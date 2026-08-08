ΠΑΣΟΚ: Οι πίνακες και οι αναλύσεις του κ. Σκέρτσου διαρκούν όσο ένα ηλιοβασίλεμα

Απάντηση στις επικρίσεις του υπουργού Επικρατείας, Άκη Σκέρτσου δίνει το ΠΑΣΟΚ ότι δήθεν κάνει «οικονομικές αναλύσεις της παραλίας», καθώς ασκεί σκληρή κριτική στην οικονομική πολιτική της κυβέρνησης για τα μεσαία και χαμηλά εισοδήματα. Αφορμή για την απάντηση του ΠΑΣΟΚ στάθηκε η τελευταία έκθεση του ΟΟΣΑ για τις οικονομικές επιδόσεις της ελληνικής οικονομίας.

Η απάντηση του ΠΑΣΟΚ

«Ο κ. Σκέρτσος συνεχίζει στο ίδιο αλαζονικό ύφος και με τους ίδιους εξυπνακισμούς, που αν δεν το έχει καταλάβει, τον ενημερώνουμε ότι προκαλούν μεγάλη αποστροφή στην κοινωνία. Μέχρι και στους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας», υπογράμμισε το ΠΑΣΟΚ στην ανακοίνωσή του.

«Συνεπώς τα περί διακοπών, του τα επιστρέφουμε και ελπίζουμε φέτος να μην έχει την ίδια φαεινή ιδέα να «κεράσει» ηλιοβασιλέματα τους πολίτες για να ταξιδέψουν νοερά στα ελληνικά νησιά», συνεχίζει στην ανακοίνωσή του το ΠΑΣΟΚ.

«Τα επιχειρήματα και οι πίνακες του κ. Σκέρτσου διαρκούν μέχρι τα επόμενα που αναιρούν τα προηγούμενα» τονίζει το ΠΑΣΟΚ. «Σύμφωνα με τον Υπουργό όλα πάνε καλά και ο ΟΟΣΑ δεν ξέρει τι γράφει», στηλιτεύει το ΠΑΣΟΚ απευθυνόμενο στον Άκη Σκέρτσο.

Επισημαίνει, μάλιστα, ότι «η έκθεση του ΟΟΣΑ αποκαλύπτει ως αιτίες της μείωσης του πραγματικού εισοδήματος την ακρίβεια, τις πληθωριστικές πιέσεις και τη συρρίκνωση του κοινωνικού κράτους και όχι γιατί τον Δεκέμβριο παίρνουν επιδόματα και δώρα οι πολίτες που δεν επαναλαμβάνονται το πρώτο τρίμηνο του έτους, όπως θέλει να μας πείσει ο κ. Υπουργός».

Στο ίδιο πνεύμα, το ΠΑΣΟΚ επισημαίνει: «Κατά τον κ. Σκέρτσο, σηκώνει το πορτοφόλι των πολιτών σούπερ μάρκετ, ηλεκτρικό, ενοίκιο κ.ο.κ., γιατί ΔΕΝ υπάρχει παρατεταμένη και επίμονη ακρίβεια».

«Επί διακυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας διευρύνονται οι ανισότητες και η χώρα μας αναδεικνύεται σε αρνητικό πρωταθλητή στο πραγματικό κατά κεφαλήν ΑΕΠ», υπογραμμίζει το ΠΑΣΟΚ.

«Κάνετε πως δεν καταλαβαίνετε τη διαφορά μεταξύ ονομαστικού κατά κεφαλήν ΑΕΠ και πραγματικού;», ρωτά τον υπουργό Επικρατείας, Άκη Σκέρτσου και τον προτρέπει να διαβάσει καλύτερα την έκθεση του ΟΟΣΑ. «Διαβάστε καλύτερα την έκθεση αντί να τη δαιμονοποιείτε και παραδεχτείτε την αποτυχία σας να δώσετε επί επτά χρόνια λύσεις», αναφέρει χαρακτηριστικά στην ανακοίνωσή του το ΠΑΣΟΚ.

Τι είχε πει ο Άκης Σκέρτσος

Υπενθυμίζουμε ότι χθες, ο Άκης Σκέρτσος επιτέθηκε στο ΠΑΣΟΚ κατηγορώντας το ότι κάνει οικονομικές αναλύσεις της «παραλίας». Υποστήριξε, μάλιστα, ότι: «Είναι πραγματικά εντυπωσιακό για κόμματα που διεκδικούν να κυβερνήσουν τη χώρα να παρουσιάζουν ως δήθεν ‘κατάρρευση’ της οικονομίας μια σύγκριση του πρώτου τριμήνου με το αμέσως προηγούμενο τρίμηνο».

Ο ίδιος, μάλιστα, επικαλέστηκε την αποτύπωση της οικονομίας της Eurostat και του ΟΟΣΑ. «Το διαθέσιμο εισόδημα των ελληνικών νοικοκυριών αυξήθηκε το πρώτο τρίμηνο του 2026 κατά 3,2% σε σχέση με το πρώτο τρίμηνο του 2025 και διαμορφώθηκε στα 39,13 δισ. ευρώ, το υψηλότερο επίπεδο για πρώτο τρίμηνο από το 2010», ανέφερε ο Άκης Σκέρτσος.

«Σε πραγματικούς όρους, το κατά κεφαλήν διαθέσιμο εισόδημα των ελληνικών νοικοκυριών έχει αυξηθεί κατά 17,1% από το πρώτο τρίμηνο του 2019, έναντι 7,7% στην Ευρωπαϊκή Ένωση και 5,5% στην Ευρωζώνη. Καταγραφεί, δηλαδή, πολύ υψηλότερο ρυθμό αύξησης από την υπόλοιπη Ευρωζώνη», ανέφερε ο υπουργός Επικρατείας, Άκης Σκέρτσος.