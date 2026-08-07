Σέρρες: Το χρονικό του φρικτού τροχαίου με θύματα μητέρα και γιο – Τα συγκλονιστικά λόγια του πατέρα και συζύγου και η εκτίμηση του πραγματογνώμονα

Συγκλονισμένη είναι τοπική κοινωνία στις Σέρρες μετά τη οικογενειακή τραγωδία που σημειώθηκε το πρωί της Παρασκευής στην επαρχιακή οδό Αμφίπολης – Δράμας, κοντά στην Παλαιοκώμη του Δήμου Αμφίπολης, όταν μία 46χρονη γυναίκα και ο 21χρονος γιος της έχασαν τη ζωή τους σε τροχαίο δυστύχημα.

Πώς σημειώθηκε το τροχαίο

Η 46χρονη και ο 21χρονος κινούνταν με το αυτοκίνητό τους προς την Αμφίπολη, με οδηγό τον νεαρό άνδρα. Κάτω από συνθήκες που δεν έχουν ακόμη διευκρινιστεί, ο 21χρονος έχασε τον έλεγχο του οχήματος, με αποτέλεσμα το αυτοκίνητο να περάσει στον αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας καινα συγκρουστεί μετωπικά με φορτηγό.

Η σύγκρουση ήταν σφοδρή και είχε ως αποτέλεσμα τον ακαριαίο θάνατο της μητέρας και του γιου της. Ο 55χρονος οδηγός του φορτηγού τραυματίστηκε και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, όπου νοσηλεύεται εκτός κινδύνου.

Βίντεο από την στιγμή της σύγκρουσης

Στο παρμπρίζ του φορτηγού υπήρχε κάμερα, η οποία κατέγραψε τη στιγμή της σύγκρουσης. Το σχετικό υλικό αναμένεται να εξεταστεί στο πλαίσιο της έρευνας για τις ακριβείς συνθήκες του δυστυχήματος.

«Τα έχασα όλα»

Συγκλονίζουν τα λόγια του πατέρα και συζύγου των θυμάτων αυτού του φρικτού τροχαίου. Μιλώντας στην ΕΡΤ περιέγραψε τις τελευταίες στιγμές πριν πληροφορηθεί ότι οι δύο άνθρωποι της οικογένειάς του είχαν χάσει τη ζωή τους. Όπως ανέφερε, η σύζυγος και ο γιος του είχαν σηκωθεί νωρίς το πρωί για να μεταβούν στην εργασία τους, ενώ και ο ίδιος κατευθυνόταν στη δουλειά του.

«Τους χάσαμε. Πήγαιναν για δουλειά. Σηκώθηκαν στις 7:30 για να πάνε στην Αμφίπολη για δουλειά. Στις 8:03 τους κάλεσα στο κινητό, αλλά δεν το σήκωσαν».

Σε ερώτηση για το ποιος οδηγούσε το όχημα, ο ίδιος απάντησε ότι στο τιμόνι βρισκόταν ο 21χρονος γιος του, με συνοδηγό τη μητέρα του. Ο άνδρας ανέφερε επίσης ότι δεν γνώριζε τι είχε συμβεί μέχρι τη στιγμή που έφτασε στο σημείο του δυστυχήματος.

«Δεν ξέρω, δεν έχω ιδέα. Τώρα τα έχω χάσει όλα. Δεν με ειδοποίησαν. Κάτι με τραβούσε στην καρδιά μου. Είδα το ασθενοφόρο και την πυροσβεστική, τους πήρα τηλέφωνο, αλλά τίποτα. Όταν ήρθα εδώ, τι να δω; Τους έχασα και τους δύο», είπε.

Σημείωσε, ότι μέχρι εκείνη την ώρα δεν είχε ενημερωθεί για τις ακριβείς συνθήκες του τροχαίου. «Δεν μου είπαν τίποτα. Για την ώρα δεν ξέρω τίποτα».

Τι περιγράφει ο οδηγός του φορτηγού

Τη δική του εκδοχή για τις συνθήκες του δυστυχήματος έδωσε ο 56χρονος οδηγός του φορτηγού, μιλώντας στο Mega.

