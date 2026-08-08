ΗΠΑ: Στη δημοσιότητα το 5ο «πακέτο» αρχείων για UFO – Το γιγάντιο τρίγωνο πάνω από αμερικανική βάση και η μυστηριώδης μεταλλική σφαίρα

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Νέα αποχαρακτηρισμένα αρχεία για UFO έδωσε στη δημοσιότητα η κυβέρνηση Τραμπ, φέρνοντας ξανά στο φως παράξενες αναφορές που είχαν καταγραφεί από αμερικανικές υπηρεσίες. Ανάμεσά τους ξεχωρίζει η μαρτυρία στρατιωτικού πιλότου για ένα τεράστιο, αθόρυβο τριγωνικό αντικείμενο μήκους περίπου 150 μέτρων που πέρασε πάνω από την αμερικανική βάση Μπαγκράμ στο Αφγανιστάν, αλλά και ένα έγγραφο για μυστηριώδη μεταλλική σφαίρα που φέρεται να συνετρίβη στη Βραζιλία το 1963.

Το Πεντάγωνο έδωσε την Παρασκευή στη δημοσιότητα το πέμπτο πακέτο αρχείων σχετικά με UFO, τα οποία επισήμως χαρακτηρίζονται ως Μη Αναγνωρισμένα Ανώμαλα Φαινόμενα (UAP).

Η νέα δημοσιοποίηση περιλαμβάνει 41 αρχεία, έγγραφα, εικόνες και βίντεο και αποτελεί την πέμπτη κατά σειρά από τότε που ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ υπέγραψε, τον Ιανουάριο, εκτελεστικό διάταγμα με το οποίο έδωσε εντολή στον στρατό και σε άλλες κυβερνητικές υπηρεσίες να δημοσιοποιήσουν πρόσθετο υλικό για τα ανεξήγητα φαινόμενα.

Ανάμεσα στα έγγραφα βρίσκεται έκθεση του FBI, η οποία καταγράφει συνέντευξη που πραγματοποιήθηκε το 2024 με πρώην στρατιωτικό πιλότο. Ο άνδρας περιέγραψε ένα εξαιρετικά παράξενο περιστατικό που, όπως υποστήριξε, είχε βιώσει ενώ υπηρετούσε στο Αφγανιστάν το 2002.

🇺🇸🛸 The Pentagon released 41 more UFO files on Friday, Aug. 7 — its fifth batch this year — spanning documents, images, and videos from the Pentagon, FBI, CIA, State Department, and even the Executive Office of the President. The records run from 1950 to 2026 and were posted to… pic.twitter.com/L8JNs7jG6P — 🔥🗞The Informant (@theinformant_x) August 7, 2026

Δείτε αναλυτικά όλα τα νέα στοιχεία εδώ.

Το γιγάντιο τρίγωνο που «έσβηνε» τα αστέρια

Σύμφωνα με τη μαρτυρία του, περίπου στις 4:30 τα ξημερώματα, παρατήρησε ότι τα αστέρια πάνω από την αεροπορική βάση Μπαγκράμ, που κάποτε αποτελούσε τη μεγαλύτερη αμερικανική στρατιωτική βάση στο Αφγανιστάν, άρχισαν ξαφνικά να εξαφανίζονται από το οπτικό του πεδίο.

Όπως καταγράφει πράκτορας του FBI στην έκθεση, έμοιαζε σαν κάτι τεράστιο να περνά πάνω από τη βάση, κινούμενο από τα δυτικά προς τα ανατολικά.

Το αντικείμενο φαινόταν να έχει σχήμα ισόπλευρου τριγώνου και, σύμφωνα με τον πιλότο, κινούνταν εντελώς αθόρυβα, με σταθερή ταχύτητα και ύψος.

Δεν υπήρχαν ορατά φώτα.

Η εκτιμώμενη ταχύτητά του ήταν περίπου 150 κόμβοι, δηλαδή περίπου 278 χλμ./ώρα.

Ακόμη πιο εντυπωσιακή ήταν η εκτίμηση για το μέγεθός του. Ο πιλότος υπολόγισε ότι το αντικείμενο είχε διάσταση περίπου 500 ποδιών, δηλαδή 152 μέτρων, αν και παραδέχθηκε ότι δεν μπορούσε να διακρίνει πλήρως το περίγραμμά του.

Δεν ήταν, σύμφωνα με τη μαρτυρία, ο μοναδικός άνθρωπος που το είδε.

Ο δεύτερος πιλότος που βρισκόταν μαζί του φέρεται επίσης να παρατήρησε το τριγωνικό αντικείμενο και, μόλις αυτό πέρασε από πάνω τους, τον ρώτησε: «Το είδες αυτό;»

Το FBI προχώρησε μάλιστα στη δημιουργία καλλιτεχνικής απεικόνισης του μυστηριώδους αντικειμένου, με βάση την περιγραφή που έδωσε ο πιλότος.

Τα μυστηριώδη λευκά φώτα στα 50.000 πόδια

Στην ίδια συνέντευξη, ο πρώην στρατιωτικός πιλότος αποκάλυψε στο FBI ακόμη μία σειρά ανεξήγητων παρατηρήσεων, αυτή τη φορά περισσότερα από 20 χρόνια αργότερα.

