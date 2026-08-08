Χαρδαλιάς: «Καμία ανοχή» σε ανεμογεννήτριες και βιομηχανικές ΑΠΕ στις πληγείσες περιοχές της Δυτικής Αττικής

Καμία μελέτη για τοποθέτηση ανεμογεννητριών και βιομηχανικών ΑΠΕ δεν πρόκειται να εγκριθεί σε προστατευόμενες, αναδασωτέες και πληγείσες περιοχές στο λεκανοπέδιό μας, διαμηνύει ο Περιφερειάρχης Αττικής Νίκος Χαρδαλιάς σε ανάρτησή του στα social media.

Η ανάρτηση του Νίκου Χαρδαλιά

«𝝖𝝨 𝝚𝝞𝝢𝝖𝝞 𝝣𝝚𝝟𝝖𝝝𝝖𝝦𝝤 | 𝝤𝝨𝝤 𝝚𝝞𝝡𝝖𝝞 𝝨𝝩𝝤 𝝩𝝞𝝡𝝤𝝢𝝞 𝝩𝝜𝝨 𝝥𝝚𝝦𝝞𝝫𝝚𝝦𝝚𝝞𝝖𝝨 𝝖𝝩𝝩𝝞𝝟𝝜𝝨 𝝟𝝖𝝡𝝞𝝖 𝝡𝝚𝝠𝝚𝝩𝝜 𝝘𝝞𝝖 𝝩𝝤𝝥𝝤𝝝𝝚𝝩𝝜𝝨𝝜 𝝖𝝢𝝚𝝡𝝤𝝘𝝚𝝢𝝢𝝜𝝩𝝦𝝞𝝮𝝢 𝝟𝝖𝝞 𝝗𝝞𝝤𝝡𝝜𝝬𝝖𝝢𝝞𝝟𝝮𝝢 𝝖𝝥𝝚 𝝙𝝚𝝢 𝝥𝝦𝝤𝝟𝝚𝝞𝝩𝝖𝝞 𝝢𝝖 𝝚𝝘𝝟𝝦𝝞𝝝𝝚𝝞 𝝨𝝚 𝝥𝝦𝝤𝝨𝝩𝝖𝝩𝝚𝝪𝝤𝝡𝝚𝝢𝝚𝝨, 𝝖𝝢𝝖𝝙𝝖𝝨𝝮𝝩𝝚𝝚𝝨 𝝟𝝖𝝞 𝝥𝝠𝝜𝝘𝝚𝝞𝝨𝝚𝝨 𝝖𝝥𝝤 𝝥𝝪𝝦𝝟𝝖𝝘𝝞𝝚𝝨 𝝥𝝚𝝦𝝞𝝤𝝬𝝚𝝨 𝝨𝝩𝝤 𝝠𝝚𝝟𝝖𝝢𝝤𝝥𝝚𝝙𝝞𝝤 𝝡𝝖𝝨 – 𝝜 𝝥𝝚𝝦𝝞𝝫𝝚𝝦𝝚𝝞𝝖 𝝖𝝩𝝩𝝞𝝟𝝜𝝨 𝝡𝝥𝝖𝝞𝝢𝝚𝝞 “𝝖𝝨𝝥𝝞𝝙𝝖” 𝝨𝝩𝝜𝝢 𝝖𝝢𝝖𝝘𝝚𝝢𝝢𝝜𝝨𝝜 𝝩𝝮𝝢 𝝙𝝖𝝨𝝮𝝢 𝝡𝝖𝝨

Με αφορμή τις διάφορες συζητήσεις, πρωτοβουλίες και ανησυχίες που εύλογα ή μη διατυπώνονται δημόσια στον απόηχο των καταστροφικών πυρκαγιών στην Δυτική Αττική, θα ήθελα δημόσια να ξεκαθαρίσω κάποια πράγματα.

