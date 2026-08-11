Εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση που διακινούσε ναρκωτικά στη Μεσσηνία – Κατασχέθηκαν πάνω από 10 κιλά κάνναβης

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Εγκληματική οργάνωση διακίνησης ναρκωτικών εξαρθρώθηκε από την ΕΛΑΣ στην Μεσσήνη και την Καλαμάτα, ενώ σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος τεσσάρων ατόμων (ένας 30χρονος και τρεις αλλοδαποί ηλικίας 31, 23 και 20 ετών).

Μάλιστα, δύο μέλη της οργάνωσης, ο 23χρονος και ο 20χρονος, συνελήφθησαν εκ νέου, καθώς είναι ήδη κρατούμενοι στο πλαίσιο διαφορετικής υπόθεσης ναρκωτικών.

Έπειτα από έρευνα που πραγματοποιήθηκε διαπιστώθηκε ότι η εγκληματική οργάνωση τουλάχιστον τους τελευταίους τρεις μήνες δραστηριοποιούνταν συστηματικά στην προμήθεια από περιοχή της Αττικής, μεταφορά, αποθήκευση, διακίνηση και εμπορία ναρκωτικών (κάνναβης).

Όπως διαπιστώθηκε από έρευνα της ΕΛΑΣ, προέκυψε ότι η εγκληματική οργάνωση διέθετε ιεραρχική δομή και διακριτούς ρόλους, ενώ ηγέτης ήταν ο 31χρονος αλλοδαπός, ο οποίος πέρα από τη σύσταση, διεύθυνση και κατεύθυνση της οργάνωσης, όριζε στα υπόλοιπα μέλη, συγκεκριμένους ρόλους και καθήκοντα, στους άξονες της μεταφοράς, αποθήκευσης, απόκρυψης, πώλησης και διακίνησης ναρκωτικών.

Τα μέλη της οργάνωσης, προκειμένου να δυσχεραίνουν τον εντοπισμό τους από την Αστυνομία, λάμβαναν αυξημένα μέτρα αυτοπροστασίας, με τη χρήση προπομπών και παρατηρητών (τσιλιαδόροι) κατά την κίνηση τους, χρησιμοποιώντας διαδικτυακές εφαρμογές για την επικοινωνία τους, καθώς και διατηρώντας εγκαταλελλειμμένο σπίτι, ως «καβάντζα», το οποίο χρησιμοποιούσαν αποκλειστικά, για την αποθήκευση και την απόκρυψη ναρκωτικών.

Το απόγευμα της Δευτέρας (10/8) πραγματοποιήθηκε έρευνα σε εγκαταλελειμμένο σε τοπική κοινότητα του δήμου Μεσσήνης. Στο εσωτερικό του εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν ποσότητες κάνναβης (φούντα), συνολικού βάρους 10 κιλών και 360 γραμμαρίων.

Υπολογίζεται ότι το παράνομο κέρδος που θα αποκόμιζε η εγκληματική οργάνωση από τη διακίνηση των ναρκωτικών ξεπερνούσε τα 30.000 ευρώ.

Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν αρμοδίως, ενώ η έρευνα και η προανάκριση συνεχίζονται από το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Καλαμάτας.