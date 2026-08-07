«Πόσο;»: Τουρίστας στην Κρήτη έδειχνε 10χρονο κορίτσι και ρωτούσε… την τιμή του – Έρευνες των Αρχών για την ταυτοποίησή του

Σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες της Αστυνομίας για την ταυτοποίηση και τον εντοπισμό αλλοδαπού τουρίστα, ηλικίας περίπου 60 έως 65 ετών, έπειτα από περιστατικό που σημειώθηκε στις 31 Ιουλίου σε γραφείο τουριστικών υπηρεσιών στην Αγία Πελαγία Κρήτης και καταγράφηκε από κάμερα ασφαλείας.

Σύμφωνα με την καταγγελία, ο άνδρας εισήλθε στην επιχείρηση και, ενώ στον εξωτερικό χώρο καθόταν ένα 10χρονο κορίτσι, φέρεται να απευθύνθηκε στη γυναίκα που βρισκόταν στο γραφείο και να τη ρώτησε πόσα χρήματα ήθελε για το παιδί. Το σχετικό βίντεο κυκλοφόρησε στο διαδίκτυο και τέθηκε στη διάθεση των αστυνομικών αρχών.

Πληροφορίες του Cretalive αναφέρουν ότι ο άνδρας περιγράφεται ως άτομο με ασιατικά χαρακτηριστικά. Το κορίτσι κατοικεί στη γειτονιά και, την ώρα του περιστατικού, καθόταν έξω από το γραφείο διαβάζοντας ένα βιβλίο. Από το βιντεοληπτικό υλικό, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, δεν προκύπτει ότι ο άνδρας απευθύνθηκε άμεσα στην ανήλικη. Η 10χρονη επίσης δεν φαίνεται να στρέφει το βλέμμα της προς το μέρος του, ενώ ο τουρίστας εμφανίζεται να συνομιλεί αποκλειστικά με τη γυναίκα που βρισκόταν μέσα στην επιχείρηση.

Τι φέρεται να είπε ο άνδρας

Σύμφωνα με το ίδιο μέσο, ο άνδρας φέρεται κάποια στιγμή να έδειξε προς το παιδί και να ρώτησε τη γυναίκα «πόσο;», κάνοντας παράλληλα χειρονομία προς τα γεννητικά του όργανα.

Η γυναίκα αντέδρασε άμεσα και του είπε: «Τι είναι αυτά που λες;». Ο άνδρας, ωστόσο, φέρεται να συνέχισε και να τη ρώτησε, συνοδεύοντας και πάλι τα λόγια του με χειρονομίες: «Πόσο θες εσύ;».

Δεν υποβλήθηκε έγκληση

Αστυνομικές πηγές αναφέρουν ότι, εάν ο άνδρας είχε απευθυνθεί απευθείας στην ανήλικη, θα μπορούσε, υπό τις προϋποθέσεις που προβλέπει ο νόμος, να εξεταστεί η στοιχειοθέτηση αυτεπαγγέλτως διωκόμενου αδικήματος, χωρίς να απαιτείται η υποβολή έγκλησης.

Στη συγκεκριμένη περίπτωση, ωστόσο, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, από το βιντεοληπτικό υλικό δεν προκύπτει άμεση επικοινωνία ανάμεσα στον άνδρα και τη 10χρονη.

Οι αστυνομικοί κάλεσαν τη μητέρα του παιδιού στο Αστυνομικό Τμήμα, όπου της έδειξαν το βίντεο και τη ρώτησαν εάν επιθυμεί να υποβάλει έγκληση. Η μητέρα, αφού διαπίστωσε ότι ο άγνωστος άνδρας δεν είχε απευθυνθεί άμεσα στην κόρη της, δεν θέλησε να κινηθεί νομικά.

Αντίστοιχη ήταν, σύμφωνα με τις πληροφορίες, και η στάση της γυναίκας που βρισκόταν στην επιχείρηση. Όταν οι αστυνομικοί τη ρώτησαν εάν επιθυμεί να υποβάλει έγκληση για την άσεμνη πρόταση που, κατά την καταγγελία, δέχθηκε, εκείνη απάντησε αρνητικά.

Η ανάρτηση της επιχείρησης

Για το περιστατικό έγινε και ανάρτηση σε λογαριασμό με την επωνυμία της επιχείρησης. Στο post περιγράφονται όσα φέρεται να συνέβησαν και επισημαίνεται η ανάγκη ενημέρωσης των γονέων και των παιδιών για ζητήματα ασφάλειας.

