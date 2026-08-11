Τραμπ: «Σπάει» το εμβόλιο για ιλαρά, παρωτίτιδα και ερυθρά – Επαναφέρει τον καταρριφθέντα ισχυρισμό για τον αυτισμό

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Σημαντικές αλλαγές στο πρόγραμμα παιδικών εμβολιασμών των ΗΠΑ ζητά ο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος υπέγραψε εκτελεστικό διάταγμα για τη μείωση των εμβολίων που συστήνονται σε όλα τα παιδιά και για τη χωριστή χορήγηση των εμβολίων κατά της ιλαράς, της παρωτίτιδας και της ερυθράς, αντί του συνδυαστικού εμβολίου MMR.

Η παρέμβαση έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις στην επιστημονική κοινότητα, όχι μόνο για τις αλλαγές που προτείνει, αλλά και επειδή ο Αμερικανός πρόεδρος επανέφερε τον εδώ και δεκαετίες καταρριφθέντα ισχυρισμό περί σύνδεσης των εμβολίων με τον αυτισμό.

Υπάρχει μάλιστα ένα σημαντικό πρακτικό ζήτημα: τα τρία ξεχωριστά εμβόλια κατά της ιλαράς, της παρωτίτιδας και της ερυθράς που προτείνει ο Τραμπ δεν είναι σήμερα διαθέσιμα στις ΗΠΑ. Η αμερικανική κυβέρνηση θα πρέπει επομένως να συνεργαστεί με τις αρμόδιες υπηρεσίες και τις φαρμακευτικές εταιρείες ώστε να καταστεί δυνατή η χωριστή χορήγησή τους.

«Πριν από δεκαετίες, τα παιδιά λάμβαναν μόνο ένα μικρό μέρος των εμβολίων που απαιτούνται σήμερα», δήλωσε ο Τραμπ κατά την υπογραφή του διατάγματος. «Εκείνη την εποχή, οι άνθρωποι ήταν πολύ πιο υγιείς και, φυσικά, τα υψηλά ποσοστά αυτισμού που παρατηρούνται σήμερα δεν υπήρχαν».

Ωστόσο, μεγάλες επιστημονικές έρευνες δεν έχουν βρει σύνδεση ανάμεσα στο MMR και τον αυτισμό. Μελέτη στη Δανία που παρακολούθησε περισσότερα από 650.000 παιδιά κατέληξε ότι το εμβόλιο δεν αυξάνει τον κίνδυνο αυτισμού.

Από 18 σε 11 τα εμβόλια που συστήνονται σε όλα τα παιδιά

Το διάταγμα του Τραμπ ζητά να μειωθούν από 18 σε 11 τα εμβόλια που συστήνονται καθολικά στα παιδιά στις ΗΠΑ.

Στη νέα λίστα παραμένουν οι ανοσοποιήσεις κατά της ιλαράς, της παρωτίτιδας, της ερυθράς, της διφθερίτιδας, του τετάνου, του κοκκύτη, της πολιομυελίτιδας, του αιμόφιλου της γρίπης τύπου Β, της πνευμονιοκοκκικής νόσου, του HPV και της ανεμοβλογιάς.

«Τα μειώνουμε», δήλωσε ο Τραμπ, εξηγώντας ότι επιθυμεί όχι μόνο λιγότερους εμβολιασμούς, αλλά και οι δόσεις να μοιράζονται σε περισσότερες επισκέψεις στον γιατρό.

Το διάταγμα αποτελεί κατευθυντήρια γραμμή και όχι άμεση εντολή προς τις οικογένειες. Στις ΗΠΑ, οι απαιτήσεις εμβολιασμού για τη φοίτηση στα σχολεία καθορίζονται σε επίπεδο πολιτειών και όχι απευθείας από την ομοσπονδιακή κυβέρνηση.

Τραμπ: Το MMR μπορεί να είναι «αρκετά θανατηφόρο»

Τις μεγαλύτερες αντιδράσεις προκάλεσαν όσα είπε ο Τραμπ για το MMR, το εμβόλιο που με μία συνδυαστική δόση παρέχει προστασία απέναντι σε τρεις ασθένειες: ιλαρά, παρωτίτιδα και ερυθρά.

Ο Αμερικανός πρόεδρος υποστήριξε ότι η χορήγηση των τριών μαζί μπορεί να είναι «αρκετά θανατηφόρα», φτάνοντας μάλιστα να την παρομοιάσει με το να ρίχνει κανείς ένα μπουκάλι αναψυκτικού στο σώμα ενός παιδιού.

Μία δόση του MMR, ωστόσο, έχει όγκο μόλις 0,5 ml.

Όταν δημοσιογράφος ζήτησε από τον Τραμπ τα επιστημονικά στοιχεία στα οποία βασίζει τον ισχυρισμό του περί επικινδυνότητας, εκείνος απάντησε: «Αυτό που έχω ακούσει είναι ότι υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι που λένε ότι είναι έτσι», σύμφωνα με τους New York Times.

