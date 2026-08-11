Spotify: Βάζει «ταμπέλα» στους AI καλλιτέχνες και τους κόβει από τις εξατομικευμένες προτάσεις

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Νέα μέτρα για να ξεχωρίζει τους πραγματικούς καλλιτέχνες από τις τεχνητές περσόνες που δημιουργούνται με AI παίρνει το Spotify, καθώς η μουσική βιομηχανία βρίσκεται αντιμέτωπη με μια πρωτοφανή πλημμυρίδα τραγουδιών και «ερμηνευτών» που παράγονται με εργαλεία Τεχνητής Νοημοσύνης.

Από τον Σεπτέμβριο, η μεγαλύτερη πλατφόρμα streaming μουσικής στον κόσμο θα εισαγάγει ειδική ένδειξη «AI persona» για καλλιτεχνικές ταυτότητες που έχουν δημιουργηθεί με Τεχνητή Νοημοσύνη. Η σχετική σήμανση θα εμφανίζεται τόσο στο προφίλ του «καλλιτέχνη» όσο και δίπλα στα τραγούδια του όταν αυτά περιλαμβάνονται σε playlists.

Παράλληλα, οι AI καλλιτέχνες θα εξαιρούνται από προεπιλογή από τις εξατομικευμένες προτάσεις του Spotify, ώστε οι τεχνητές περσόνες να μην ανταγωνίζονται με τον ίδιο τρόπο τους πραγματικούς μουσικούς για ακροάσεις μέσω των αλγορίθμων της πλατφόρμας.

«Η πραγματική σύνδεση καλλιτέχνη και θαυμαστή μπορεί να οικοδομηθεί μόνο πάνω σε ένα θεμέλιο εμπιστοσύνης και αυθεντικότητας», ανέφερε το Spotify, προσθέτοντας ότι στην εποχή της παραγωγικής Τεχνητής Νοημοσύνης οι ακροατές πρέπει να μπορούν να γνωρίζουν εάν ο καλλιτέχνης πίσω από ένα τραγούδι είναι πράγματι αυτός που ισχυρίζεται ότι είναι.

75 εκατομμύρια spam τραγούδια αφαιρέθηκαν σε έναν χρόνο

Το μέγεθος του προβλήματος αποτυπώνεται στους αριθμούς. Το Spotify είχε αποκαλύψει πέρυσι ότι μέσα σε διάστημα μόλις 12 μηνών αφαίρεσε 75 εκατομμύρια spam κομμάτια, καθώς η εξάπλωση των εργαλείων AI προκάλεσε τεράστια αύξηση της μαζικής παραγωγής ψεύτικης μουσικής.

Για σύγκριση, ο νόμιμος μουσικός κατάλογος του Spotify περιλαμβάνει περίπου 100 εκατομμύρια κομμάτια, αναφέρει ο Guardian.

Η πλατφόρμα θα δίνει στους δημιουργούς τη δυνατότητα να δηλώνουν οι ίδιοι ότι η καλλιτεχνική τους ταυτότητα έχει δημιουργηθεί με AI. Ωστόσο, δεν θα βασίζεται αποκλειστικά στην ειλικρίνειά τους.

Το Spotify σκοπεύει να χρησιμοποιεί τόσο ανθρώπινο έλεγχο όσο και εργαλεία Τεχνητής Νοημοσύνης για να διερευνά εάν ένας καλλιτέχνης είναι πραγματικό πρόσωπο ή τεχνητή περσόνα.

«Οι ακροατές μάς έχουν πει ξεκάθαρα ότι δεν τους αρέσει να βλέπουν ένα προφίλ καλλιτέχνη που μοιάζει ανθρώπινο και στη συνέχεια να ανακαλύπτουν ότι η περσόνα έχει δημιουργηθεί με AI», ανέφερε η εταιρεία.

Η περίπτωση των Velvet Sundown

Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι οι Velvet Sundown, ένα συγκρότημα αμερικανικού rock με αισθητική της δεκαετίας του 1970, το οποίο προκάλεσε μεγάλη συζήτηση όταν άρχισαν να δημιουργούνται ερωτήματα για το εάν τα μέλη του υπήρχαν πραγματικά.

Τελικά, οι λογαριασμοί του συγκροτήματος στα social media επιβεβαίωσαν ότι επρόκειτο για δημιούργημα Τεχνητής Νοημοσύνης, περιγράφοντάς το ως κάτι «ανάμεσα» στον άνθρωπο και τη μηχανή.

Παρά τις αποκαλύψεις, οι Velvet Sundown έχουν φτάσει τους 117.000 μηνιαίους ακροατές στο Spotify. Μέχρι σήμερα, στη σελίδα τους δεν υπάρχει εμφανής ειδική σήμανση AI, αν και στην περιγραφή τους χαρακτηρίζονται «synthetic music project» (μουσικό πρότζεκτ που δημιουργήθηκε με Τεχνητή Νοημοσύνη).

Η μυστηριώδης «τραγουδίστρια» που μπήκε στο Viral Top 50

Ανάλογα ερωτήματα προκάλεσε τον Ιανουάριο η Sienna Rose, μια φαινομενικά soul τραγουδίστρια που κατάφερε να μπει στο Viral Top 50 του Spotify, χωρίς όμως να υπάρχουν σαφείς ενδείξεις ότι πρόκειται για πραγματικό πρόσωπο.

Η Rose δεν είχε εμφανιστεί ποτέ σε συναυλία ούτε είχε κυκλοφορήσει βίντεο, παρά το γεγονός ότι μέσα σε μόλις δέκα εβδομάδες δημοσίευσε εντυπωσιακά μεγάλο αριθμό τραγουδιών.

Το προφίλ της συγκεντρώνει περισσότερους από 500.000 μηνιαίους ακροατές, χωρίς μέχρι σήμερα να διευκρινίζει εάν πίσω από τη μουσική βρίσκεται πραγματική τραγουδίστρια ή δημιουργία Τεχνητής Νοημοσύνης.

Με το νέο σύστημα, το Spotify επιχειρεί πλέον να βάλει σαφέστερη διαχωριστική γραμμή ανάμεσα στους ανθρώπους και τις ψηφιακές περσόνες, σε μια εποχή όπου για τον ακροατή γίνεται ολοένα και δυσκολότερο να καταλάβει ποιος, ή τι, βρίσκεται πραγματικά πίσω από ένα τραγούδι.