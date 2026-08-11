Σάλος στη Φινλανδία: Αστυνομικό όχημα εμβόλισε μοτοσικλέτα, σε χαντάκι ο αναβάτης – Δείτε το βίντεο

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Δύο ξεχωριστές ποινικές έρευνες βρίσκονται σε εξέλιξη στη Φινλανδία, μετά τη σύγκρουση περιπολικού με μοτοσικλέτα κατά τη διάρκεια καταδίωξης στην πόλη Τούουσουλα.

Το περιστατικό είχε ως αποτέλεσμα τον ελαφρύ τραυματισμό του μοτοσυκλετιστή, ενώ βίντεο που δημοσιεύθηκαν προκαλούν ερωτήματα για τους χειρισμούς των αστυνομικών.

Fiński policjant stracił do rowu 15-latka bez uprawnień, jadącego motorowerem bez tablic. Nastolatek uczestniczył w zlocie motorowerowym i próbował uciekać przed policją. Nastolatek jest podejrzewany o rażące zagrożenie bezpieczeństwa ruchu i prowadzenie bez uprawnień.… pic.twitter.com/RiX9RMu29j — Andrzej Łapa (@andrzej_lapa) August 10, 2026



Η Μονάδα Δίωξης Αστυνομικών Εγκλημάτων της Εθνικής Εισαγγελικής Αρχής ξεκίνησε προκαταρκτική έρευνα σχετικά με τη συμπεριφορά και τις ενέργειες των αστυνομικών κατά την προσπάθεια ακινητοποίησης του αναβάτη, όπως ανακοίνωσε την Κυριακή το Αστυνομικό Τμήμα του Ελσίνκι.

Παράλληλα, η Αστυνομία του Ελσίνκι ξεκίνησε ξεχωριστή έρευνα για τις πράξεις του οδηγού του μοτοσυκλετιστή.

Τα προκαταρκτικά αδικήματα για τον αναβάτη περιλαμβάνουν τη διακινδύνευση της ασφάλειας της οδικής κυκλοφορίας υπό επιβαρυντικές περιστάσεις και την οδήγηση οχήματος χωρίς το απαιτούμενο δίπλωμα οδήγησης.

Μέχρι στιγμής, οι αρχές δεν έχουν ανακοινώσει κάποιο συγκεκριμένο ύποπτο αδίκημα όσον αφορά την έρευνα που διενεργείται για τη συμπεριφορά των αστυνομικών.

Το χρονικό του εμβολισμού

Το συμβάν έλαβε χώρα το Σάββατο 8 Αυγούστου, κατά τη διάρκεια συγκέντρωσης μοτοσικλετιστών στην Τούουσουλα, περίπου 30 χιλιόμετρα βόρεια του κέντρου του Ελσίνκι.

Βίντεο που κυκλοφορεί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης φαίνεται να δείχνει ένα συμβατικό (χωρίς διακριτικά) αστυνομικό όχημα να κινείται δίπλα στην μοτοσικλέτα πριν την εμβολίσει το περιπολικό.

Στη συνέχεια, ο αναβάτης βγαίνει εκτός δρόμου και καταλήγει σε χαντάκι δίπλα σε έναν μεταλλικό φράχτη.

Το σχετικό βιντεοληπτικό υλικό έχει προκαλέσει ερωτήματα σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο η αστυνομία επιχειρεί να ακινητοποιήσει τον αναβάτη, αλλά και για το τι προηγήθηκε της σύγκρουσης.

Τι καταγράφει το βίντεο από την κάμερα κράνους

Ένα εκτενές βίντεο που δημοσιεύτηκε στο YouTube φαίνεται να καταγράφηκε από κάμερα τοποθετημένη σε κράνος συμμετέχοντος στη συγκέντρωση μοτοσικλετιστών.

Στο βίντεο, μια ομάδα αναβατών καταλαμβάνει αρχικά δύο λωρίδες κυκλοφορίας πριν η ομάδα μικρύνει. Στη συνέχεια, ο αναβάτης φαίνεται να κοιτάζει πίσω του αρκετές φορές, ενώ το αστυνομικό όχημα τον ακολουθεί.

Ακολούθως, το βίντεο δείχνει το αστυνομικό αυτοκίνητο να επιταχύνει κινούμενο παράλληλα με τη μοτοσικλέτα. Το όχημα προσπερνά και στρίβει προς τη δεξιά πλευρά του δρόμου πριν η πλαϊνή του πλευρά έρθει σε επαφή με τον αναβάτη.

Η μοτοσικλέτα εκτρέπεται από την πορεία της και η κάμερα καταγράφει την άκρη του δρόμου και τη βλάστηση πριν σταματήσει η εγγραφή.

Η αστυνομία δεν έχει επιβεβαιώσει τη αλληλουχία των γεγονότων που εμφανίζεται στο βίντεο, ούτε έχει εξηγήσει τους λόγους που οδήγησαν τους αστυνομικούς στην καταδίωξη του αναβάτη.

«Mopomiitti»

Το περιστατικό σημειώθηκε κατά τη διάρκεια μιας συγκέντρωσης μοτοσικλετιστών, γνωστής στη Φινλανδία ως «mopomiitti».

Αυτές οι εκδηλώσεις συγκεντρώνουν αναβάτες, συχνά κατόπιν συνεννόησης μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης.

Σημειώνεται ότι η νομοθεσία στη Φινλανδία επιτρέπει την απόκτηση διπλώματος οδήγησης για μοτοσικλέτα από την ηλικία των 15 ετών, υπό την προϋπόθεση της πλήρωσης των σχετικών προϋποθέσεων.

Πηγή: Helsinki Times