Σύμφωνα με το CDC, οι περισσότεροι άνθρωποι που εμβολιάζονται με MMR δεν παρουσιάζουν σοβαρά προβλήματα, ενώ ο κίνδυνος από την ίδια την ιλαρά, την παρωτίτιδα ή την ερυθρά είναι μεγαλύτερος από εκείνον του εμβολιασμού.

Το CDC επισημαίνει επίσης ότι δεν υπάρχουν δημοσιευμένα επιστημονικά στοιχεία που να δείχνουν κάποιο όφελος από τον διαχωρισμό του MMR σε τρία διαφορετικά εμβόλια.

.@POTUS: For far too long, America has recommended more childhood vaccines than any peer nation, and even twice as many doses as some European countries. In many cases, we were requiring 72 jabs for our beautiful, healthy, lovely, delicate little children. Effective immediately,… pic.twitter.com/iNWgumLShf — Rapid Response 47 (@RapidResponse47) August 10, 2026

Το παράδοξο: «Λιγότερα εμβόλια», αλλά μπορεί να σημαίνει περισσότερες ενέσεις

Η πρόταση του Τραμπ δημιουργεί και ένα πρακτικό παράδοξο. Ο διαχωρισμός των συνδυαστικών εμβολίων μπορεί να οδηγήσει ένα παιδί να κάνει περισσότερες ενέσεις και περισσότερες επισκέψεις στον γιατρό.

Οι παιδίατροι εξηγούν ότι εμβόλια που σήμερα συνδυάζουν προστασία απέναντι σε περισσότερες από μία ασθένειες επιτρέπουν να χορηγούνται λιγότερες ενέσεις. Εάν τα συστατικά τους διαχωριστούν, σε ορισμένες περιπτώσεις δύο ενέσεις μπορεί να μετατραπούν σε πέντε έως εννέα.

Οι γιατροί προειδοποιούν επίσης ότι η μεγαλύτερη χρονική απόσταση μεταξύ των εμβολιασμών αφήνει τα παιδιά απροστάτευτα για μεγαλύτερο διάστημα και αυξάνει την πιθανότητα να χαθούν επόμενα ραντεβού και να μην ολοκληρωθεί το πρόγραμμα εμβολιασμού.

Πώς ξεκίνησε ο μύθος για το MMR και τον αυτισμό

Ο ισχυρισμός που επανέφερε ο Τραμπ ξεκίνησε πριν από σχεδόν τρεις δεκαετίες από μια επιστημονική δημοσίευση που τελικά κατέρρευσε πλήρως.

Το 1998, ο Βρετανός γιατρός Άντριου Γουέικφιλντ και συνεργάτες του δημοσίευσαν στο κορυφαίο ιατρικό περιοδικό The Lancet εργασία που αφορούσε μόλις 12 παιδιά.

Η εργασία περιέγραφε παιδιά με γαστρεντερικά προβλήματα και αναπτυξιακή παλινδρόμηση και έθετε το ενδεχόμενο σύνδεσης με το MMR. Η μελέτη δεν αποδείκνυε ότι το MMR προκαλούσε αυτισμό, ωστόσο ο Γουέικφιλντ προχώρησε δημόσια πολύ περισσότερο από όσα μπορούσαν να στηρίξουν τα δεδομένα του: ζήτησε να σταματήσει η χρήση του συνδυαστικού MMR και να χορηγούνται χωριστά τα τρία εμβόλια.

Η δημοσιότητα που ακολούθησε ήταν τεράστια και ο φόβος ότι το MMR μπορεί να συνδέεται με τον αυτισμό άρχισε να εξαπλώνεται.

Οι αποκαλύψεις που γκρέμισαν τη μελέτη

Τα επόμενα χρόνια αποκαλύφθηκαν σοβαρά προβλήματα τόσο με την ίδια την έρευνα όσο και με τη συμπεριφορά του Γουέικφιλντ.

Η μελέτη είχε εξαιρετικά μικρό δείγμα και δεν διέθετε ομάδα ελέγχου, ενώ μεταγενέστερες έρευνες σε πολύ μεγαλύτερους πληθυσμούς δεν κατάφεραν να επιβεβαιώσουν τα συμπεράσματα που είχαν συνδεθεί μαζί της.

Παράλληλα, έρευνα του Βρετανού δημοσιογράφου Μπράιαν Ντιρ αποκάλυψε σοβαρές ανακολουθίες στα δεδομένα και σύγκρουση συμφερόντων. Ο Γουέικφιλντ είχε λάβει χρήματα από δικηγόρους που προετοίμαζαν νομικές υποθέσεις εναντίον κατασκευαστών εμβολίων.

Το βρετανικό General Medical Council πραγματοποίησε πολυετή έρευνα και έκρινε τον Γουέικφιλντ ένοχο για σοβαρή επαγγελματική ανάρμοστη συμπεριφορά, μεταξύ άλλων για ανέντιμη και ανεύθυνη συμπεριφορά στην έρευνά του.

