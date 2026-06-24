Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη 37χρονη που καθόταν μεθυσμένη σε πεζοδρόμιο μαζί με την 8χρονη κόρη της

Χειροπέδες σε μία 37χρονη μητέρα, η οποία ήταν μεθυσμένη ενώ καθόταν με την ανήλικη κόρη της σε πεζοδρόμιο, πέρασαν το βράδυ της Τρίτης (23/6) οι αστυνομικές αρχές στη Θεσσαλονίκη.

Η σύλληψη της 37χρονης έγινε λίγο μετά τις 11 χθες το βράδυ, στην περιοχή της Νεάπολης, όταν οι αστυνομικοί εντόπισαν την γυναίκα να κάθεται σε πεζοδρόμιο μαζί με την 8χρονη κόρη της.

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, η 37χρονη ήταν εμφανώς ζαλισμένη, λόγω κατανάλωσης αλκοόλ. Σε βάρος της σχηματίστηκε δικογραφία για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο και αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον των δικαστικών αρχών.