ΟΗΕ: Φέτος το πιο ζεστό καλοκαίρι στην Ευρώπη από το 1976- Πιο συχνές και πιο έντονες οι υψηλές θερμοκρασίες

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Το πιο ζεστό καλοκαίρι ζουν οι κάτοικοι της Ευρώπης από το 1976. Αυτό αποδεικνύουν οι μετρήσεις του Παγκόσμιου Μετεωρολογικού Οργανισμού. Πρόκειται για τον Οργανισμό που υπάγεται στον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών.

Στην τελευταία του έκθεση επισημαίνει μεταξύ άλλων ότι στον ευρωπαϊκό χώρο αυτό το καλοκαίρι περνούμε το πέμπτο κύμα ζέστης, που συνοδεύεται από ξηρασία, πυρκαγιές και θερμοκρασίες, που καταγράφουν ιστορικό ρεκόρ από το 1976. Στην ίδια έκθεση, ο Παγκόσμιος Μετεωρολογικός Οργανισμός επισημαίνει ότι τα φαινόμενα ιδιαίτερα υψηλών θερμοκρασιών στο μέλλον θα είναι πιο συχνά, πιο έντονα και με μεγαλύτερη διάρκεια.

Πιο συχνή η ακραία ζέστη

«Η ακραία ζέστη γίνεται πιο συχνή, πιο έντονη, διαρκεί περισσότερο και καλύπτει πολύ ευρύτερες περιοχές απ’ ό,τι σε πιο δροσερά κλίματα του παρελθόντος», δήλωσε ο Τζον Κένεντι, επικεφαλής κλιματικής πληροφόρησης του Παγκόσμιου Μετεωρολογικού Οργανισμού, σε συνέντευξη Τύπου στη Γενεύη.

Η Ευρώπη η πιο γρήγορα θερμαινόμενη ήπειρος

Ο Τζον Κένεντι επισήμανε ότι η Ευρώπη πλέον έχει καταστεί «η πιο γρήγορα θερμαινόμενη ήπειρος». Ως εκ τούτου, «το παρόν μοτίβο ζέστης σε όλη την Ευρώπη αντανακλά την αλληλεπίδραση ανάμεσα σε ένα επίμονο μοτίβο συστημάτων υψηλής πίεσης σε όλο το Βόρειο Ημισφαίριο και ένα θερμότερο κλίμα», υπογράμμισε.

Ο ίδιος εξήγησε ότι «τα συστήματα υψηλής πίεσης εγκλωβίζουν θερμό αέρα, μειώνουν τη νεφοκάλυψη και εμποδίζουν την κίνηση ψυχρότερου αέρα, επιτρέποντας στη ζέστη να αναπτύσσεται σε μεγάλες περιοχές για μέρες ή εβδομάδες». Διευκρίνισε, μάλιστα ότι «το φυσικό κλιματικό φαινόμενο, το Ελ Νίνιο, που συνήθως ενισχύει τις παγκόσμιες θερμοκρασίες, δεν συμβάλλει στη ζέστη που παρατηρείται φέτος στην Ευρώπη επειδή οι συνθήκες στον τροπικό Ειρηνικό είναι αυτή τη στιγμή ουδέτερες».

Το πιο θερμό καλοκαίρι από το 1976

Ο Τζον Κένεντι σημείωσε πως «ο Ιούνιος του 1976 παρουσίασε σε γενικές γραμμές ένα παρόμοιο μοτίβο συστημάτων υψηλής και χαμηλής πίεσης με εκείνα που παρατηρήθηκαν φέτος», αλλά διευκρίνισε πως «τα αποτελέσματα είναι πολύ διαφορετικά λόγω μίας παγκόσμιας υπερθέρμανσης δεκαετιών».

«Η εικόνα για το 1976 είναι εκείνη μερικών μεμονωμένων περιοχών πάνω από τον μέσο όρο θερμοκρασίας σε έναν πολύ ψυχρότερο κόσμο», είπε ο Τζον Κένεντι. «Ενώ σήμερα η εικόνα έχει αντιστραφεί με μεγάλο μέρος της γης να βιώνει θερμοκρασίες μεγαλύτερες του μέσου όρου και μόνο λίγες μεμονωμένες ψυχρότερες περιοχές», διευκρίνισε.

Θερμότερα νερά στη Μεσόγειο και Δυτική Ευρώπη

Μιλώντας γενικότερα, ο Τζον Κένεντι εξήγησε ότι «οι εξαιρετικά θερμές θάλασσες και τα ξηρά εδάφη αυξάνουν τη θερμοκρασία σε όλη την Ευρώπη». «Τα θαλάσσια κύματα ζέστης στη Μεσόγειο και στα νερά της δυτικής Ευρώπης πυροδοτούν πιο ζεστές συνθήκες στην ξηρά παρέχοντας επιπρόσθετη ζέστη για επίμονα συστήματα υψηλής πίεσης», πρόσθεσε.

Ταυτόχρονα, ο Τζον Κένεντι υπογράμμισε «το ξηρό έδαφος επιτείνει επίσης τη ζέστη επειδή η γη θερμαίνεται πιο γρήγορα μόλις η υγρασία εξαντληθεί».

«Πολλοί από αυτούς τους παράγοντες ενώνονται για να μας δώσουν το ρεκόρ ζέστης που παρατηρούμε φέτος», κατέληξε ο επικεφαλής κλιματικής πληροφόρησης του Παγκόσμιου Μετεωρολογικού Οργανισμού, Τζον Κένεντι.