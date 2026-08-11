ΠΑΣΟΚ: Χάθηκε η ευκαιρία του Ταμείου Ανάκαμψης για την στήριξη παιδιών και αδύναμων – Κατά 90% λιγότερη προστασία στον Έβρο

Το έκτο σποτ της καμπάνιας του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής και του υπεύθυνου του ΚΤΕ Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, Παύλου Γερουλάνου, δόθηκε στη δημοσιότητα συνεχίζοντας την καμπάνια ενημέρωσης των πολιτών με τίτλο «Ταμείο Ανάκαμψης και Ελλάδα 2.0: Η μεγάλη χαμένη ευκαιρία για τη χώρα».

Το σποτ επικεντρώνεται σε ορισμένες από τις πιο οδυνηρές για τη χώρα αποτυχίες στο πλαίσιο του Ελλάδα 2.0: Αυτές που αφορούν την οικογένεια, το παιδί και την κοινωνική ένταξη. Είχαν προηγηθεί το πρώτο σποτ για την κυβερνητική ανικανότητα στο πλαίσιο του ΤΑΑ αναφορικά με ζωτικά έργα άρδευσης και ύδρευσης, το δεύτερο σποτ που αναδείκνυε μόνο μερικές από τις μεγάλες εκπτώσεις της κυβέρνησης σε θέματα πολιτικής προστασίας, το τρίτο σποτ με τις απεντάξεις σε κρίσιμα έργα επένδυσης στην έρευνα και την καινοτομία, το τέταρτο σποτ που αφορούσε σε ένα ζωτικότατο ζήτημα για την ανθεκτικότητα της χώρας και το εισόδημα κάθε ελληνικού νοικοκυριού και επιχείρησης, την αποθήκευση και το κόστος της ενέργειας, και το πέμπτο σποτ που ανέδειξε χαμένες ευκαιρίες στον τομέα του διαδικτύου, της συνδεσιμότητας και των ψηφιακών έργων.

Το ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής κάνει λόγο για αδιανόητες χαμένες ευκαιρίες για την οικογένεια και το παιδί στο πλαίσιο του Ελλάδα 2.0, όπως:

Στο αρχικό Ελλάδα 2.0 προβλεπόταν μέχρι τα τέλη 2024 η «ολοκλήρωση και στελέχωση τουλάχιστον 50.000 νέων θέσεων σε βρεφονηπιακούς σταθμούς» (μέτρο 16919). Αυτός όμως ο στόχος όμως διαγράφηκε μετά από το Ταμείο Ανάκαμψης. Στο Ελλάδα 2.0 προβλέφθηκε επίσης στο πλαίσιο του μέτρου 16919 («Παιδική Προστασία») η «δημιουργία 135 Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών με ένταξη των τομέων των θετικών επιστημών, της τεχνολογίας, της μηχανικής και των μαθηματικών (STEM) για παιδιά ηλικίας 12-15 ετών» μέχρι τα τέλη 2025. Και αυτό το έργο όμως διαγράφηκε μετά από το Ταμείο Ανάκαμψης. Στο αρχικό Ελλάδα 2.0 προβλεπόταν, στο μέτρο 16945, μέχρι το 2024 «η ολοκλήρωση και στελέχωση τουλάχιστον 120 εγκαταστάσεων παιδικής μέριμνας εντός μεγάλων επιχειρήσεων: οι επιχειρήσεις τις οποίες στοχεύει αυτό το μέτρο είναι 50 επιχειρήσεις με περισσότερους από 100 εργαζομένους (μεσαίες) και 70 επιχειρήσεις με περισσότερους από 250 εργαζομένους (μεγάλες)». Ήταν έργο προϋπολογισμού 16 εκατομμυρίων ευρώ. Όλο το μέτρο και το έργο όμως απεντάχθηκαν γρήγορα από το Ταμείο Ανάκαμψης. Στις 19/11/2025 με κυβερνητική απόφαση απεντάχθηκε από το Ταμείο Ανάκαμψης το έργο, ύψους 8,3 εκατομμυρίων ευρώ, «υποστήριξη της κοινωνικής ενσωμάτωσης ατόμων στο φάσμα του αυτισμού (ΔΑΦ)» (μέτρο 16904) που αφορούσε στην υποστήριξη της εργασιακής ενσωμάτωσης τους μέσω της παροχής συμβουλευτικής υποστήριξης καθώς και επιδότησης του μισθολογικού κόστους και των εργοδοτικών εισφορών. Θα ωφελούνταν 200 οικογένειες. Πάλι στο μέτρο 16919 και στο αρχικό Ελλάδα 2.0 προβλεπόταν μέχρι τα τέλη του 2023 η «επαγγελματική αναδοχή 160 ανηλίκων με σοβαρές αναπηρίες (ποσοστό αναπηρίας άνω του 67 %) και/ή σοβαρά προβλήματα ψυχικής υγείας» (μέτρο 16919). Και αυτός όμως ο στόχος διαγράφηκε μετά από το Ελλάδα 2.0. Κοινωνική ένταξη (μέτρο 16922): το Ελλάδα 2.0 προέβλεπε στο συγκεκριμένο ορόσημο «προγράμματα στήριξης της ένταξης για 7.000 δικαιούχους Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος και έκδοση πιστοποίησης των δεξιοτήτων…». Μετά την τελευταία αναθεώρηση το συγκεκριμένο ορόσημο και η στήριξη 7.000 οικονομικά ευάλωτων συμπολιτών μας δεν υπάρχει πια στο Ελλάδα 2.0. Μπορεί Πορτογαλία, Ισπανία και Ιταλία να κατασκευάζουν χιλιάδες κοινωνικές κατοικίες με πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης μπροστά στη στεγαστική κρίση, το Ελλάδα 2.0 προέβλεπε όμως το εξής απίθανο νούμερο μέχρι τα τέλη του 2024 (μέτρο 16922): «Ολοκλήρωση προγράμματος ανακαίνισης 100 διαμερισμάτων (70 στον Δήμο Αθηνών και 30 στον Δήμο Θεσσαλονίκης) για 250 δικαιούχους. Το μέτρο αποσκοπεί στην παροχή στεγαστικής στήριξης στις πλέον ευάλωτες ομάδες που απειλούνται ή αντιμετωπίζουν έλλειψη στέγης». Το ακόμα πιο εξωπραγματικό είναι ότι και αυτός όμως ο ανεπαρκέστατος στόχος των 100 διαμερισμάτων μειώθηκε (!) μετά και έγινε «ανακαίνιση 50 διαμερισμάτων». Γιατί;

