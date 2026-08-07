Βόλος: Στη φυλακή 66χρονος για προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας σε βάρος 13χρονης στη Νέα Αγχίαλο

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Στη φυλακή οδηγήθηκε την Παρασκευή (7/8) ένας 66χρονος, ο οποίος κρίθηκε ένοχος από το Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Βόλου για προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας σε βάρος 13χρονης στη Νέα Αγχίαλο.

Σύμφωνα με τη δικογραφία, το περιστατικό σημειώθηκε περίπου στις 23:00 της 31ης Ιουλίου. Η ανήλικη βρισκόταν στην αυλή του σπιτιού της, όταν, σύμφωνα με όσα κατέθεσε η μητέρα της στο δικαστήριο, είδε τον 66χρονο γείτονά τους στο παράθυρο του σπιτιού του να προβαίνει σε άσεμνη γενετήσια πράξη ενώ την κοιτούσε.

Η 13χρονη φώναξε τη μητέρα της, η οποία βγήκε στην αυλή. Σύμφωνα με την κατάθεσή της, όταν ο 66χρονος την αντιλήφθηκε, έσβησε αμέσως τα φώτα και στη συνέχεια βγήκε από το σπίτι.

Η μητέρα της ανήλικης υποστήριξε ότι ο άνδρας τής ζήτησε συγγνώμη και της είπε ότι δεν θα επαναλάβει την πράξη του. Στη συνέχεια, η ίδια ειδοποίησε την Αστυνομία και ο 66χρονος συνελήφθη για προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας.

Τι υποστήριξε ο 66χρονος

Ο κατηγορούμενος αρνήθηκε ενώπιον του δικαστηρίου όσα του αποδόθηκαν. Όπως ισχυρίστηκε, το συγκεκριμένο βράδυ είχε επιστρέψει από το καφενείο, κάθισε για λίγο στην αυλή του και στη συνέχεια μπήκε στο σπίτι του.

Παράλληλα, αρνήθηκε ότι προέβη σε άσεμνη πράξη, καθώς και ότι είχε οποιαδήποτε επικοινωνία με τη μητέρα της ανήλικης.

Το δικαστήριο έκρινε τον 66χρονο ένοχο και του επέβαλε ποινή φυλάκισης οκτώ μηνών. Σύμφωνα με την απόφαση, ο κατηγορούμενος θα εκτίσει τον έναν μήνα της ποινής, ενώ το υπόλοιπο μέρος της ανεστάλη για τρία χρόνια.

Το δικαστήριο δεν χορήγησε ανασταλτικό αποτέλεσμα σε περίπτωση άσκησης έφεσης, με αποτέλεσμα ο 66χρονος να οδηγηθεί στη φυλακή.