Daily Mail για τη δολοφονία της Βρετανίδας στην Κυψέλη: «Ο Αφγανός απομακρυνόταν από τον Χριστιανισμό και συμπεριφερόταν σαν ελεύθερος άνδρας»

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Νέες αποκαλύψεις έρχονται στο φως για τη ζωή του 26χρονου Αφγανού Σαρίφ Αχμαντζάι, ο οποίος κατηγορείται για τη δολοφονία της 38χρονης Βρετανίδας Ελίζαμπεθ-Τζέιν Ρος στην Αθήνα, με τη σορό της να εντοπίζεται μέσα σε βαλίτσα στις 18 Ιουλίου.

Φίλες της συζύγου του κατηγορούμενου μιλούν στην Daily Mail για σοβαρά προβλήματα στον γάμο του ζευγαριού και περιγράφουν μια αισθητή αλλαγή στη συμπεριφορά του Αχμαντζάι τους τελευταίους 18 μήνες. Όπως υποστηρίζουν, είχε αρχίσει να απομακρύνεται από τη χριστιανική πίστη, να αφιερώνει περισσότερο χρόνο στην πυγμαχία και στους φίλους του και να συχνάζει σε μπαρ της Αθήνας «σαν να ήταν ελεύθερος άνδρας».

Την ίδια ώρα, η σύζυγός του, Αλέινα Χολ, η οποία ήταν εκείνη που τελικά απευθύνθηκε στην αστυνομία καθώς άρχισε να υποψιάζεται πιθανή εμπλοκή του συζύγου της στην εξαφάνιση της Ρος, βρίσκεται πλέον κρυμμένη μαζί με τον μόλις τεσσάρων μηνών γιο τους.

Από πρόσφυγας στη Λέσβο, «πρόσωπο» της χριστιανικής ανθρωπιστικής δράσης

Η διαδρομή του Αχμαντζάι στην Ελλάδα άρχισε το 2016, όταν έφτασε στη Λέσβο από το Αφγανιστάν, σε ηλικία περίπου 16 ετών.

Ο ίδιος είχε αφηγηθεί ότι είχε χάσει σχεδόν ολόκληρη την οικογένειά του. Ισχυριζόταν ότι ο πατέρας του, διοικητής στον αφγανικό στρατό, σκοτώθηκε από τους Ταλιμπάν όταν εκείνος ήταν τεσσάρων ετών, ότι ο μεγαλύτερος αδελφός του απήχθη και εξαφανίστηκε και ότι η μητέρα του και δύο αδέλφια του σκοτώθηκαν σε βομβιστική επίθεση αυτοκτονίας στην Καμπούλ τον Νοέμβριο του 2015.

Έφυγε από το Αφγανιστάν, πέρασε μέσω Ιράν και Τουρκίας και, έπειτα από αποτυχημένες προσπάθειες να διασχίσει το Αιγαίο, κατάφερε να φτάσει στη Λέσβο.

Στον καταυλισμό της Μόριας ήρθε σε επαφή με την ευαγγελική χριστιανική οργάνωση EuroRelief και εγκατέλειψε το Ισλάμ, ασπαζόμενος τον Χριστιανισμό. Σύντομα έγινε εθελοντής και μεταφραστής, ενώ η ιστορία του προβλήθηκε ως χαρακτηριστικό παράδειγμα ενός νεαρού πρόσφυγα που επιχειρούσε να δημιουργήσει μια νέα ζωή στην Ευρώπη.

Ο γάμος με την Αμερικανίδα ιεραπόστολο και η νέα ζωή στην Αθήνα

Μέσω της EuroRelief γνώρισε την Αμερικανίδα Αλέινα Χολ, κόρη πιλότου της FedEx από την Τζόρτζια, η οποία είχε μεγαλώσει σε εύπορη και βαθιά θρησκευόμενη οικογένεια Βαπτιστών.

Οι δυο τους έγιναν αρχικά φίλοι και η σχέση τους εξελίχθηκε μετά τη μετακόμιση του Αχμαντζάι στην Αθήνα το 2020. Παντρεύτηκαν στην Ελλάδα το 2023.

Σύμφωνα με θεία της Αλέινα, οι γονείς της είχαν σοβαρές επιφυλάξεις και «ποτέ δεν ήθελαν να παντρευτούν».

Παρά τις αντιρρήσεις, οι εικόνες που παρουσίαζε το ζευγάρι προς τα έξω ήταν εντελώς διαφορετικές. Ταξίδευαν σε ολόκληρη την Ευρώπη, από τη Ρώμη, το Μιλάνο και το Παρίσι μέχρι το Βερολίνο, το Άμστερνταμ, τις Βρυξέλλες, τη Σεβίλλη και την Πορτογαλία.