Η Περιφέρεια Αττικής στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της, θα κάνει ό,τι είναι αναγκαίο, ώστε σε συνεργασία με την Πολιτεία να εξασφαλίσει πως όλα τα έργα αποκατάστασης στις πληγείσες περιοχές από την μεγάλη πυρκαγιά της Δυτικής Αττικής, θα εκτελεστούν εντός των εξαγγελθέντων χρονοδιαγραμμάτων.

Παράλληλα, είμαστε έτοιμοι να προχωρήσουμε όλα τα αναγκαία έργα πρόληψης (φράγματα ανάσχεσης) που περιλαμβάνονται στο σχεδιασμό μας και των οποίων την υλοποίηση έχουμε διεκδικήσει κατά το προηγούμενο διάστημα. Είναι σημαντικό ότι όλοι οι απαραίτητοι οικονομικοί πόροι από το Κεντρικό Κράτος με χθεσινή απόφαση του Πρασίνου Ταμείου ήδη μας διατέθησαν.

Όμως κανένα έργο και καμία παρέμβαση δεν αρκεί, αν δεν διασφαλίσουμε πρώτα από όλα τις κατάλληλες συνθήκες, για τη φυσική αναγέννηση των περιοχών που επλήγησαν.

Αποτελεί λοιπόν αδιαπραγμάτευτη αρχή μας και ας είναι ξεκάθαρο ότι με την επούλωση του φυσικού μας πλούτου, με το μέλλον του τόπου και των παιδιών μας, εμείς «παιχνίδια» δεν παίζουμε και δεν πρόκειται να ανεχτούμε.

Θέλω να είμαι απολύτως σαφής και κατηγορηματικός προς κάθε κατεύθυνση:

Όσο βρίσκομαι στο τιμόνι της Διοίκησης της Περιφέρειας Αττικής, δεσμεύομαι προσωπικά ότι θα θωρακίσουμε στην πράξη, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων μας, κάθε σπιθαμή φυσικής αναγέννησης των τόπων που επλήγησαν από τις πρόσφατες πυρκαγιές. Κάθε σπιθαμή, αδιαπραγμάτευτα!

Τονίζω ξεκάθαρα πως καμία Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για τοποθέτηση ανεμογεννητριών και βιομηχανικών ΑΠΕ δεν πρόκειται να εγκριθεί στην Αττική σε προστατευόμενες, αναδασωτέες ή πληγείσες από πυρκαγιές περιοχές.

Ιδιαίτερα για τη Δυτική Αττική, έναν τόπο που έχει υποστεί τις βαριές συνέπειες των πυρκαγιών, η στάση μας είναι μία: ΚΑΜΙΑ ΑΝΟΧΗ. Τα δάση και τα βουνά που επλήγησαν για μας δεν είναι «άδειος» χώρος στον χάρτη. Γι’ αυτό, δεν θα επιτρέψουμε καμία επιβαρυντική για το περιβάλλον δραστηριότητα. Είναι ένας τόπος που αγωνίζεται να αναγεννηθεί, ένας ανεκτίμητος πνεύμονας πρασίνου για ολόκληρη την Αττική.

Δεσμεύομαι ότι θα προστατεύσουμε κάθε πληγείσα αλλά και την ευρύτερη σε αυτήν περιοχή, ώστε να ολοκληρωθεί ανεμπόδιστα η φυσική αναδάσωση, χωρίς καμία βιομηχανική παρέμβαση, όπως ακριβώς επιτάσσει το Σύνταγμα.

Η πράσινη μετάβαση για μας δεν είναι σύνθημα κενό περιεχομένου, αλλά προτεραιότητα που δεν επιτυγχάνεται ούτε με την καταστροφή των βουνών μας, ούτε με την παρεμπόδιση των οικοσυστημάτων που προσπαθούν να ανανήψουν.

Με ολοκληρωμένο σχέδιο θωρακίζουμε την αναγέννηση της φύσης. Προστατεύουμε τη ζωή και την κληρονομιά των παιδιών μας.

Σταθερά, υπεύθυνα, ξεκάθαρα, χωρίς αστερίσκους».