«Αυτό είναι το νέο μας γραφείο. Κι αυτή είναι η στιγμή που ένας άνδρας από ένα κοντινό ξενοδοχείο μπαίνει μέσα – τον υποδέχονται πολύ ευγενικά, όπως μπορείτε να δείτε – και ρωτά πόσα χρήματα πρέπει να πληρώσει για να “αγοράσει” το μικρό κορίτσι που κάθεται έξω και να κάνει πράγματα μαζί της.

Φυσικά, καλέσαμε την αστυνομία και επικοινωνήσαμε με το ξενοδοχείο, ωστόσο δεν γνωρίζουμε εάν υπήρξε κάποια περαιτέρω εξέλιξη στην υπόθεση. Είναι απολύτως αηδιαστικό και δεν πρόκειται να το ανεχτούμε, ούτε στον χώρο μας ούτε πουθενά αλλού.

Αν κάποιος μπορεί να αναγνωρίσει αυτό το άτομο, παρακαλούμε να επικοινωνήσει μαζί μας.

Λυπάμαι που αυτή δεν είναι μια ευχάριστη ανάρτηση, αλλά τέτοιου είδους περιστατικά πρέπει να αντιμετωπίζονται.

Ενημέρωση: Καταλαβαίνω ότι όλοι είναι θυμωμένοι και αναστατωμένοι. Το ίδιο είμαστε κι εμείς. Όμως, φανταστείτε ότι εκείνη τη στιγμή στο γραφείο βρισκόταν μια νεαρή κοπέλα, η οποία είχε την ευθύνη του χώρου, ενώ έξω καθόταν ένα παιδί. Επειδή ήταν απόγευμα, δεν υπήρχαν πολλοί άνθρωποι τριγύρω.

Παρότι καταλαβαίνουμε τις αντιδράσεις όλων και όσα προτείνουν να γίνουν σε αυτόν τον “άνδρα”, επρόκειτο για μια πραγματικά τρομακτική κατάσταση για όσους βρίσκονταν εκεί.

Ο ιδιοκτήτης του ξενοδοχείου μάς είπε ότι θα αναλάβουν το θέμα. Παρ’ όλα αυτά, σκοπεύω να επικοινωνήσω ξανά μαζί τους για να μάθω τι έχει γίνει.

Ο πραγματικός σκοπός αυτής της ανάρτησης δεν είναι να εντοπίσουμε εμείς τον συγκεκριμένο άνθρωπο, καθώς οι αρμόδιοι έχουν ήδη τα στοιχεία του. Είναι να δείξουμε σε όλους ότι κάτι τέτοιο μπορεί να συμβεί οπουδήποτε και οποιαδήποτε στιγμή και να υπενθυμίσουμε στους γονείς πόσο σημαντικό είναι να ενημερώνουν τα παιδιά τους και να τα μαθαίνουν να προσέχουν και να παραμένουν ασφαλή».

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Συνεχίζονται οι έρευνες για την ταυτοποίησή του

Παρά το γεγονός ότι δεν υποβλήθηκε έγκληση, οι αστυνομικές αρχές συνεχίζουν την έρευνα για την ταυτοποίηση του άνδρα.

Οι αστυνομικοί αξιοποίησαν υλικό από κάμερες ασφαλείας της ευρύτερης περιοχής, προκειμένου να καταγράψουν τη διαδρομή που ακολούθησε και να εξακριβώσουν τον χώρο στον οποίο ενδεχομένως διέμενε.

Η έρευνα οδήγησε σε συγκεκριμένη ξενοδοχειακή μονάδα, ωστόσο, σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, η επίδειξη του βίντεο δεν οδήγησε στην αναγνώριση του άνδρα.

Οι Αρχές εξακολουθούν να τον αναζητούν, ενώ αστυνομικές πηγές αναφέρουν ότι εξετάζεται και το ενδεχόμενο να εκδηλώσει αντίστοιχη συμπεριφορά, ιδίως σε τουριστικές περιοχές όπου κατά τη θερινή περίοδο βρίσκονται πολλές οικογένειες με μικρά παιδιά.

Μέχρι στιγμής, ο τουρίστας δεν έχει ταυτοποιηθεί. Οι αστυνομικές αρχές δεν αποκλείουν το ενδεχόμενο να έχει ήδη αναχωρήσει από την Κρήτη, ωστόσο οι έρευνες για τον εντοπισμό και την εξακρίβωση της ταυτότητάς του συνεχίζονται.