούν να καθίσουν δίπλα του χωρίς πρόσθετη χρέωση.

Παράλληλα εξαπέλυσε επίθεση κατά της βρετανικής κυβέρνησης, υποστηρίζοντας ότι η έρευνα αποτελεί προσπάθεια να δοθεί η εντύπωση ότι λαμβάνονται μέτρα υπέρ των καταναλωτών.

Στο μικροσκόπιο και η παρουσίαση των χρεώσεων

Η CMA εξετάζει επίσης εάν το κόστος της υποχρεωτικής οικογενειακής θέσης αποκαλύπτεται με σαφή τρόπο κατά τη διαδικασία κράτησης ή αν προστίθεται σε μεταγενέστερο στάδιο, αυξάνοντας την τελική τιμή που καλείται να πληρώσει ο καταναλωτής.

Η διευθύντρια προστασίας καταναλωτών της CMA, Χέιλι Φλέτσερ, δήλωσε ότι οι πρόσθετες χρεώσεις μπορούν να αυξήσουν σημαντικά το κόστος ενός οικογενειακού ταξιδιού.

Η έρευνα εντάσσεται στο ευρύτερο πλαίσιο δράσεων της βρετανικής Αρχής για την αντιμετώπιση του αυξημένου κόστους ζωής. Με βάση τις νέες αρμοδιότητές της, η CMA μπορεί να επιβάλει πρόστιμα που φτάνουν έως και το 10% του παγκόσμιου κύκλου εργασιών μιας εταιρείας εάν διαπιστωθεί παραβίαση της νομοθεσίας περί προστασίας καταναλωτών.