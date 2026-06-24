Τηλεθέαση (23/6): Μουντιάλ και μυθοπλασία μονομάχησαν στην prime time

Στην prime time ζώνη, το ενδιαφέρον του δυναμικού κοινού κέρδισε η αναμέτρηση «Μουντιάλ 2026: Πορτογαλία-Ουζμπεκιστάν» με 22,3%, αφήνοντας στη δεύτερη θέση του πίνακα τηλεθέασης τον «Άγιο Έρωτα» με 20,4%. Ακολούθησε το «Να μ’ αγαπάς» με 16,5%, ενώ διψήφια ποσοστά σημείωσαν επίσης το «Ώρα Μουντιάλ» (12,5%) και το «MasterChef» (10,5%).
Στο γενικό σύνολο, την πρωτιά κατέκτησε το «Να μ’ αγαπάς» με 24,9%, με τον «Άγιο Έρωτα» να ακολουθεί στο 22,1%. Στην τρίτη θέση βρέθηκε το «Μουντιάλ 2026: Πορτογαλία-Ουζμπεκιστάν» με 17,6%, ενώ η «Γη της Ελιάς» κατέγραψε 17,3%. Οι υπόλοιπες παραγωγές κινήθηκαν σε χαμηλότερα επίπεδα, με το «Grand Hotel» να φτάνει το 11,6% και το «MasterChef» το 9,8%.
Prime Time – Δυναμικό Κοινό (%)
|Θέση
|Εκπομπή
|Ποσοστό (%)
|1
|Μουντιάλ 2026: Πορτογαλία-Ουζμπεκιστάν
|22,3%
|2
|Άγιος Έρωτας
|20,4%
|3
|Να μ’ αγαπάς
|16,5%
|4
|Ώρα Μουντιάλ
|12,5%
|5
|MasterChef
|10,5%
|6
|Γη της Ελιάς
|9%
|7
|Grand Hotel
|8,4%
|8
|Σούπερ Ήρωες
|7,7%
|9
|Μια νύχτα μόνο
|7,1%
|10
|Γιατί ρε πατέρα
|4,8%
|11
|Από Ήλιο σε Ήλιο
|2,7%
Prime Time – Γενικό Σύνολο (%)
|Θέση
|Εκπομπή
|Ποσοστό (%)
|1
|Να μ’ αγαπάς
|24,9%
|2
|Άγιος Έρωτας
|22,1%
|3
|Μουντιάλ 2026: Πορτογαλία-Ουζμπεκιστάν
|17,6%
|4
|Γη της Ελιάς
|17,3%
|5
|Μια νύχτα μόνο
|15%
|6
|Grand Hotel
|11,6%
|7
|MasterChef
|9,8%
|8
|Ώρα Μουντιάλ
|9,6%
|9
|Σούπερ Ήρωες
|6,6%
|10
|Από Ήλιο σε Ήλιο
|4,7%
|11
|Γιατί ρε πατέρα
|4,6%