Κιμ Γιονγκ Ουν: Η κόρη του Τζου Άε εμφανίζεται για πρώτη φορά σε εκδηλώσεις για τον Κορεατικό Πόλεμο

Ο δικτάτορας της Βόρειας Κορέας Κιμ Γιονγκ Ουν απέτισε φόρο τιμής σε μνημεία πολέμου για την 73η επέτειο της ανακωχής στον Κορεατικό Πόλεμο, μετέδωσε τη Δευτέρα το κρατικό μέσο ενημέρωσης KCNA, με την κόρη του να τον συνοδεύει για πρώτη φορά στις εορταστικές εκδηλώσεις.

Ο Κιμ επισκέφθηκε νεκροταφεία, συναντήθηκε με βετεράνους και κατέθεσε λουλούδια στους τάφους ανταρτών πρώτης γενιάς, ενώ επανέλαβε τον ισχυρισμό της Πιονγκγιάνγκ για μια «μεγάλη νίκη» στον πόλεμο του 1950-1953, σύμφωνα με το KCNA.

Φωτογραφίες και βίντεο των κρατικών μέσων ενημέρωσης της Βόρειας Κορέας έδειχναν την κόρη του Κιμ, γνωστή ως Τζου Άε, να περπατάει δίπλα του κατά τη διάρκεια των επισκέψεων, τοποθετημένη στο κέντρο των τελετουργικών σχηματισμών και να χαιρετά ηλικιωμένους βετεράνους δίπλα στον πατέρα της, υπογραμμίζοντας το ολοένα και πιο εξέχον δημόσιο προφίλ της.

Το Υπουργείο Ενοποίησης της Νότιας Κορέας δήλωσε ότι ήταν η πρώτη φορά που η Τζου Άε παρευρέθηκε στις εορταστικές εκδηλώσεις για την επέτειο της εκεχειρίας και η πρώτη της επίσκεψη είτε στο Νεκροταφείο Μαρτύρων του Πολέμου για την Απελευθέρωση της Πατρίδας είτε στο Νεκροταφείο Μαρτύρων της Επανάστασης.