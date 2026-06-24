Τηλεθέαση (23/6): Μουντιάλ και μυθοπλασία μονομάχησαν στην prime time

Η αναμέτρηση «Μουντιάλ 2026: Πορτογαλία-Ουζμπεκιστάν» κέρδισε το ενδιαφέρον του δυναμικού κοινού στην prime time ζώνη της 23ης Ιουνίου, ενώ στο γενικό σύνολο την πρωτιά κατέκτησε το «Να μ’ αγαπάς». Τα ποσοστά τηλεθέασης για διάφορες εκπομπές και αγώνες ποικίλλουν σημαντικά ανάμεσα στις δύο κατηγορίες κοινού.

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ΜΟΥΝΤΙΑΛ ΡΟΝΑΛΝΤΟ
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Στην prime time ζώνη, το ενδιαφέρον του δυναμικού κοινού κέρδισε η αναμέτρηση «Μουντιάλ 2026: Πορτογαλία-Ουζμπεκιστάν» με 22,3%.
  • Στο γενικό σύνολο, την πρωτιά κατέκτησε το «Να μ’ αγαπάς» με 24,9%.
  • Ο «Άγιος Έρωτας» ακολούθησε στις δεύτερες θέσεις και στα δύο κοινά, με 20,4% στο δυναμικό και 22,1% στο γενικό σύνολο.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Στην prime time ζώνη, το ενδιαφέρον του δυναμικού κοινού κέρδισε η αναμέτρηση «Μουντιάλ 2026: Πορτογαλία-Ουζμπεκιστάν» με 22,3%, αφήνοντας στη δεύτερη θέση του πίνακα τηλεθέασης τον «Άγιο Έρωτα» με 20,4%. Ακολούθησε το «Να μ’ αγαπάς» με 16,5%, ενώ διψήφια ποσοστά σημείωσαν επίσης το «Ώρα Μουντιάλ» (12,5%) και το «MasterChef» (10,5%).

Στο γενικό σύνολο, την πρωτιά κατέκτησε το «Να μ’ αγαπάς» με 24,9%, με τον «Άγιο Έρωτα» να ακολουθεί στο 22,1%. Στην τρίτη θέση βρέθηκε το «Μουντιάλ 2026: Πορτογαλία-Ουζμπεκιστάν» με 17,6%, ενώ η «Γη της Ελιάς» κατέγραψε 17,3%. Οι υπόλοιπες παραγωγές κινήθηκαν σε χαμηλότερα επίπεδα, με το «Grand Hotel» να φτάνει το 11,6% και το «MasterChef» το 9,8%.

Prime Time – Δυναμικό Κοινό (%)

Θέση Εκπομπή Ποσοστό (%)
1 Μουντιάλ 2026: Πορτογαλία-Ουζμπεκιστάν 22,3%
2 Άγιος Έρωτας 20,4%
3 Να μ’ αγαπάς 16,5%
4 Ώρα Μουντιάλ 12,5%
5 MasterChef 10,5%
6 Γη της Ελιάς 9%
7 Grand Hotel 8,4%
8 Σούπερ Ήρωες 7,7%
9 Μια νύχτα μόνο 7,1%
10 Γιατί ρε πατέρα 4,8%
11 Από Ήλιο σε Ήλιο 2,7%

Prime Time – Γενικό Σύνολο (%)

Θέση Εκπομπή Ποσοστό (%)
1 Να μ’ αγαπάς 24,9%
2 Άγιος Έρωτας 22,1%
3 Μουντιάλ 2026: Πορτογαλία-Ουζμπεκιστάν 17,6%
4 Γη της Ελιάς 17,3%
5 Μια νύχτα μόνο 15%
6 Grand Hotel 11,6%
7 MasterChef 9,8%
8 Ώρα Μουντιάλ 9,6%
9 Σούπερ Ήρωες 6,6%
10 Από Ήλιο σε Ήλιο 4,7%
11 Γιατί ρε πατέρα 4,6%
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