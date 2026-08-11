Τραμπ: Χρεώνει έως 100.000 δολάρια τον μήνα για μία «πρώτη ματιά» στις αναρτήσεις του

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Περισσότερες από 10 εταιρείες έχουν ήδη εγγραφεί στη νέα, αμφιλεγόμενη υπηρεσία της Trump Media, η οποία προσφέρει σε πελάτες της Wall Street ταχύτερη πρόσβαση σε αναρτήσεις του Truth Social που μπορούν να προκαλέσουν άμεσες αναταράξεις στις αγορές.

Η υπηρεσία Truth API, που τέθηκε σε λειτουργία στις αρχές Αυγούστου, επιτρέπει στους συνδρομητές της να αποκτούν πρώτοι πρόσβαση σε δημοσιεύσεις από τους λογαριασμούς με τη μεγαλύτερη επιρροή στην πλατφόρμα, μεταξύ αυτών φυσικά και εκείνον του Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος χρησιμοποιεί συστηματικά το Truth Social για σημαντικές πολιτικές και οικονομικές ανακοινώσεις.

Και το προνόμιο αυτό κοστίζει ακριβά.

Οι πρώτοι πελάτες προέρχονται κυρίως από εταιρείες high-frequency trading, οι οποίες πληρώνουν από 60.000 έως 100.000 δολάρια τον μήνα, όπως αποκάλυψε ο προσωρινός διευθύνων σύμβουλος της Trump Media, Κέβιν ΜακΓκερν, κατά την παρουσίαση των οικονομικών αποτελεσμάτων της εταιρείας.

Το πλεονέκτημα των δευτερολέπτων στη Wall Street

Η λογική πίσω από την υπηρεσία είναι απλή αλλά εξαιρετικά σημαντική για τις αγορές: μια ανάρτηση του Αμερικανού προέδρου για δασμούς, εταιρείες, εμπορικές συμφωνίες, κρυπτονομίσματα ή διεθνείς εξελίξεις μπορεί να επηρεάσει τις τιμές περιουσιακών στοιχείων μέσα σε ελάχιστο χρόνο.

Για τις εταιρείες που χρησιμοποιούν αυτοματοποιημένα συστήματα συναλλαγών υψηλής ταχύτητας, ακόμη και ένα μικρό χρονικό προβάδισμα στην πρόσβαση σε μια τέτοια πληροφορία μπορεί να αποκτήσει ιδιαίτερη αξία.

Η Trump Media είχε ανακοινώσει τον Ιούλιο το σχέδιο να παρέχει σε χρηματοπιστωτικές εταιρείες και θεσμικούς επενδυτές ταχύτερη πρόσβαση στις αναρτήσεις του Truth Social, παρουσιάζοντας πλέον την υπηρεσία ως μια νέα πηγή εσόδων.

Το εγχείρημα, ωστόσο, έχει ήδη προκαλέσει νομικά και δεοντολογικά ερωτήματα, καθώς η οικογένεια του προέδρου παραμένει ο πλειοψηφικός μέτοχος της εταιρείας. Το βασικό ερώτημα είναι κατά πόσο μια επιχείρηση που συνδέεται οικονομικά με την οικογένεια του προέδρου μπορεί να αποκομίζει έσοδα από την προνομιακή και ταχύτερη διανομή των ίδιων των δημόσιων δηλώσεών του.

Η Trump Media ποντάρει στο Truth API για νέα έσοδα

Η εταιρεία εκτιμά ότι το Truth API μπορεί να εξελιχθεί σε «σημαντική» και «διαρκή» πηγή εσόδων, παράλληλα με τη διαφήμιση και τις δραστηριότητές της στα ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία.

Παράλληλα, εξετάζει συνεργασίες και άλλες επιχειρηματικές ευκαιρίες με τεχνολογικές εταιρείες, ειδησεογραφικούς οργανισμούς και αγορές στοιχημάτων και προβλέψεων, σύμφωνα με τον ΜακΓκερν.

Η προσπάθεια δημιουργίας νέων πηγών εσόδων έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία τα οικονομικά αποτελέσματα της Trump Media παραμένουν βαριά.

Ζημιές 238 εκατ. δολαρίων σε τρεις μήνες

Η Trump Media and Technology Group ανακοίνωσε ζημιές 238 εκατ. δολαρίων για το διάστημα Απριλίου-Ιουνίου, ποσό υπερδεκαπλάσιο σε σχέση με τις ζημιές που είχε καταγράψει την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους.

Τα έσοδά της ανήλθαν σε μόλις 1,7 εκατ. δολάρια, αν και σύμφωνα με την εταιρεία ήταν αυξημένα κατά 89% σε ετήσια βάση.

Στο τέλος του δεύτερου τριμήνου, ο όμιλος διέθετε συνολικά περιουσιακά στοιχεία περίπου 2 δισ. δολαρίων, εκ των οποίων περίπου 1,9 δισ. αφορούσαν χρηματοοικονομικά στοιχεία, όπως μετρητά, βραχυπρόθεσμες επενδύσεις και ψηφιακά νομίσματα.

Η Trump Media έχει επεκταθεί τα τελευταία χρόνια πέρα από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, επενδύοντας μεταξύ άλλων σε κρυπτονομίσματα και καθαρή ενέργεια. Ωστόσο, μεγάλο μέρος των τελευταίων ζημιών της συνδέεται ακριβώς με τη στρατηγική της στα crypto.

Ο αναλυτής της 10x Research Μάρκους Τίλεν περιέγραψε χαρακτηριστικά την Trump Media ως μια εταιρεία κατοχής κρυπτονομισμάτων «τυλιγμένη» γύρω από μια επιχείρηση μέσων ενημέρωσης.

Νωρίτερα αυτόν τον μήνα, η εταιρεία εγκατέλειψε επίσης σχέδιο συνεργασίας με την Crypto.com για την εισαγωγή λειτουργιών prediction markets στο Truth Social.