Πόλεμος στην Ουκρανία: Δύο νεκροί και έξι τραυματίες από ρωσικά πλήγματα στο Ντνιπροπετρόφσκ

Δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και ακόμη έξι τραυματίστηκαν από ρωσικά πλήγματα στην περιφέρεια Ντνιπροπετρόφσκ της Ουκρανίας, σύμφωνα με ανακοίνωση του τοπικού κυβερνήτη.

Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Telegram, ο Ολεξάντρ Χάνζα ανέφερε ότι οι ρωσικές δυνάμεις εξαπέλυσαν σχεδόν 50 επιθέσεις σε πέντε περιοχές της περιφέρειας αυτής, με μη επανδρωμένα εναέρια μέσα, βόμβες και βλήματα πυροβολικού.

Δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν κοντά στη Νικόπολ, μια πόλη που μπαίνει συχνά στο στόχαστρο, στη δυτική όχθη του ποταμού Δνείπερου, απέναντι από τον πυρηνικό σταθμό της Ζαπορίζια, ο οποίος ελέγχεται από τους Ρώσους.

Ο ένας από τους τραυματίες νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση, σύμφωνα με τον Χάνζα.