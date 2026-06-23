Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη 29χρονη – Μαχαίρωσε τουλάχιστον 2 φορές τον σύντροφό της έπειτα από καβγά

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Μία 29χρονη, υπήκοος Ρουμανίας, συνελήφθη για το αιματηρό επεισόδιο στη Θεσσαλονίκη, με θύμα 24χρονο.

Όπως έγινε γνωστό, ο 24χρονος είναι ελληνικής καταγωγής και σύντροφος της γυναίκας. Το επεισόδιο συνέβη γύρω στις 10 το πρωί, σε διαμέρισμα στην Άνω Πόλη.

Για ασήμαντη αφορμή, η 29χρονη φέρεται να επιτέθηκε με μαχαίρι στον 24χρονο, τραυματίζοντάς τον σοβαρά. Σύμφωνα με το emakedonia προηγήθηκε καβγάς.

Ο 24χρονος διακομίστηκε στο νοσοκομείο και εισήχθη στο χειρουργείο. Κατά τις πρώτες πληροφορίες, φέρει τουλάχιστον δύο τραύματα- εκ των οποίων το ένα είναι στη θωρακική περιοχή.