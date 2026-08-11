Άρτα: Φωτιά στο Κομπότι – Επιχειρούν και 4 αεροσκάφη

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Φωτιά ξέσπασε λίγο μετά τις 4 το απόγευμα της Τρίτης στο Κομπότι της Άρτας, εκεί όπου είχε εκδηλωθεί πάλι πυρκαγιά στις 31 Ιουλίου, προκαλώντας την άμεση κινητοποίηση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.

Επί τόπου έχουν σπεύσει και επιχειρούν 10 πυροσβεστικά οχήματα, μία ομάδα ΕΜΟΔΕ, δύο βοηθητικά οχήματα και 26 πυροσβεστικοί υπάλληλοι, ενώ συμμετέχουν ακόμη 6 άτομα από την ΕΜΟΔΕ.

Από αέρος επιχειρούν συνολικά τέσσερα εναέρια μέσα, δύο αεροσκάφη Air Tractor και δύο PZL, πραγματοποιώντας συνεχείς ρίψεις νερού, σύμφωνα με την ΕΡΤ.

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, η πυρκαγιά είναι ελεγχόμενη με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να παραμένουν στο σημείο και να επιχειρούν για την πλήρη κατάσβεσή της και την αποτροπή τυχόν αναζωπυρώσεων.

Πρόκειται για το δεύτερο περιστατικό στο ίδιο σημείο, γεγονός που έχει θέσει σε αυξημένη επιφυλακή τις πυροσβεστικές δυνάμεις.