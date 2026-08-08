Γροιλανδία: «Ισχυρή προειδοποίηση» σε πετρελαϊκή εταιρεία που συνδέεται με τον Τραμπ – Ετοιμάζεται για γεωτρήσεις χωρίς άδεια

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Σε μια υπόθεση που αποκτά ιδιαίτερη πολιτική βαρύτητα εν μέσω των νέων απειλών του Ντόναλντ Τραμπ για τη Γροιλανδία, αμερικανική πετρελαϊκή εταιρεία με διασυνδέσεις με τον Αμερικανό πρόεδρο προετοιμάζεται για ερευνητικές γεωτρήσεις στο απομακρυσμένο ανατολικό τμήμα του νησιού, χωρίς να έχει λάβει ακόμη την απαιτούμενη έγκριση από τις τοπικές Αρχές. Η κυβέρνηση της Γροιλανδίας απηύθυνε «ισχυρή προειδοποίηση», αφού εξοπλισμός για τις γεωτρήσεις μεταφέρθηκε ήδη στην ξηρά.

Η Greenland Energy, εταιρεία με έδρα το Τέξας που ιδρύθηκε μόλις πέρυσι, υποστηρίζει ότι στην περιοχή Jameson Land ενδέχεται να υπάρχουν κοιτάσματα αργού πετρελαίου αξίας έως και 1 τρισ. δολαρίων.

Σύμφωνα με ανάλυση του Guardian, η εταιρεία έχει ανακοινώσει σχέδια να δαπανήσει 60 εκατ. δολάρια για ερευνητικές γεωτρήσεις, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν οι εκτιμήσεις για τα τεράστια κοιτάσματα ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα.

Το πρόβλημα είναι ότι δεν έχει ακόμη λάβει την άδεια για να προχωρήσει.

Ο εξοπλισμός έφτασε στη στεριά χωρίς έγκριση

Η υπόθεση πήρε νέα τροπή όταν κάτοικοι της αραιοκατοικημένης περιοχής είδαν ένα ρυμουλκό να μεταφέρει φορτηγίδα προς την ακτή και να εκφορτώνει περίπου 12 κοντέινερ.

Η κυβέρνηση της Γροιλανδίας επιβεβαίωσε ότι σκοπός ήταν να μεταφερθεί ο εξοπλισμός στο Jameson Land ενόψει των σχεδιαζόμενων ερευνητικών γεωτρήσεων.

Ωστόσο, οι Αρχές ξεκαθάρισαν ότι δεν είχε δοθεί άδεια για την εκφόρτωση του εξοπλισμού.

«Όλα τα μελλοντικά ζητήματα υλικοτεχνικής υποστήριξης πρέπει να γνωστοποιούνται και να εγκρίνονται από την αρμόδια Αρχή Ορυκτών Πόρων πριν πραγματοποιηθούν», ανέφερε η κυβέρνηση, απευθύνοντας «ισχυρή προειδοποίηση» προς την εταιρεία.

Το δανέζικο ερευνητικό μέσο Danwatch επικαλέστηκε τον επικεφαλής της ναυτιλιακής εταιρείας που πραγματοποίησε τη μεταφορά, ο οποίος επιβεβαίωσε ότι ο εξοπλισμός προοριζόταν για την Greenland Energy.

Η σύνδεση της εταιρείας με τον κύκλο του Τραμπ

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον προκαλούν οι διασυνδέσεις προσώπων της Greenland Energy με το περιβάλλον του Ντόναλντ Τραμπ, σε μια περίοδο κατά την οποία ο Αμερικανός πρόεδρος επαναφέρει τις διεκδικήσεις του για τη Γροιλανδία.

Πρόεδρος και σημαντικός μέτοχος της εταιρείας είναι ο Larry Swets, ο οποίος φέρεται να έχει πρόσβαση στον κύκλο του Τραμπ. Ο ίδιος, πάντως, έχει υποστηρίξει ότι το πετρελαϊκό εγχείρημα «δεν σχετίζεται με την αμερικανική προσάρτηση» της Γροιλανδίας.

Στο διοικητικό συμβούλιο της Greenland Energy έχει επίσης τοποθετηθεί βετεράνος του αμερικανικού Πολεμικού Ναυτικού, ο οποίος εργάζεται στο Golden Dome, το σχέδιο αντιπυραυλικής άμυνας για το οποίο ο Τραμπ έχει δηλώσει ότι ο έλεγχος της Γροιλανδίας είναι «ζωτικής σημασίας».

Η εταιρεία έχει προσλάβει ακόμη τον Phil McGraw, γνωστό ως Dr Phil, πρώην παρουσιαστή τηλεοπτικών εκπομπών και μέλος της επιτροπής του Τραμπ για τη θρησκευτική ελευθερία, προκειμένου να δημιουργήσει σειρά ντοκιμαντέρ για το εγχείρημα.

Η ψευδής αναφορά ότι υπήρχε άδεια

Η ένταση με τις τοπικές Αρχές δεν ξεκίνησε με την άφιξη των κοντέινερ.

