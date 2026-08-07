Άλιμος: Φωτιά σε υπόγειο καταστήματος – Στο σημείο ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις

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Πυροσβεστική
Φωτογραφία Αρχείου
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Πυρκαγιά εκδηλώθηκε το βράδυ της Παρασκευής σε υπόγειο καταστήματος με ναυτιλιακά είδη, στην οδό Αριστοτέλους, στον Άλιμο. Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, η φωτιά ξέσπασε λίγο μετά τις 21:30 και, για προληπτικούς λόγους, απομακρύνθηκαν οι ένοικοι των υπερκείμενων ορόφων.

Οι πυροσβεστικές δυνάμεις επιχειρούν για την κατάσβεση της πυρκαγιάς εντός του καταστήματος, ενώ, σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, δεν υπάρχει κίνδυνος επέκτασης της φωτιάς στο υπόλοιπο κτίριο.

Στο σημείο επιχειρούν 15 πυροσβέστες με τέσσερα οχήματα και ειδικό βραχιονοφόρο όχημα. Τα αίτια της πυρκαγιάς διερευνά το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Αθηνών.

Υπό έλεγχο η πυρκαγιά

Σύμφωνα με νεότερη ανακοίνωση της Πυροσβεστικής, η πυρκαγιά τέθηκε υπό έλεγχο.

Η έγκαιρη επέμβαση της Πυροσβεστικής απέτρεψε την επέκταση της φωτιάς στους υπερκείμενους ορόφους, ενώ τα αίτια του περιστατικού διερευνώνται από το αρμόδιο ανακριτικό κλιμάκιο.

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