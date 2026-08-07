Αλεξάνδρα Παναγιώταρου: Οι φωτογραφίες από τις διακοπές της στη Μύκονο – «Σαμπάνια, χρυσαφένια ηλιοβασιλέματα και όμορφοι άνθρωποι»

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Στιγμιότυπα από την παραμονή της στη Μύκονο μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της ακόλουθους η Αλεξάνδρα Παναγιώταρου, η οποία επέλεξε το Νησί των Ανέμων ως έναν από τους προορισμούς των φετινών καλοκαιρινών διακοπών της.

Η πρώην παίκτρια του My Style Rocks δημοσίευσε στον προσωπικό της λογαριασμό στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης σειρά φωτογραφιών από την παραμονή της στο νησί.

Στα στιγμιότυπα, η Αλεξάνδρα Παναγιώταρου ποζάρει με πορτοκαλί μπικίνι δίπλα σε πισίνα, ενώ στη λεζάντα της ανάρτησής της έγραψε: «Σαμπάνια, χρυσαφένια ηλιοβασιλέματα και όμορφοι άνθρωποι».