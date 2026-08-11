Άρτα: Φωτιά στο Κομπότι – Επιχειρούν και 4 αεροσκάφη

Νέα πυρκαγιά ξέσπασε το απόγευμα της Τρίτης στο Κομπότι της Άρτας, στην ίδια περιοχή όπου είχε εκδηλωθεί προηγούμενη πυρκαγιά στις 31 Ιουλίου, κινητοποιώντας άμεσα την Πυροσβεστική Υπηρεσία. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις, με επίγεια και εναέρια μέσα, παραμένουν στο σημείο, με την πυρκαγιά να είναι πλέον ελεγχόμενη και να επιχειρούν για την πλήρη κατάσβεσή της. Το περιστατικό αυτό έχει θέσει σε αυξημένη επιφυλακή τις αρχές λόγω της επανάληψης στο ίδιο σημείο

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  • Νέα φωτιά ξέσπασε λίγο μετά τις 4 το απόγευμα της Τρίτης στο Κομπότι της Άρτας, στην ίδια περιοχή όπου είχε εκδηλωθεί πάλι πυρκαγιά στις 31 Ιουλίου.- Επί τόπου έχουν σπεύσει και επιχειρούν 10 πυροσβεστικά οχήματα, μία ομάδα ΕΜΟΔΕ, 26 πυροσβεστικοί υπάλληλοι και τέσσερα εναέρια μέσα, πραγματοποιώντας συνεχείς ρίψεις νερού.- Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, η πυρκαγιά είναι ελεγχόμενη με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να παραμένουν στο σημείο. Πρόκειται για το δεύτερο περιστατικό στο ίδιο σημείο.

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Φωτιά ξέσπασε λίγο μετά τις 4 το απόγευμα της Τρίτης στο Κομπότι της Άρτας, εκεί όπου είχε εκδηλωθεί πάλι πυρκαγιά στις 31 Ιουλίου, προκαλώντας την άμεση κινητοποίηση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.

Επί τόπου έχουν σπεύσει και επιχειρούν 10 πυροσβεστικά οχήματα, μία ομάδα ΕΜΟΔΕ, δύο βοηθητικά οχήματα και 26 πυροσβεστικοί υπάλληλοι, ενώ συμμετέχουν ακόμη 6 άτομα από την ΕΜΟΔΕ.

Από αέρος επιχειρούν συνολικά τέσσερα εναέρια μέσα, δύο αεροσκάφη Air Tractor και δύο PZL, πραγματοποιώντας συνεχείς ρίψεις νερού, σύμφωνα με την ΕΡΤ.

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, η πυρκαγιά είναι ελεγχόμενη με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να παραμένουν στο σημείο και να επιχειρούν για την πλήρη κατάσβεσή της και την αποτροπή τυχόν αναζωπυρώσεων.

Πρόκειται για το δεύτερο περιστατικό στο ίδιο σημείο, γεγονός που έχει θέσει σε αυξημένη επιφυλακή τις πυροσβεστικές δυνάμεις.

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