ΠΑΣΟΚ: «Η μεγάλη κοροϊδία του Μαξίμου: Κατά 90% λιγότερη προστασία στον Έβρο»

Παράλληλα, ο υπεύθυνος του ΚΤΕ Περιβάλλοντος, Μανώλης Χριστοδουλάκης, και ο Γραμματέας στον Τομέα Περιβάλλοντος του ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής, Παναγιώτης Δημόπουλος, με κοινή τους δήλωση καταγγέλλουν την κυβέρνηση για εγκατάλειψη του φιλόδοξου master plan «Έβρος Μετά», προϋπολογισμού 3 δισεκατομμυρίων ευρώ με ισχυρή χρηματοδότηση από κοινοτικά κονδύλια, που εκπονήθηκε υπό την ευθύνη του Σταύρου Μπένου.

Όπως υποστηρίζουν οι κκ. Χριστοδουλάκης και Δημόπουλος στη θέση του εν λόγω master plan και στις προσδοκίες που δημιουργήθηκαν η κυβέρνηση εμφάνισε ένα συρρικνωμένο (κατά σχεδόν 90%) σχέδιο, 309 εκατ. ευρώ, στο οποίο κρίσιμα έργα, όπως η ηλεκτροδότηση του σιδηροδρόμου για την οποία είχαν ήδη εξασφαλιστεί ευρωπαϊκοί πόροι, απεντάσσονται.

Ο ίδιος ο Σταύρος Μπένος, δηλώνει δημόσια προσβεβλημένος και «παγιδευμένος». Μιλάει για μελέτη που παρουσιάστηκε κόντρα στη δική του και «για σχέδιο που ουσιαστικά ακυρώνεται».

Επιπλέον, τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής θέτουν στην κυβέρνηση τα εξής ερωτήματα:

Πόσο αξιόπιστες είναι οι εξαγγελίες και οι μεγάλες υποσχέσεις για «ανασυγκρότηση» και «ανάπτυξη του Έβρου» την επαύριον της καταστροφής να μετατρέπονται σε ένα μικρό κλάσμα της αρχικής κλίμακας, ενώ οι κάτοικοι εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν τις συνέπειες της μεγαλύτερης πυρκαγιάς της Ευρώπης;

Γιατί έργα με εξασφαλισμένη ευρωπαϊκή χρηματοδότηση μένουν εκτός;

Πόσο ακόμη θα πληρώνει ο Έβρος την αναντιστοιχία λόγων και έργων;

Αν το αρχικό master plan ήταν ανεφάρμοστο ή υπερβολικό, γιατί επιλέχθηκε και προωθήθηκε επί χρόνια ως κεντρικό εργαλείο;

Και αν ήταν ρεαλιστικό, γιατί εγκαταλείπεται τώρα;

«Η καταδίκη είναι σαφής: η συστηματική απόκλιση ανάμεσα στις μεγάλες υποσχέσεις την επαύριον της καταστροφής και στην πραγματική κλίμακα των παρεμβάσεων τρία χρόνια μετά υπονομεύει την εμπιστοσύνη. Ο Έβρος δεν χρειάζεται άλλη επικοινωνιακή διαχείριση. Χρειάζεται τα έργα και τη χρηματοδότηση που του υποσχέθηκαν», τονίζουν τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής και συμπληρώνουν πως «η κυβέρνηση Μητσοτάκη δεν ανασυγκροτεί τον Έβρο. Τον εγκαταλείπει. Μετατρέπει την τραγωδία σε επικοινωνιακή διαχείριση και τα κοινοτικά κονδύλια σε εργαλείο μικροπολιτικής».

Υπογραμμίζουν ότι απαιτείται πλήρης διαφάνεια για το που κατέληξαν οι δεσμεύσεις των 3 δισ. ευρώ, καθώς και η επαναφορά των κρίσιμων έργων που απεντάχθηκαν και ουσιαστικό σχέδιο ανασυγκρότησης αντάξιο των θυσιών των κατοίκων του Έβρου.

«Ο ακριτικός Έβρος, με την κρίσιμη εθνική σπουδαιότητα, δεν είναι για λόγια. Είναι για έργα. Και η κυβέρνηση οφείλει επιτέλους να λογοδοτήσει» καταλήγουν τα αρμόδια στελέχη του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής.

πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