Τον Ιούνιο, εκπρόσωπος της εταιρείας είχε υποστηρίξει σε συνάντηση με την τοπική κοινότητα του Jameson Land ότι υπήρχε άδεια για τη μεταφορά του εξοπλισμού στην ξηρά, κάτι που δεν ήταν αληθές.

Ο Swets παραδέχθηκε αργότερα ότι η εταιρεία είχε δημιουργήσει σύγχυση.

«Ο ενθουσιασμός μας για το έργο μάς οδήγησε να επικοινωνήσουμε με τρόπο που δημιούργησε σύγχυση», ανέφερε.

Ο Τραμπ επανέρχεται με απειλές για τη Γροιλανδία

Η χρονική συγκυρία προκαλεί ακόμη μεγαλύτερη αίσθηση. Μόλις δύο ημέρες μετά την προειδοποίηση της κυβέρνησης της Γροιλανδίας, ο Τραμπ έκανε νέα ανάρτηση στο Truth Social σχετικά με το αρκτικό νησί.

Η ανάρτηση τον παρουσίαζε να δεσπόζει πάνω από ένα χωριό της Γροιλανδίας, την ώρα που ο Αμερικανός πρόεδρος έχει επαναφέρει τις απειλές του για απόκτηση ελέγχου της τεράστιας αρκτικής επικράτειας.

Η Γροιλανδία αποτελεί ημιαυτόνομη περιοχή του Βασιλείου της Δανίας, όμως οι αποφάσεις σχετικά με την εκμετάλλευση των φυσικών της πόρων ανήκουν στις εκλεγμένες τοπικές Αρχές.

Το πετρέλαιο και το δίλημμα των Αρχών

Η υπόθεση είναι ακόμη πιο περίπλοκη επειδή η Γροιλανδία σταμάτησε να εκδίδει νέες άδειες για πετρελαϊκές έρευνες το 2021, επικαλούμενη περιβαλλοντικούς λόγους.

Ωστόσο, η βρετανική εταιρεία 80 Mile είχε ήδη εξασφαλίσει δικαιώματα έρευνας στο Jameson Land. Σύμφωνα με εταιρικά έγγραφα της Greenland Energy, η αμερικανική εταιρεία σχεδιάζει να αποκτήσει πλειοψηφικό μερίδιο στο έργο με αντάλλαγμα τη χρηματοδότηση των ερευνών.

Για να ξεκινήσουν, όμως, οι γεωτρήσεις απαιτείται κυβερνητική έγκριση.

Επιπλέον, σύμφωνα με τον Guardian, τα σημεία όπου σχεδιάζονται οι γεωτρήσεις φαίνεται να βρίσκονται μέσα σε προστατευόμενη περιοχή βάσει της διεθνούς Σύμβασης Ραμσάρ για τους υγροτόπους.

Οι τοπικές Αρχές βρίσκονται έτσι αντιμέτωπες με μια δύσκολη απόφαση: είτε να επιτρέψουν τις πετρελαϊκές έρευνες παρά τις περιβαλλοντικές ενστάσεις είτε να τις απορρίψουν, με ορισμένους να ανησυχούν ότι μια τέτοια απόφαση θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί από τον Τραμπ ως νέα αφορμή για να εντείνει την πίεσή του προς τη Γροιλανδία.

Στόχος να αρχίσει η γεώτρηση τον Οκτώβριο

Η κυβέρνηση της Γροιλανδίας ανέφερε ότι δεν θα ήταν «αναλογικό» να απαιτήσει την απομάκρυνση του εξοπλισμού που έχει ήδη μεταφερθεί στην περιοχή, ενώ η αίτηση για την απαιτούμενη άδεια εξακολουθεί να εξετάζεται.

Η Greenland Energy, από την πλευρά της, ανέφερε σε επιστολή προς τους μετόχους της ότι πρόσφατες συναντήσεις με τις ρυθμιστικές και εποπτικές Αρχές της Γροιλανδίας ήταν «εποικοδομητικές» και ότι παραμένει αισιόδοξη για την εξασφάλιση των εγκρίσεων.

Μετά τις συζητήσεις αυτές, η εταιρεία ανακοίνωσε ότι σχεδιάζει αρχικά να ανοίξει ένα πηγάδι αντί για δύο.

Εκπρόσωπός της έχει δηλώσει ότι πλοίο με περίπου 300 κοντέινερ εξοπλισμού γεώτρησης πρόκειται να αναχωρήσει από τον Καναδά στις 12 Σεπτεμβρίου, με στόχο οι εργασίες γεώτρησης να ξεκινήσουν τον Οκτώβριο.

Ο κυβερνήτης της Λουιζιάνα και απεσταλμένος του Τραμπ για τη Γροιλανδία, Jeff Landry, έχει μάλιστα υποστηρίξει ότι το νησί θα μπορούσε να αντλεί πετρέλαιο ήδη από το επόμενο έτος.