Σύμφωνα με όσα υποστήριξε, το φορτηγό κινούνταν κανονικά στη λωρίδα κυκλοφορίας του, όταν το ΙΧ πέρασε στο αντίθετο ρεύμα. «Είμαι κανονικά στη λωρίδα μου, με 75 με 80 χιλιόμετρα, γιατί εκεί τόσο πρέπει να πας, δεν μπορείς να πας παραπάνω, και ξαφνικά μου έρχεται ένα αυτοκίνητο. Έχει χάσει τον έλεγχό του από την πάνω πλευρά, από το Μικρό Σούλι. Έχει χάσει τον έλεγχό του, έχει φύγει στο αντίθετο ρεύμα με εμένα, προσπαθεί να γυρίσει το τιμόνι και εγώ κοιτάω να φύγω αριστερά για να μπορέσω να γλιτώσω. Δεν τον πρόλαβα και έπεσε πάνω μου και έγινε αυτό που έγινε».

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«Δεν ήταν μόνο η αυξημένη ταχύτητα, ίσως κάτι απέσπασε την προσοχή του οδηγού» εκτιμά πραγματογνώμονας

Μιλώντας στην ΕΡΤ, ο πραγματογνώμονας τροχαίων ατυχημάτων, Παναγιώτης Σταμίρης ανέλυσε το βίντεο ντοκουμέντο από τη στιγμή της σφοδρής σύγκρουσης και εκτίμησε πως δεν ήταν μόνο η ταχύτητα που οδήγησε στο θανατηφόρο τροχαίο.

«Το όχημα εκτρέπεται αρκετά μακριά από το σημείο του ατυχήματος και εκεί που εκτρέπεται δείχνει ότι δεν το εκτρέπει η ταχύτητα. Ίσως κάποια απόσπαση προσοχής, ίσως μίλησε στο κινητό ή κάτι άλλο. Η αυξημένη ταχύτητα επηρεάζει στο πότε θα προλάβει να επαναφέρει το αυτοκίνητο και αν τον εκτρέπει επειδή πέρασε την κρίσιμη ταχύτητα της στροφής. Από τη στιγμή που αρχίζει και φεύγει από το ρεύμα του και μπαίνει στο άλλο ρεύμα, δεν κάνει καμία προσπάθεια να επαναφέρει αλλά την κάνει αρκετή ώρα μετά που έχει παραμείνει στο άλλο ρεύμα. Για αυτό λέω ότι ίσως να υπάρχει μία απόσπαση προσοχής ή η απειρία ενός οδηγού να μην αξιολόγησε σωστά την κατάσταση και να μην αντέδρασε έγκαιρα» εξήγησε ο κ. Σταμίρης

Ο πραγματογνώμονας τροχαίων ατυχημάτων επεσήμανε επίσης ότι «η ταχύτητα του μοιραίου οχήματος ήταν σίγουρα αυξημένη. Πιστεύω ότι ήταν πάνω από το όριο. Όταν λέμε η κρίσιμη ταχύτητα της στροφής, εννοούμε ότι ένα όχημα όταν κινείται έχει ένα όριο. Αν περάσει αυτό το όριο πάνω σε μια στροφή, τον εκτρέπει. Με βάση αυτό που βλέπω στο βίντεο αλλά και τη μαρτυρία του (άλλου) οδηγού που λέει ότι πήγαινε με 70 – 80 χιλιόμετρα και φαίνεται στο βίντεο να κινείται με χαμηλότερη ταχύτητα από το αυτοκίνητο (των θυμάτων) εκτιμώ ότι ήταν παραπάνω τα χιλιόμετρα από τα 70 – 80».

«Από τη στιγμή που το όχημα φεύγει προς το άλλο ρεύμα κυκλοφορίας, πριν ακόμα μπει, εκεί ο οδηγός θα μπορούσε αν είχε τεταμένη την προσοχή του να αρχίσει να επαναφέρει. Εμείς όμως βλέπουμε ότι μπαίνει στο αντίθετο ρεύμα, κινείται για κάποια μέτρα στο αντίθετο ρεύμα και μετά από αυτό αρχίζει να επαναφέρει. Αυτό σημαίνει δύο πράγματα: Ή άργησε να αντιληφθεί τι είχε συμβεί ή λόγω απειρίας δε μπορούσε να αξιολογήσει την κατάσταση» κατέληξε.

Όπως θα δείτε και παρακάτω το σημείο όπου σημειώθηκε η τραγωδία μοιάζει με… βομβαρδισμένο τοπίο. Τα αυτοκίνητα έχουν διαλυθεί στο μπροστινό τους μέρος.

Την προανάκριση για το θανατηφόρο τροχαίο διενεργεί το Αστυνομικό Τμήμα Αμφίπολης Σερρών, προκειμένου να διαπιστωθούν τα αίτια που οδήγησαν στη μοιραία σύγκρουση.