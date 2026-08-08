Κόντρα Μαδρίτης – Ρώμης για τη Θέουτα: Η Ισπανία επιβάλλει ελέγχους σε πτήσεις και πλοία από την Ιταλία

Την επαναφορά συνοριακών ελέγχων στα αεροδρόμια και τα λιμάνια της χώρας για όσους ταξιδιώτες προέρχονται από την Ιταλία ανακοίνωσε η ισπανική κυβέρνηση, ως απάντηση στα αντίστοιχα μέτρα που έλαβε η Ρώμη μετά τη μαζική άφιξη παράτυπων μεταναστών στη Θέουτα.

Σύμφωνα με το υπουργείο Εσωτερικών της Ισπανίας, θα γίνονται έλεγχοι στα διαβατήρια και τις βίζες των Ιταλών επιβατών καθώς και των επισκεπτών από άλλες χώρες που φτάνουν στην Ισπανία μέσω Ιταλίας, «λόγω της συνεχιζόμενης μεταναστευτικής πίεσης» που αντιμετωπίζει η Ιταλία.

Τα μέτρα, τα οποία θα έχουν προσωρινό χαρακτήρα, θα τεθούν σε ισχύ απόψε τα μεσάνυχτα, τοπική ώρα (01.00 ώρα Ελλάδας), και θα διαρκέσουν μέχρι τις 7 Σεπτεμβρίου.

Η Ιταλία ανέστειλε προσωρινά την εφαρμογή της Συνθήκης του Σένγκεν για τους πολίτες τρίτων χωρών που προέρχονται από την Ισπανία, τουλάχιστον μέχρι τις 15 Αυγούστου. Νωρίτερα σήμερα η ιταλική κυβέρνηση διαμήνυσε ότι δεν πρόκειται να αναθεωρήσει αυτήν την απόφαση «μέχρι να αποκλειστούν κίνδυνοι τρομοκρατικού χαρακτήρα και ασφάλειας».