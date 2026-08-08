Δημήτρης Παπαμιχαήλ: Συμπληρώθηκαν 22 χρόνια από τον θάνατό του – Το βίντεο της Φίνος Φιλμ για το «γοητευτικό λεβεντόπαιδο του ελληνικού σινεμά»

Η Φίνος Φιλμ δημοσίευσε ένα αφιερωματικό βίντεο για τον Δημήτρη Παπαμιχαήλ, με αφορμή την συμπλήρωση 22 ετών από τον θάνατό του. Το βίντεο τιμά την κινηματογραφική του πορεία, την έναρξη της συνεργασίας του με τη Φίνος Φιλμ το 1957 και την ιστορική του σύνδεση με την Αλίκη Βουγιουκλάκη σε εμβληματικές ταινίες.

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Δημήτρης Παπαμιχαήλ
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ένα αφιερωματικό βίντεο για τον Δημήτρη Παπαμιχαήλ, το γοητευτικό «λεβεντόπαιδο» του ελληνικού σινεμά, δημοσίευσε η Φίνος Φιλμ, με αφορμή την συμπλήρωση 22 ετών από τον θάνατο του αγαπημένου ηθοποιού.- Ο Παπαμιχαήλ ξεκίνησε την κινηματογραφική του διαδρομή στην Φίνος Φιλμ το 1957 και το 1959 ενώθηκε κινηματογραφικά με την Αλίκη Βουγιουκλάκη στην «Αστέρω», δημιουργώντας ένα ζευγάρι που έμελλε να γράψει ιστορία.- Η εταιρεία παραγωγής τον τιμά ως σπουδαίο ηθοποιό και αναπόσπαστο μέλος της οικογένειάς της, μαζί με την Αλίκη Βουγιουκλάκη.

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Ένα αφιερωματικό βίντεο για τον Δημήτρη Παπαμιχαήλ, το γοητευτικό «λεβεντόπαιδο» του ελληνικού σινεμά, δημοσίευσε σήμερα η Φίνος Φιλμ, με αφορμή την συμπλήρωση 22 ετών από τον θάνατο του αγαπημένου ηθοποιού.

Ο Δημήτρης Παπαμιχαήλ έφυγε από τη ζωή στις 8 Αυγούστου του 2004, σε ηλικία 69 ετών από καρδιακή προσβολή. Η εταιρεία παραγωγής δημοσίευσε ένα βίντεο με σκηνές του ηθοποιού στον παλιό ελληνικό κινηματογράφο.

Η ανάρτηση της Φίνος Φιλμ

«Το γοητευτικό «λεβεντόπαιδο» του ελληνικού σινεμά ξεκίνησε την κινηματογραφική του διαδρομή στην Φίνος Φιλμ το 1957 με ένα μικρό ρόλο στην «Θεία από το Σικάγο» δίπλα στη μοναδική Γεωργία Βασιλειάδου, προαναγγέλοντας την άφιξη ενός νέου μεγάλου αστέρα.

Μόλις δυο χρόνια αργότερα, ο Φιλοποίμην Φίνος διέκρινε αμέσως τη δυναμική ενός ζευγαριού που έμελλε να γράψει ιστορία και ένωσε κινηματογραφικά τον Δημήτρη Παπαμιχαήλ με την Αλίκη Βουγιουκλάκη στην «Αστέρω» (1959). Η χημεία τους ήταν ακαριαία και την ίδια χρονιά απογειώθηκε με το «Ξύλο Βγήκε από τον Παράδεισο», μια από τις πιο εμπορικές ταινίες του ελληνικού κινηματογράφου.

Σήμερα, 22 χρόνια από την ημέρα που έφυγε από κοντά μας, θυμόμαστε τον Δημήτρη, όχι μόνο ως έναν σπουδαίο ηθοποιό, αλλά και ως ένα καλλιτέχνη που υπήρξε, μαζί με την Αλίκη, αναπόσπαστο κομμάτι της μεγάλης οικογένειας της Φίνος Φιλμ», αναφέρεται στη λεζάντα της ανάρτησης της Φίνος Φιλμ.

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