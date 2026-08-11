Φωτιά στο Πικέρμι – Ήχησε το 112 για ετοιμότητα

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Φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι της Τρίτης 11 Αυγούστου 2026 σε χαμηλή βλάστηση ανάμεσα στις περιοχές Ήμερος Πεύκος και Έτος Στέκο, στο Πικέρμι.

Στο σημείο έχουν σπεύσει ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας. Συγκεκριμένα στο σημείο επιχειρούν 115 πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπόρων της 1ης ΕΜΟΔΕ, Εθελοντές και 30 οχήματα, (συμπεριλαμβανομένων.23 πυροσβεστών με 5 οχήματα από Ρουμανία και 18 πυροσβέστες με 3 οχήματα από Γαλλία που βρίσκονται στη χώρα μας στο πλαίσιο του προγράμματος προεγκατάστασης Ευρωπαίων πυροσβεστών), ενώ για την αεροπυρόσβεση έχουν κινητοποιηθεί δύο αεροσκάφη και τρία ελικόπτερα.

Στην επιχείρηση συνδράμει με υδροφόρες ο Δήμος Σπατών.

Ήχησε το 112 για ετοιμότητα