Το 2023 ίδρυσαν μαζί τη φιλανθρωπική οργάνωση Love Every Nation, μέσω της οποίας μοίραζαν τρόφιμα, βρεφικό γάλα και φάρμακα σε οικογένειες που είχαν ανάγκη.

Ο Αχμαντζάι ασχολήθηκε παράλληλα εντατικά με την πυγμαχία και τον περασμένο Μάρτιο κατέκτησε ελληνικό τίτλο στην κατηγορία super lightweight.

«Πήγαινε περισσότερο στο γυμναστήριο παρά στην εκκλησία»

Πίσω από την εικόνα του ευτυχισμένου και βαθιά θρησκευόμενου ζευγαριού, ωστόσο, φίλες της Αλέινα υποστηρίζουν ότι η κατάσταση είχε αρχίσει να αλλάζει.

«Υπήρχαν προβλήματα στον γάμο», δήλωσε μία από αυτές στην Daily Mail.

Σύμφωνα με την ίδια, η Αλέινα πίστευε ότι ο σύζυγός της είχε αρχίσει να αμφισβητεί τη δέσμευσή του στον Χριστιανισμό.

«Έγινε πιο απόμακρος και φαινόταν να ενδιαφέρεται περισσότερο για την πυγμαχία και τους φίλους του παρά για το να κάνει “το έργο του Θεού”, όπως το έλεγε η Αλέινα. Νομίζω ότι πήγαινε περισσότερο στο γυμναστήριο πυγμαχίας παρά στην εκκλησία και η Αλέινα άρχισε να ανησυχεί», ανέφερε.

Οι φίλες της υποστηρίζουν ακόμη ότι ο 26χρονος άρχισε να συχνάζει σε μπαρ της Αθήνας «σαν να ήταν ελεύθερος άνδρας».

«Ένιωθε ότι είχε αλλάξει και ότι δεν ήταν πλέον τόσο παθιασμένος με τον Χριστιανισμό όσο όταν γνωρίστηκαν», σημείωσαν.

Μάλιστα, σύμφωνα με τις ίδιες, η Αλέινα ενδέχεται να είχε αρχίσει να αναρωτιέται ακόμη και για τα αρχικά κίνητρα της μεταστροφής του συζύγου της στον Χριστιανισμό και κατά πόσο αυτή συνδεόταν με την προσπάθειά του να ενισχύσει την υπόθεση ασύλου του.

Η άφιξη της Λίζα Ρος στην Αθήνα

Μέσα σε αυτό το κλίμα εμφανίστηκε ξανά στην Αθήνα η 38χρονη Ελίζαμπεθ-Τζέιν Ρος, γνωστή ως Λίζα.

Η Σκωτσέζα, κόρη δικηγόρου από το Εδιμβούργο, προερχόταν επίσης από βαθιά θρησκευόμενη χριστιανική οικογένεια και είχε αφιερώσει μεγάλο μέρος της ενήλικης ζωής της σε ταξίδια και ανθρωπιστική δράση.

Η οικογένειά της την περιέγραψε μετά τον θάνατό της ως «καλοσυνάτη, άνθρωπο αρχών και ανιδιοτελή».

Επισκεπτόταν την Αθήνα εδώ και περίπου μία δεκαετία στο πλαίσιο της ιεραποστολικής δράσης της και είχε συνεργαστεί με τη χριστιανική ΜΚΟ One Heart, που παρέχει ιατρική βοήθεια σε πρόσφυγες, καθώς και με το Melissa Network για μετανάστριες και προσφύγισσες.

Μέσα από αυτή τη δραστηριότητα γνώρισε την Αλέινα και τον Αχμαντζάι.

Στα τέλη Ιουνίου έφτασε στην Ελλάδα και αρχικά έμεινε στο Κερατσίνι. Στη συνέχεια μεταφέρθηκε σε διαμέρισμα στην οδό Ρεθύμνου, το οποίο χρησιμοποιούσε η οργάνωση του ζευγαριού και στο οποίο ο Αχμαντζάι είχε

«Ίσως τον αντιμετώπισε για την πίστη του»

Οι δύο φίλες της Αλέινα εκτιμούν ότι η Λίζα ενδέχεται να βρέθηκε στη μέση των προβλημάτων του ζευγαριού.

«Η Αλέινα είναι πολύ ανοιχτή με τα συναισθήματά της. Τα μοιραζόταν μαζί μας και είμαι σίγουρη ότι τα μοιράστηκε και με τη Λίζα», ανέφερε μία από τις γυναίκες.

Όπως υποστηρίζει, επειδή η Λίζα ήταν ιδιαίτερα πιστή και «ευθύς και ειλικρινής άνθρωπος», είναι πιθανό να μίλησε στον Αχμαντζάι για την απομάκρυνσή του από τη θρησκεία.

