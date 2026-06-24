Θεσσαλονίκη: Με 2 μαχαίρια επιτέθηκε στον σύντροφό της η 29χρονη – Οδηγείται ενώπιον του εισαγγελέα

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Με δύο μαχαίρια επιτέθηκε στον σύντροφό της η 29χρονη από τη Ρουμανία, η οποία συνελήφθη χθες στην Άνω Πόλη Θεσσαλονίκης.

Η 29χρονη οδηγείται σήμερα ενώπιον του εισαγγελέα για την αιματηρή επίθεση, κατηγορούμενη για απόπειρα ανθρωποκτονίας, ενδοοικογενειακή βία και παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων.

Με τραύματα σε πνεύμονα και κοιλιά ο 24χρονος

Η επίθεση έλαβε χώρα περίπου στις 10 το πρωί της Τρίτης (23/6) σε διαμέρισμα ημιωρόφου, όταν η γυναίκα επιτέθηκε με δύο μαχαίρια στον 24χρονο σύντροφό της.

Το θύμα φέρει τραύματα στον πνεύμονα, στην κάτω κοιλιακή χώρα και στο χέρι. Διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Νοσοκομείο Παπανικολάου, όπου υποβλήθηκε σε επέμβαση για την αντιμετώπιση των τραυμάτων του και παραμένει νοσηλευόμενος.

Τα μαχαίρια που χρησιμοποιήθηκαν στην επίθεση κατασχέθηκαν, ενώ έχει παραγγελθεί η διενέργεια ιατροδικαστικής εξέτασης.

Την υπόθεση διερευνούν οι αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λευκού Πύργου.