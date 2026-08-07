Αλεξάνδρα Παναγιώταρου: Οι φωτογραφίες από τις διακοπές της στη Μύκονο – «Σαμπάνια, χρυσαφένια ηλιοβασιλέματα και όμορφοι άνθρωποι»

Η Αλεξάνδρα Παναγιώταρου μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της ακόλουθους φωτογραφίες από τις διακοπές της στη Μύκονο. Στα στιγμιότυπα ποζάρει με πορτοκαλί μπικίνι δίπλα σε πισίνα, ενώ συνόδευσε την ανάρτησή της με αναφορά στα ηλιοβασιλέματα και τις στιγμές που έζησε στο νησί.

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Lifestyle

Αλεξάνδρα Παναγιώταρου
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Στιγμιότυπα από την παραμονή της στη Μύκονο μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της ακόλουθους η Αλεξάνδρα Παναγιώταρου, η οποία επέλεξε το Νησί των Ανέμων ως έναν από τους προορισμούς των φετινών καλοκαιρινών διακοπών της.

Η πρώην παίκτρια του My Style Rocks δημοσίευσε στον προσωπικό της λογαριασμό στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης σειρά φωτογραφιών από την παραμονή της στο νησί.

Στα στιγμιότυπα, η Αλεξάνδρα Παναγιώταρου ποζάρει με πορτοκαλί μπικίνι δίπλα σε πισίνα, ενώ στη λεζάντα της ανάρτησής της έγραψε: «Σαμπάνια, χρυσαφένια ηλιοβασιλέματα και όμορφοι άνθρωποι».

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