Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη 29χρονη – Μαχαίρωσε τουλάχιστον 2 φορές τον σύντροφό της έπειτα από καβγά

Μία 29χρονη, υπήκοος Ρουμανίας, συνελήφθη στη Θεσσαλονίκη για την επίθεση με μαχαίρι στον 24χρονο σύντροφό της, ο οποίος διακομίστηκε στο νοσοκομείο με σοβαρά τραύματα. Το αιματηρό επεισόδιο συνέβη το πρωί σε διαμέρισμα στην Άνω Πόλη, έπειτα από καβγά για ασήμαντη αφορμή, με τον 24χρονο να φέρει τουλάχιστον δύο τραύματα, εκ των οποίων το ένα στη θωρακική περιοχή.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Μία 29χρονη, υπήκοος Ρουμανίας, συνελήφθη στη Θεσσαλονίκη για το αιματηρό επεισόδιο με θύμα τον 24χρονο σύντροφό της.
  • Το επεισόδιο συνέβη γύρω στις 10 το πρωί, σε διαμέρισμα στην Άνω Πόλη, έπειτα από καβγά για ασήμαντη αφορμή.
  • Ο 24χρονος διακομίστηκε στο νοσοκομείο και εισήχθη στο χειρουργείο, φέροντας τουλάχιστον δύο τραύματα, εκ των οποίων το ένα στη θωρακική περιοχή.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Μία 29χρονη, υπήκοος Ρουμανίας, συνελήφθη για το αιματηρό επεισόδιο στη Θεσσαλονίκη, με θύμα 24χρονο.

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Όπως έγινε γνωστό, ο 24χρονος είναι ελληνικής καταγωγής και σύντροφος της γυναίκας. Το επεισόδιο συνέβη γύρω στις 10 το πρωί, σε διαμέρισμα στην Άνω Πόλη.

Για ασήμαντη αφορμή, η 29χρονη φέρεται να επιτέθηκε με μαχαίρι στον 24χρονο, τραυματίζοντάς τον σοβαρά. Σύμφωνα με το emakedonia προηγήθηκε καβγάς.

Ο 24χρονος διακομίστηκε στο νοσοκομείο και εισήχθη στο χειρουργείο. Κατά τις πρώτες πληροφορίες, φέρει τουλάχιστον δύο τραύματα- εκ των οποίων το ένα είναι στη θωρακική περιοχή.

 

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