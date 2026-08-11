Φωτιά στο Πικέρμι – Ήχησε το 112 για ετοιμότητα

Φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι της Τρίτης 11 Αυγούστου 2026 σε χαμηλή βλάστηση ανάμεσα στις περιοχές Ήμερος Πεύκος και Έτος Στέκο, στο Πικέρμι.
Στο σημείο έχουν σπεύσει ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας. Συγκεκριμένα στο σημείο επιχειρούν 115 πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπόρων της 1ης ΕΜΟΔΕ, Εθελοντές και 30 οχήματα, (συμπεριλαμβανομένων.23 πυροσβεστών με 5 οχήματα από Ρουμανία και 18 πυροσβέστες με 3 οχήματα από Γαλλία που βρίσκονται στη χώρα μας στο πλαίσιο του προγράμματος προεγκατάστασης Ευρωπαίων πυροσβεστών), ενώ για την αεροπυρόσβεση έχουν κινητοποιηθεί δύο αεροσκάφη και τρία ελικόπτερα.
Στην επιχείρηση συνδράμει με υδροφόρες ο Δήμος Σπατών.
Ήχησε το 112 για ετοιμότητα
⚠️ Ενεργοποίηση 1️⃣1️⃣2️⃣
🆘 Πυρκαγιά στην περιοχή #Ήμερος_Πεύκος της Περιφερειακής Ενότητας #Ανατολικής_Αττικής
‼️ Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών
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— 112 Greece (@112Greece) August 11, 2026