Το 2010, το Lancet απέσυρε πλήρως τη δημοσίευση. Την ίδια χρονιά, ο Γουέικφιλντ διαγράφηκε από το βρετανικό ιατρικό μητρώο, με αποτέλεσμα να μην μπορεί πλέον να ασκεί την ιατρική στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Το ιατρικό περιοδικό BMJ προχώρησε αργότερα ακόμη περισσότερο, χαρακτηρίζοντας την υπόθεση «περίτεχνη απάτη» και δημοσιεύοντας στοιχεία για αλλοίωση ή παραπλανητική παρουσίαση δεδομένων.

Η έρευνα συνεχίστηκε σε πάνω από ένα εκατομμύριο παιδιά

Η επιστημονική κοινότητα δεν αρκέστηκε στην απόσυρση της επίμαχης μελέτης. Το ερώτημα εξετάστηκε ξανά και ξανά σε πολύ μεγαλύτερους πληθυσμούς.

Μετα-ανάλυση που συγκέντρωσε δεδομένα από περισσότερα από 1,2 εκατομμύρια παιδιά δεν διαπίστωσε σύνδεση μεταξύ εμβολιασμού και αυτισμού.

Το 2019, μία από τις μεγαλύτερες σχετικές έρευνες παρακολούθησε 657.461 παιδιά στη Δανία. Και αυτή κατέληξε ότι το MMR δεν αυξάνει τον κίνδυνο αυτισμού, δεν πυροδοτεί αυτισμό σε παιδιά που θεωρούνται περισσότερο ευάλωτα και δεν συνδέεται με εμφάνιση αυτισμού μετά τον εμβολιασμό.

Παρά τα στοιχεία που συσσωρεύτηκαν, ο αρχικός φόβος είχε ήδη αποκτήσει δική του ζωή. Η διαμάχη γύρω από τη δημοσίευση του 1998 συνέβαλε στη δυσπιστία απέναντι στο MMR και στην πτώση της εμβολιαστικής κάλυψης, ιδιαίτερα στη Βρετανία.

Έτσι, 28 χρόνια μετά τη δημοσίευση του Γουέικφιλντ και 16 χρόνια μετά την πλήρη απόσυρσή της, ένας ισχυρισμός που έχει επανειλημμένα καταρριφθεί επιστημονικά επιστρέφει στο επίκεντρο, αυτή τη φορά από τον ίδιο τον πρόεδρο των ΗΠΑ.

Στο στόχαστρο του Τραμπ και το αλουμίνιο στα εμβόλια

Το εκτελεστικό διάταγμα ζητά επίσης να αναπτυχθούν και να εξεταστούν εναλλακτικές ουσίες αντί των αλάτων αλουμινίου, τα οποία χρησιμοποιούνται εδώ και δεκαετίες σε ορισμένα εμβόλια ως ανοσοενισχυτικά.

Τα ανοσοενισχυτικά βοηθούν το ανοσοποιητικό σύστημα να αναπτύξει ισχυρότερη απόκριση στο εμβόλιο, επιτρέποντας τη χρήση μικρότερης ποσότητας αντιγόνου ή λιγότερων δόσεων.

Η Αμερικανική Ακαδημία Παιδιατρικής αναφέρει ότι οι πολύ μικρές ποσότητες αλάτων αλουμινίου που χρησιμοποιούνται στα εμβόλια δεν έχουν συνδεθεί με σοβαρά προβλήματα υγείας ή αυτισμό.

«Επικίνδυνη» απόφαση, προειδοποιούν οι παιδίατροι

Ο πρόεδρος της Αμερικανικής Ακαδημίας Παιδιατρικής, δρ Άντριου Ρασίν, χαρακτήρισε την απόφαση του Τραμπ «επικίνδυνη» και υποστήριξε ότι δεν βασίζεται στην καλύτερη διαθέσιμη επιστημονική τεκμηρίωση.

«Η καθυστέρηση ή η παράλειψη εμβολίων είναι επικίνδυνη, ιδιαίτερα καθώς η ιλαρά εξακολουθεί να εξαπλώνεται και τα παιδιά επιστρέφουν στα σχολεία», προειδοποίησε.

Αντίδραση ήρθε ακόμη και από τους Ρεπουμπλικανούς. Ο γερουσιαστής και γιατρός Μπιλ Κάσιντι, ο οποίος είχε δώσει την κρίσιμη ψήφο για την επικύρωση του Ρόμπερτ Φ. Κένεντι Τζούνιορ ως υπουργού Υγείας, χαρακτήρισε την απόφαση «λανθασμένη».

«Ο πρόεδρος δεν διαθέτει την εξειδίκευση για να κάνει αυτές τις αλλαγές», έγραψε.

Και κατέληξε με ένα απολύτως σαφές μήνυμα: «Τα εμβόλια είναι συντριπτικά ασφαλή. Τα εμβόλια είναι αποτελεσματικά. Τα εμβόλια ΔΕΝ προκαλούν αυτισμό».