«Ίσως τον αντιμετώπισε και εκείνος αντέδρασε με θυμό. Ήταν πυγμάχος, πολύ δυνατός, και θα αρκούσε μία γροθιά ή ένα σπρώξιμο για να τραυματιστεί κάποιος σοβαρά», είπε.

Πρόκειται, ωστόσο, για εκτίμηση των φίλων της συζύγου του και όχι για συμπέρασμα των αστυνομικών ερευνών.

Το μήνυμα που είδε η σύζυγός του

Η Αλέινα κατέθεσε στις Αρχές ότι το ζευγάρι είχε γνωρίσει τη Λίζα τον Φεβρουάριο στην Αθήνα κατά τη διάρκεια εθελοντικής δράσης και την περιέγραψε ως «πολύ ευχάριστο και γλυκό άνθρωπο, καλόκαρδη, με καλή ψυχή».

Η ίδια είδε τελευταία φορά τη Βρετανίδα στις 12 Ιουλίου, μετά από συνάντηση μελέτης της Βίβλου.

Στις 15 Ιουλίου, σύμφωνα με τα δικαστικά έγγραφα που επικαλείται η Daily Mail, η Αλέινα είδε μήνυμα της Λίζα προς τον σύζυγό της, στο οποίο έγραφε: «Σε ευχαριστώ για την πρόθεσή σου να έρθεις μαζί μου».

Το ίδιο βράδυ ξύπνησε και διαπίστωσε ότι ο Αχμαντζάι έλειπε από το σπίτι.

Άνοιξε την εφαρμογή Find Friends στο κινητό της και είδε ότι η τοποθεσία του εμφανιζόταν στο διαμέρισμα της οδού Ρεθύμνου, όπου έμενε η Λίζα.

Όταν τον ρώτησε τι έκανε εκεί, εκείνος φέρεται να της είπε ότι είχε βγει για να παρακολουθήσει έναν ποδοσφαιρικό αγώνα και πέρασε από το διαμέρισμα για να χρησιμοποιήσει την τουαλέτα.

Η σορός μέσα στη βαλίτσα και το «κακό προαίσθημα»

Στις 18 Ιουλίου η σορός της Λίζα εντοπίστηκε μέσα σε βαλίτσα κοντά σε εγκαταλελειμμένο κτίριο στην Αθήνα.

Η αρχική ιατροδικαστική εξέταση δεν είχε προσδιορίσει με βεβαιότητα την αιτία θανάτου, όμως μεταγενέστερες και αναλυτικότερες εξετάσεις, σύμφωνα με τη βρετανική εφημερίδα, οδήγησαν στο συμπέρασμα ότι επρόκειτο για «προφανή εγκληματική ενέργεια, πιθανότατα ασφυξία».

Τις ημέρες που ακολούθησαν, η Αλέινα παρατήρησε ότι ο σύζυγός της εμφανιζόταν αναστατωμένος, αποδίδοντας τη συμπεριφορά του στον θάνατο συγγενικού του προσώπου στην Ινδία. Στη συνέχεια πήρε την ίδια και το μωρό τους στην Αράχωβα.

Όταν όμως η Αλέινα πληροφορήθηκε ότι είχε βρεθεί το πτώμα μιας γυναίκας μέσα σε βαλίτσα, οι υποψίες της άρχισαν να εντείνονται.

Στις 29 Ιουλίου ξύπνησε μέσα στη νύχτα έχοντας, όπως είπε, ένα «τρομερό» προαίσθημα.

Το επόμενο πρωί έστειλε μήνυμα στη Λίζα και έλαβε δύο απαντήσεις. Κάτι, όμως, δεν της φαινόταν σωστό.

«Αυτά τα μηνύματα δεν ήταν στο ύφος της Λίζα, τόσο ως προς το επίπεδο των αγγλικών της όσο και ως προς τη χρήση emoji, τα οποία δεν χρησιμοποιούσε ποτέ», είπε στους αστυνομικούς.

«Όλα τα παραπάνω με έκαναν να αισθανθώ περίεργα. Ειδικά όταν συνδύασα τις ημερομηνίες, τα μηνύματα και τη συμπεριφορά του συζύγου μου. Έχω διάφορες σκέψεις που με κάνουν να αισθάνομαι άβολα».

Η Αλέινα επικοινώνησε τελικά με την αστυνομία.

Το βίντεο που «έκαψε» τον 26χρονο

Οι αστυνομικοί εντόπισαν στη συνέχεια υλικό από κάμερες ασφαλείας, στο οποίο φέρεται να καταγράφεται ο Αχμαντζάι να φεύγει από το διαμέρισμα της οδού Ρεθύμνου μεταφέροντας βαλίτσα.

Ο 26χρονος συνελήφθη την 1η Αυγούστου.

