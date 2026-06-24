Κιμ Γιονγκ Ουν: Παρουσίασε αντιτορπιλικό 5.000 τόνων, διαφημίζοντας τις πυρηνικές του δυνατότητες

Η Βόρεια Κορέα έχει θέσει σε λειτουργία ένα αντιτορπιλικό 5.000 τόνων, το οποίο ο ηγέτης Κιμ Γιονγκ Ουν διαφημίζει ως σύμβολο των αυξανόμενων ναυτικών και πυρηνικών δυνατοτήτων της χώρας , μετέδωσαν την Τετάρτη τα κρατικά μέσα ενημέρωσης, καθώς η Πιονγκγιάνγκ επιδιώκει να επεκτείνει την ικανότητά της να προβάλλει στρατιωτική ισχύ στη θάλασσα.

Το επίσημο Κορεατικό Κεντρικό Πρακτορείο Ειδήσεων της Βόρειας Κορέας (KCNA) μετέδωσε ότι ο Κιμ δήλωσε σε τελετή έναρξης λειτουργίας την Τρίτη στο δυτικό λιμάνι Νάμπο ότι πολεμικά πλοία όπως το Choe Hyon δείχνουν ότι ο πυρηνικός οπλισμός του ναυτικού του προχωρά σύμφωνα με το σχέδιο.

Το KCNA ανέφερε ότι το Choe Hyon τέθηκε επίσημα σε υπηρεσία με το ναυτικό της Βόρειας Κορέας μετά την τελετή και θα έχει ως αποστολή την υπεράσπιση των δυτικών ακτών της χώρας.

Από την αποκάλυψη του πλοίου τον Απρίλιο του 2025, ο Κιμ έχει παρουσιάσει το Choe Hyon ως ένα σημαντικό βήμα προς την επέκταση της επιχειρησιακής εμβέλειας και των δυνατοτήτων προληπτικών επιθέσεων του στρατού του. Το KCNA έχει αναφέρει ότι το πολεμικό πλοίο είναι εξοπλισμένο με μια σειρά συστημάτων, συμπεριλαμβανομένων αντιαεροπορικών και αντιπλοϊκών όπλων, καθώς και βαλλιστικών πυραύλων και πυραύλων κρουζ με πυρηνική ισχύ.

Νοτιοκορεάτες αξιωματούχοι και ειδικοί λένε ότι το πλοίο πιθανότατα κατασκευάστηκε με ρωσική βοήθεια εν μέσω της εμβάθυνσης των στρατιωτικών δεσμών μεταξύ των χωρών, αλλά ορισμένοι αναλυτές αμφισβητούν το κατά πόσον είναι έτοιμο για ενεργό υπηρεσία.

Η Βόρεια Κορέα έχει υποβάλει το Choe Hyon σε μια σειρά δοκιμών τους τελευταίους μήνες πριν από την ανάπτυξή του, συμπεριλαμβανομένων εκτοξεύσεων από το σκάφος πυραύλων κρουζ με δυνατότητα πυρηνικής εκτόξευσης.