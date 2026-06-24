Τηλεθέαση (23/6): Μουντιάλ και μυθοπλασία μονομάχησαν στην prime time

Στην prime time ζώνη, το ενδιαφέρον του δυναμικού κοινού κέρδισε η αναμέτρηση «Μουντιάλ 2026: Πορτογαλία-Ουζμπεκιστάν» με 22,3%, αφήνοντας στη δεύτερη θέση του πίνακα τηλεθέασης τον «Άγιο Έρωτα» με 20,4%. Ακολούθησε το «Να μ’ αγαπάς» με 16,5%, ενώ διψήφια ποσοστά σημείωσαν επίσης το «Ώρα Μουντιάλ» (12,5%) και το «MasterChef» (10,5%).

Στο γενικό σύνολο, την πρωτιά κατέκτησε το «Να μ’ αγαπάς» με 24,9%, με τον «Άγιο Έρωτα» να ακολουθεί στο 22,1%. Στην τρίτη θέση βρέθηκε το «Μουντιάλ 2026: Πορτογαλία-Ουζμπεκιστάν» με 17,6%, ενώ η «Γη της Ελιάς» κατέγραψε 17,3%. Οι υπόλοιπες παραγωγές κινήθηκαν σε χαμηλότερα επίπεδα, με το «Grand Hotel» να φτάνει το 11,6% και το «MasterChef» το 9,8%.

Prime Time – Δυναμικό Κοινό (%)

Θέση Εκπομπή Ποσοστό (%) 1 Μουντιάλ 2026: Πορτογαλία-Ουζμπεκιστάν 22,3% 2 Άγιος Έρωτας 20,4% 3 Να μ’ αγαπάς 16,5% 4 Ώρα Μουντιάλ 12,5% 5 MasterChef 10,5% 6 Γη της Ελιάς 9% 7 Grand Hotel 8,4% 8 Σούπερ Ήρωες 7,7% 9 Μια νύχτα μόνο 7,1% 10 Γιατί ρε πατέρα 4,8% 11 Από Ήλιο σε Ήλιο 2,7%

Prime Time – Γενικό Σύνολο (%)