Ο ίδιος αρνείται ότι σκότωσε τη Λίζα, παραδέχεται όμως ότι ξεφορτώθηκε τη σορό της, έκλεψε το κινητό της τηλέφωνο, χρησιμοποίησε τις τραπεζικές της κάρτες για να αποσπάσει χιλιάδες ευρώ και έστειλε μηνύματα σε ανθρώπους του περιβάλλοντός της ώστε να πιστεύουν ότι ήταν ακόμη ζωντανή.

Μετά τη σύλληψή του υποστήριξε ότι το βράδυ της 15ης Ιουλίου βρήκε τη Λίζα σε άσχημη κατάσταση μέσα στο μπάνιο.

«Έβγαζε από το στόμα της κάτι σαν νερό. Της μίλησα δύο ή τρεις φορές αλλά δεν απάντησε. Πάγωσα, τα πόδια μου μούδιασαν», ισχυρίστηκε.

Κατά την εκδοχή του, επέστρεψε την επόμενη ημέρα και τη βρήκε νεκρή.

Ο μυστηριώδης «Νίκος» που η αστυνομία δεν πιστεύει ότι υπήρξε

Ο Αχμαντζάι έδωσε στη συνέχεια μία ακόμη πιο παράξενη εκδοχή.

Ισχυρίστηκε ότι, πανικόβλητος, πλησίασε έναν ηλικιωμένο άνδρα κοντά σε στάση λεωφορείου και τον ρώτησε τι έπρεπε να κάνει επειδή είχε βρει ένα πτώμα.

Σύμφωνα με τον κατηγορούμενο, ο ηλικιωμένος τού είπε ότι έπρεπε να απομακρύνει τη σορό από το σπίτι διαφορετικά θα έμπλεκε.

Ο Αχμαντζάι υποστηρίζει ότι επέστρεψε στο διαμέρισμα, τοποθέτησε τη σορό της Λίζα σε βαλίτσα, την έβαλε στο πορτμπαγκάζ του κόκκινου Peugeot της συζύγου του και κατευθύνθηκε προς εγκαταλελειμμένο κτίριο κοντά στο σπίτι του.

Εκεί, όπως ισχυρίστηκε, συνάντησε ξανά τον ηλικιωμένο, τον οποίο αποκαλεί «Νίκο».

«Μου είπε να αφήσω τη βαλίτσα μαζί του και ότι θα την αναλάμβανε εκείνος», φέρεται να κατέθεσε.

Υποστήριξε ακόμη ότι τα χρήματα που αφαίρεσε χρησιμοποιώντας τις τραπεζικές κάρτες της νεκρής προορίζονταν για τον «Νίκο», ο οποίος τον εκβίαζε ότι θα αποκάλυπτε τα πάντα στην αστυνομία.

Οι ελληνικές Αρχές, σύμφωνα με την Daily Mail, δεν πιστεύουν ότι ο συγκεκριμένος άνδρας υπήρξε ποτέ.

Κατηγορείται για ανθρωποκτονία με πρόθεση

Ο Αχμαντζάι οδηγήθηκε στα δικαστήρια της Ευελπίδων και βρίσκεται αντιμέτωπος με κατηγορίες για ανθρωποκτονία με πρόθεση, ληστεία και παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων.

Κατά τη διάρκεια των ερευνών στο σπίτι του, οι αστυνομικοί εντόπισαν επίσης ένα αντίγραφο πιστολιού τύπου Glock και ένα στρατιωτικού τύπου μαχαίρι.

Η υπόθεση έχει προκαλέσει ιδιαίτερη αίσθηση και στη Βρετανία, καθώς πίσω από το έγκλημα βρίσκεται η ιστορία δύο ανθρώπων που είχαν συναντηθεί μέσα στον κόσμο της χριστιανικής ανθρωπιστικής δράσης στην Αθήνα.

Από τη μία, η Λίζα Ρος, η 38χρονη Σκωτσέζα που, σύμφωνα με την οικογένειά της, είχε αφιερώσει τη ζωή της στην πίστη και στην προσφορά προς τους άλλους. Από την άλλη, ο Αχμαντζάι, ο έφηβος πρόσφυγας που έφτασε μόνος στη Λέσβο πριν από μία δεκαετία, ασπάστηκε τον Χριστιανισμό, απέκτησε άσυλο, παντρεύτηκε μια Αμερικανίδα ιεραπόστολο, δημιούργησε δική του φιλανθρωπική οργάνωση και έγινε πατέρας.

Μια ιστορία που παρουσιαζόταν επί χρόνια ως υπόδειγμα μιας δεύτερης ευκαιρίας και μιας νέας ζωής στην Ευρώπη έχει πλέον μετατραπεί σε μία από τις πλέον ανατριχιαστικές ποινικές υποθέσεις της Αθήνας.