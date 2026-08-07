Σκιάθος: «Με ξυλοκόπησαν και με άφησαν αιμόφυρτο στον δρόμο» – Θύμα καβγά με λοστάρια, μαχαίρια και σφυριά

Αθώοι κρίθηκαν σήμερα Παρασκευή από το Πλημμελειοδικείο Βόλου τρεις ενήλικοι οι οποίοι εμπλέκονται σε άγριο καβγά στη Σκιάθο το μεσημέρι της Κυριακής, με θύμα έναν 49χρονο διακομίσθηκε στο νοσοκομείο με βαριά τραύματα στο πρόσωπο.

Όπως ανέφερε ο 49χρονος στο δικαστήριο, σύμφωνα με το gegonotanews, όλα ξεκίνησαν όταν μετέβη στο σπίτι των αντιδίκων του στη Σκιάθο, το οποίο βρίσκεται ακριβώς δίπλα από το δικό του, και τους παρακάλεσε να μην κάνουν τόση φασαρία καθώς ήταν μεσημέρι, είχε ρεπό και ήθελε να κοιμηθεί.

Στην ακροαματική διαδικασία ακούστηκαν δύο εκδοχές, για το πως ξεκίνησε το αιματηρό σκηνικό.

Από την πλευρά του 49χρονου κατατέθηκε πως, όταν ζήτησε στους γείτονές του να κάνουν ησυχία, εκείνοι βγήκαν και ένας ανήλικος τον χτύπησε στο κεφάλι με σιδερολοστό, πριν ακολουθήσει χτύπημα από τον πατέρα του ανηλίκου, πάλι στο κεφάλι, με τον ίδιο λοστό. Σύμφωνα με την κατάθεσή του, του επιτέθηκαν συνολικά περίπου 10 με 15 άτομα.

Από την άλλη πλευρά, ο ένας εκ των δύο εμπλεκομένων ανηλίκων, φέρεται να κατέθεσε στην αστυνομία πως, ο 49χρονος άνοιξε τη πόρτα του σπιτιού του και μπήκε μέσα έχοντας στα χέρια του ένα σφυρί και ένα μαχαίρι, καταφέρνοντας να χτυπήσει τον ανήλικο με τον σφυρί, όσο εκείνος προσπαθούσε να αμυνθεί.

Όπως αναφέρθηκε κατά την διάρκεια της ακροαματικής διαδικασίας, ένας εκ των δύο ανηλίκων φέρεται να παραδέχεται πως χτύπησε τον 49χρονο και να ισχυρίζεται ότι το έκανε προκειμένου να αμυνθεί.

Οι δύο πλευρές συμφωνούν ότι υπήρξε άγρια επίθεση σε βάρος του 49χρονου, από την οποία υπέστη σοβαρά τραύματα στην περιοχή γύρω από τα μάτια του, μώλωπες και αμυχές που επιβεβαιώνονται και από την ιατρική γνωμάτευση του Κέντρου Υγείας Σκιάθου.

Αστυνομικός που κλήθηκε να επέμβει στο σημείο μετά την αιματηρή επίθεση, κατέθεσε στο δικαστήριο πως βρήκε τον 49χρονο αιμόφυρτο στο έδαφος. Ο ίδιος αστυνομικός ανέφερε πως, σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε σε δεύτερο χρόνο, βρέθηκε ένα μαχαίρι στον εξωτερικό χώρο του σπιτιού, δεν εντοπίστηκε ωστόσο σφυρί ή σιδερολοστός.

Ο 49χρονος, στο δικαστήριο, δεν ήταν σε θέση να κατονομάσει με βεβαιότητα τους ενηλίκους που του κατάφεραν χτυπήματα, ήταν όμως σίγουρος ότι η πρώτη φερόμενη επίθεση με σιδερολοστό στο κεφάλι έγινε από έναν εκ των δύο ανηλίκων που βρίσκονται στη δικογραφία.

Σημειώνεται πως, λόγω του νεαρού της ηλικίας τους, θα ακολουθηθεί διαφορετική ποινική διαδικασία για τους δύο ανηλίκους που εντάσσονται στη δικογραφία. Με τα δεδομένα αυτά, το δικαστήριο έκρινε αθώους και τους τρεις ενηλίκους που ενεπλάκησαν στον καβγά, λόγω αμφιβολιών.