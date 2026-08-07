Νέα Υόρκη: Κατηγορείται ότι έκαψε ιστορική εκκλησία 173 ετών – Σημειωματάριο με αναφορές σε δολοφονίες και βία

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Αντιμέτωπος με ομοσπονδιακή κατηγορία για εμπρησμό βρίσκεται ένας 24χρονος στη Νέα Υόρκη, ο οποίος κατηγορείται ότι προκάλεσε την καταστροφική πυρκαγιά που σχεδόν ισοπέδωσε ιστορική εκκλησία 173 ετών στο Μπρούκλιν.

Η υπόθεση πήρε ακόμη πιο σκοτεινή τροπή όταν, κατά τη σύλληψή του, οι αστυνομικοί εντόπισαν στην κατοχή του ένα σημειωματάριο με αναφορές σε πράξεις βίας και επανειλημμένες αναφορές σε εκκλησίες. Σύμφωνα με τους εισαγγελείς, ο Τζον Τζόουνς ομολόγησε ότι έβαλε τη φωτιά, αλλά και ότι είχε επιχειρήσει να πυρπολήσει ακόμη μία εκκλησία.

Ο Τζον Τζόουνς, 24 ετών, κατηγορείται για εμπρησμό σχετικά με τη φωτιά που ξέσπασε τον Ιούνιο στη South Bushwick Reformed Church στο Μπρούκλιν.

Η εκκλησία, ηλικίας 173 ετών, αποτελεί χαρακτηρισμένο τοπόσημο της Νέας Υόρκης και περιλαμβάνεται στο Εθνικό Μητρώο Ιστορικών Τόπων των ΗΠΑ.

Η πυρκαγιά προκάλεσε καταστροφικές ζημιές, με αποτέλεσμα μεταξύ άλλων να καταρρεύσει η οροφή του ιστορικού κτιρίου.

Ο Τζόουνς συνελήφθη την Τετάρτη 5 Αυγούστου και επρόκειτο να οδηγηθεί ενώπιον ομοσπονδιακού δικαστηρίου στις 7 Αυγούστου.

Αγόρασε αναπτήρα λίγο πριν ξεσπάσει η φωτιά

Σύμφωνα με την ποινική καταγγελία που επικαλείται το People, οι κινήσεις του 24χρονου φέρεται να έχουν καταγραφεί από κάμερες ασφαλείας.

Οι εισαγγελείς υποστηρίζουν ότι στις 19 Ιουνίου ο Τζόουνς εμφανίζεται αρχικά να προσπαθεί ανεπιτυχώς να μπει στην εκκλησία.

Στη συνέχεια φέρεται να πήγε σε κοντινό κατάστημα, όπου αγόρασε έναν αναπτήρα.

Λίγο αργότερα, κάμερες ασφαλείας τον κατέγραψαν να κινείται γύρω από τον χώρο της εκκλησίας. Στη συνέχεια, σύμφωνα με τη δικογραφία, στο υλικό αρχίζει να διακρίνεται καπνός να βγαίνει από το κτίριο.

Η φωτιά που ακολούθησε προκάλεσε τόσο σοβαρές καταστροφές ώστε η ιστορική εκκλησία ουσιαστικά καταστράφηκε.

Συνελήφθη ξανά και πάνω του βρέθηκε ένα ανησυχητικό σημειωματάριο

Εννέα ημέρες μετά την πυρκαγιά, στις 28 Ιουνίου, ο Τζόουνς συνελήφθη για διαφορετική υπόθεση.

Σύμφωνα με τους εισαγγελείς, κατηγορήθηκε ότι κατέστρεψε μία τηλεόραση έξω από εστιατόριο στο Μπρούκλιν και αντιμετώπισε κατηγορία για πρόκληση φθοράς.

Στις 17 Ιουλίου εκδόθηκε ένταλμα σύλληψης σε βάρος του, καθώς δεν εμφανίστηκε στο δικαστήριο για τη συγκεκριμένη υπόθεση.

Τελικά συνελήφθη ξανά στο Μανχάταν στις 5 Αυγούστου, αυτή τη φορά με κατηγορία για μικροκλοπή.

Κατά τη σύλληψη, οι αστυνομικοί βρήκαν στην κατοχή του ένα σημειωματάριο, το περιεχόμενο του οποίου οι εισαγγελείς περιέγραψαν ως «ανησυχητικές αναφορές σε σχεδιαζόμενες πράξεις βίας».

Οι φράσεις που βρέθηκαν γραμμένες στο σημειωματάριο

Φωτογραφία του σημειωματαρίου, η οποία περιλαμβάνεται στο εισαγγελικό υπόμνημα για την κράτησή του χωρίς εγγύηση, δείχνει έναν πίνακα με σειρά βίαιων φράσεων.

Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται αναφορές σε δολοφονία, βιασμό και εκδίκηση. Κάτω από τις συγκεκριμένες φράσεις εμφανίζεται επανειλημμένα η λέξη «church» («εκκλησία»), σε αρκετές περιπτώσεις ανορθόγραφα.

Οι εισαγγελείς επικαλούνται το σημειωματάριο μεταξύ των στοιχείων που θεωρούν ότι καταδεικνύουν την επικινδυνότητα του κατηγορουμένου.

Οι εισαγγελείς λένε ότι ομολόγησε τον εμπρησμό

Σύμφωνα με τις ομοσπονδιακές εισαγγελικές Αρχές, ο 24χρονος παραδέχθηκε ότι έβαλε τη φωτιά στη South Bushwick Reformed Church.

Οι εισαγγελείς υποστηρίζουν επίσης ότι παραδέχθηκε πως είχε επιχειρήσει να πυρπολήσει και δεύτερη εκκλησία στο Μπρούκλιν.

Η αποκάλυψη αυτή προσθέτει μία ακόμη διάσταση στην υπόθεση, καθώς οι Αρχές εξετάζουν πλέον τις ενέργειες του Τζόουνς πέρα από τη φωτιά που κατέστρεψε το ιστορικό κτίριο.

Εκστρατεία για να ξαναχτιστεί η εκκλησία

Η South Bushwick Reformed Church αποτελούσε κομμάτι της ιστορίας του Μπρούκλιν για περισσότερο από ενάμιση αιώνα, προτού υποστεί τις τεράστιες καταστροφές από τη φωτιά.

Οι υπεύθυνοι της εκκλησίας έχουν ξεκινήσει διαδικτυακή εκστρατεία συγκέντρωσης χρημάτων για την αποκατάστασή της και τη δημιουργία προσωρινού χώρου λατρείας.

Μέχρι στιγμής έχουν συγκεντρωθεί περίπου 20.000 δολάρια για τις προσπάθειες ανοικοδόμησης.