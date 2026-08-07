Άλιμος: Φωτιά σε υπόγειο καταστήματος – Στο σημείο ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις

Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Πυρκαγιά εκδηλώθηκε το βράδυ της Παρασκευής σε υπόγειο καταστήματος με ναυτιλιακά είδη, στην οδό Αριστοτέλους, στον Άλιμο. Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, η φωτιά ξέσπασε λίγο μετά τις 21:30 και, για προληπτικούς λόγους, απομακρύνθηκαν οι ένοικοι των υπερκείμενων ορόφων.

Οι πυροσβεστικές δυνάμεις επιχειρούν για την κατάσβεση της πυρκαγιάς εντός του καταστήματος, ενώ, σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, δεν υπάρχει κίνδυνος επέκτασης της φωτιάς στο υπόλοιπο κτίριο.

Στο σημείο επιχειρούν 15 πυροσβέστες με τέσσερα οχήματα και ειδικό βραχιονοφόρο όχημα. Τα αίτια της πυρκαγιάς διερευνά το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Αθηνών.

#Πυρκαγιά σε χώρο εμπορίου στον Άλιμο #Αττική.

Κινητοποιήθηκαν 15 #πυροσβέστες με 4 οχήματα και ειδικό βραχιονοφόρο όχημα. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) August 7, 2026

Υπό έλεγχο η πυρκαγιά

Σύμφωνα με νεότερη ανακοίνωση της Πυροσβεστικής, η πυρκαγιά τέθηκε υπό έλεγχο.