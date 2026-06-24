Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη 37χρονη που καθόταν μεθυσμένη σε πεζοδρόμιο μαζί με την 8χρονη κόρη της

Οι αστυνομικές αρχές στη Θεσσαλονίκη συνέλαβαν το βράδυ της Τρίτης μια 37χρονη μητέρα, η οποία εντοπίστηκε μεθυσμένη να κάθεται σε πεζοδρόμιο μαζί με την 8χρονη κόρη της. Σε βάρος της σχηματίστηκε δικογραφία για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο και αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον των δικαστικών αρχών.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Μία 37χρονη μητέρα συνελήφθη στη Θεσσαλονίκη, καθώς εντοπίστηκε να κάθεται μεθυσμένη σε πεζοδρόμιο μαζί με την 8χρονη κόρη της.
  • Η σύλληψη έγινε το βράδυ της Τρίτης στην περιοχή της Νεάπολης, όταν οι αστυνομικοί την εντόπισαν εμφανώς ζαλισμένη λόγω κατανάλωσης αλκοόλ.
  • Σε βάρος της σχηματίστηκε δικογραφία για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο και αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον των δικαστικών αρχών.

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Χειροπέδες σε μία 37χρονη μητέρα, η οποία ήταν μεθυσμένη ενώ καθόταν με την ανήλικη κόρη της σε πεζοδρόμιο, πέρασαν το βράδυ της Τρίτης (23/6) οι αστυνομικές αρχές στη Θεσσαλονίκη.

Η σύλληψη της 37χρονης έγινε λίγο μετά τις 11 χθες το βράδυ, στην περιοχή της Νεάπολης, όταν οι αστυνομικοί εντόπισαν την γυναίκα να κάθεται σε πεζοδρόμιο μαζί με την 8χρονη κόρη της.

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, η 37χρονη ήταν εμφανώς ζαλισμένη, λόγω κατανάλωσης αλκοόλ. Σε βάρος της σχηματίστηκε δικογραφία για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο και αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον των δικαστικών αρχών.

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