Τραγωδία στη φωτιά στα Σπάτα: Εντοπίστηκε απανθρακωμένη σορός μέσα σε αυτοκίνητο

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Φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι της Τρίτης (11/8) σε χαμηλή βλάστηση ανάμεσα στις περιοχές Ήμερος Πεύκος και Έτος Στέκο στα Σπάτα Αττικής.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική Υπηρεσία, κατά τη διάρκεια της κατάσβεσης οι πυροσβέστες εντόπισαν μία απανθρακωμένη σορό αγνώστων μέχρι στιγμής στοιχείων μέσα σε αυτοκίνητο, από το οποίο φέρεται να ξεκίνησε η πυρκαγιά.

Οριοθετήθηκε η πυρκαγιά

Οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής κατάφεραν να οριοθετήσουν την πυρκαγιά μέσα σε μόλις 30 λεπτά.

Στο σημείο συνεχίζουν να επιχειρούν 121 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 1ης ΕΜΟΔΕ, Εθελοντές και 36 οχήματα, (συμπεριλαμβανομένων 23 πυροσβεστών με 5 οχήματα από Ρουμανία και 18 πυροσβεστών με 3 οχήματα από Γαλλία που βρίσκονται στη χώρα μας στο πλαίσιο του προγράμματος προεγκατάστασης Ευρωπαίων πυροσβεστών)

Για την αεροπυρόσβεση έχουν διατεθεί και επιχειρούν περιοδικά 2 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα. Στην επιχείρηση συνδράμει με υδροφόρες ο Δήμος Σπατών.

Ήχησε το 112 για ετοιμότητα

Υπενθυμίζεται ότι στις 15:42 εκδόθηκε μήνυμα απο το 112 για την ενημέρωση όσων βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή της πυρκαγιάς.