Η Realnews αυτής της Κυριακής

Με τίτλο: «Νέο market pass για 200.000 νοικοκυριά» κυκλοφορεί, αυτήν την Κυριακή, η Realnews.

Realnews

Ποιοι θα λάβουν το voucher για να αγοράσουν τρόφιμα. Ολο το σχέδιο της κυβέρνησης.

Στο αποκαλυπτικό ρεπορτάζ της εφημερίδας:

– Η ενίσχυση θα δοθεί μέχρι το τέλος του φθινοπώρου. Εξετάζονται αναδρομικές καταβολές έως 1.200 ευρώ στις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και στις οικογένειες που αντιμετωπίζουν τις μεγαλύτερες οικονομικές δυσκολίες, με πρώτους τους δικαιούχους του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος.

– Η επιταγή θα αφορά αποκλειστικά αγορές για βασικά είδη διατροφής και πρώτης ανάγκης σε σούπερ μάρκετ, φούρνους, οπωροπωλεία και λοιπά καταστήματα τροφίμων.

– Το πρόγραμμα ξεκινά από περίπου 40 ευρώ τον μήνα για κάθε μονοπρόσωπο νοικοκυριό και αυξάνεται κλιμακωτά ανάλογα με τον αριθμό των μελών της οικογένειας και των προστατευόμενων τέκνων.

Στη Realnews μπορείτε ακόμη να διαβάσετε:

– Ηχηρή απάντηση στη… «Γαλάζια Πατρίδα». Κίνηση – ματ η γαλλική συμμετοχή. Η είσοδος του γαλλικού επενδυτικού ομίλου Meridiam στην ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας – Κύπρου, με την εξαγορά του 66% της Great Sea Interconnector (GSI), επιταχύνει την υλοποίηση των εργασιών φέρνοντας σε δυσχέρεια την Αγκυρα και ανατρέποντας τους αναθεωρητικούς σχεδιασμούς της. Η ανακοίνωση της συμφωνίας υποχρεώνει τη Λευκωσία να ανταποκριθεί στις δεσμεύσεις που έχει αναλάβει για το τμήμα της διασύνδεσης που της αναλογεί, με το Παρίσι να παρακολουθεί κάθε στάδιο της διαδικασίας.

– «Αλλάξτε τα όλα!». Οκτώ κορυφαίοι ειδικοί επιστήμονες ζητούν μέσω της «R» αναθεώρηση του σχεδιασμού κατά των πυρκαγιών. Οι Θοδωρής Γιάνναρος, Αλέξανδρος Δημητρακόπουλος, Μιχάλης Διακάκης, Χρήστος Ζερεφός, Κωνσταντίνος Καρτάλης, Ευθύμης Λέκκας, Ελευθέριος Σταματόπουλος και Κώστας Συνολάκης κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου για την εφιαλτική απειλή των megafires. Συνιστούν την άμεση θωράκιση των δασών και τη ριζική ανατροπή στον τρόπο δόμησης.

– Ρήτρα διαφυγής: Ερχονται επενδύσεις 1 δισ. ευρώ έως το 2028 για την ενέργεια. Ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκος Πιερρακάκης, αιτήθηκε στην Κομισιόν την επέκταση του πεδίου εφαρμογής της εθνικής ρήτρας διαφυγής ώστε να συμπεριληφθούν μέτρα τα οποία ενισχύουν την ενεργειακή αυτάρκεια της χώρας.

– 4 ρυθμίσεις για όλα τα χρέη σε Δημόσιο και τράπεζες. Αναλυτικός οδηγός για τον εξωδικαστικό μηχανισμό, τις 24, τις 48 και τις 72 δόσεις. Περισσότερες από 7.000 αιτήσεις σε τρεις εβδομάδες.

– Συνεντεύξεις στην «R»: Αλεξάνδρα Σδούκου, Νίκος Παππάς.

– Το μακάβριο «μυστικό» του Μυστρά. Γιατί ο 55χρονος άνδρας κρατούσε επί χρόνια σε καταψύκτη τη σορό του πατέρα του. Οι αντιφάσεις και η «παθολογική αγάπη» για τους γονείς του.