Τον Οκτώβριο του 2023, κατά τη διάρκεια πτήσης από τη Μασαχουσέτη προς την Ιρλανδία, ανέφερε ότι είδε παράξενα λευκά φώτα στον νυχτερινό ουρανό.

Ο ίδιος πετούσε σε ύψος περίπου 37.000 ποδιών, αλλά εκτίμησε ότι τα φώτα βρίσκονταν ακόμη ψηλότερα, πιθανώς στα 50.000 πόδια ή και περισσότερο.

Σύμφωνα με την έκθεση, τα φώτα ήταν λευκά και αρχικά εμφανίζονταν αμυδρά. Στη συνέχεια γίνονταν ολοένα και φωτεινότερα, προτού τελικά σβήσουν.

Ολόκληρος ο κύκλος, από την εμφάνιση μέχρι την εξαφάνισή τους, διαρκούσε από 10 δευτερόλεπτα έως ένα λεπτό.

Ο πιλότος υποστήριξε ότι μετά την πρώτη εκείνη παρατήρηση είδε παρόμοια φώτα περίπου δέκα φορές μέσα στο 2023.

Η μυστηριώδης μεταλλική σφαίρα που φέρεται να συνετρίβη στη Βραζιλία

Ακόμη πιο παράξενη είναι μία υπόθεση που περιλαμβάνεται σε άλλο έγγραφο του νέου πακέτου και αφορά ένα περιστατικό στη Βραζιλία το 1963.

Το αποχαρακτηρισμένο έγγραφο της αμερικανικής Foreign Broadcast Information Service (FBIS) συνοψίζει ραδιοφωνική μετάδοση από το Ρίο ντε Τζανέιρο, σύμφωνα με την οποία μια «μεγάλη μεταλλική σφαίρα» φέρεται να συνετρίβη στην πόλη Κόντε, στην πολιτεία Μπαΐα της βορειοανατολικής Βραζιλίας, τον Νοέμβριο του 1963.

Σύμφωνα με όσα ανέφερε τότε η μετάδοση, η πρόσκρουση της σφαίρας άνοιξε κρατήρα βάθους περίπου τεσσάρων μέτρων.

Η περιγραφή που καταγράφηκε στο αμερικανικό έγγραφο γίνεται ακόμη πιο αλλόκοτη.

Η «μυστηριώδης σφαίρα» φέρεται να διέθετε ανοίγματα σε σχήμα παραθύρων, καλυμμένα με χοντρό γυαλί.

Το έγγραφο αναφέρει ακόμη ότι στο εσωτερικό της υπήρχε «ανθρώπινο σώμα ντυμένο με βαριά ρούχα», πάνω στα οποία υπήρχαν επιγραφές που δεν μπορούσαν να αποκρυπτογραφηθούν.

Σύμφωνα πάντα με τη ραδιοφωνική αναφορά που αποτυπώθηκε στο έγγραφο, οι κάτοικοι της Κόντε είχαν αναστατωθεί από το εύρημα και οι αρμόδιες Αρχές είχαν ενημερωθεί.

Το γεγονός ότι η ιστορία βρίσκεται σε αποχαρακτηρισμένο αμερικανικό αρχείο σημαίνει ότι η αμερικανική υπηρεσία είχε καταγράψει τη συγκεκριμένη μετάδοση, όχι ότι επιβεβαίωσε πως τα όσα μεταδόθηκαν για τη σφαίρα και το σώμα ήταν πραγματικά.

Πεντάγωνο: Θα δημοσιοποιηθούν και άλλα αρχεία

Η κυβέρνηση Τραμπ διαμηνύει ότι η δημοσιοποίηση των φακέλων δεν σταματά στο πέμπτο πακέτο.

Ο εκπρόσωπος του Πενταγώνου Σον Πάρνελ ανακοίνωσε ότι επιπλέον έγγραφα θα δίνονται στη δημοσιότητα σταδιακά, καθώς συνεχίζεται η διαδικασία αποχαρακτηρισμού.

Ο υπουργός Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ δήλωσε την Παρασκευή ότι το υπουργείο βρίσκεται σε πλήρη συντονισμό με τον Τραμπ προκειμένου να υπάρξει, όπως είπε, «πρωτοφανής διαφάνεια» γύρω από όσα γνωρίζει η αμερικανική κυβέρνηση για τα Μη Αναγνωρισμένα Ανώμαλα Φαινόμενα.

Όπως υποστήριξε, τα συγκεκριμένα αρχεία παρέμεναν για χρόνια πίσω από καθεστώς διαβάθμισης, τροφοδοτώντας τις εικασίες γύρω από τα UFO.

«Ήρθε η ώρα ο αμερικανικός λαός να τα δει ο ίδιος», ανέφερε, υποστηρίζοντας ότι η νέα δημοσιοποίηση αποχαρακτηρισμένων εγγράφων αποτελεί μέρος της δέσμευσης της κυβέρνησης Τραμπ για μεγαλύτερη διαφάνεια γύρω από ένα θέμα που επί δεκαετίες περιβάλλεται από μυστήριο.

Τα 16 νέα βίντεο από το πέμπτο «πακέτο» αρχείων για UFO: