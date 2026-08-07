ΗΠΑ: «Σύντομα συμφωνία» για τα Στενά του Ορμούζ, λέει Αμερικανός αξιωματούχος

Πρόοδο στις συνομιλίες μεταξύ Ομάν και Ιράν για τα Στενά του Ορμούζ διαπιστώνουν οι Ηνωμένες Πολιτείες, με Αμερικανό αξιωματούχο να δηλώνει στο Reuters ότι αναμένεται σύντομα συμφωνία.
Όπως ανέφερε, με την ανακοίνωση συμφωνίας για την απρόσκοπτη αποκατάσταση της εμπορικής ναυσιπλοΐας, η Ουάσινγκτον θα άρει τον αποκλεισμό των ιρανικών λιμένων.
«Υπάρχει πρόοδος μεταξύ του Ομάν και του Ιράν για τα Στενά και αναμένουμε μια συμφωνία σύντομα», είπε η πηγή αυτή.
«Όπως πάντα, οι ενέργειες των ΗΠΑ θα συνεχίσουν να συνδέονται με την υλοποίηση των δεσμεύσεων του Ιράν», πρόσθεσε.
US official: We expect a deal soon between Iran and Oman on Strait of Hormuz https://t.co/PAAvB6I4fL https://t.co/PAAvB6I4fL
— Reuters (@Reuters) August 7, 2026