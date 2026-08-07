Ρώμη: Εκατοντάδες άνθρωποι έμειναν στον δρόμο έπειτα από εκκένωση κατάληψης – Κοιμούνται σε σκηνές μέσα στον καύσωνα

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Σε αγώνα δρόμου έχουν επιδοθεί οι Αρχές της Ρώμης για να βρουν στέγη σε εκατοντάδες ανθρώπους που κοιμούνται σε σκηνές μέσα σε συνθήκες ακραίας ζέστης, μετά την έξωσή τους από το Spin Time Labs, ένα από τα πιο γνωστά κέντρα στέγασης και κοινωνικής υποστήριξης της ιταλικής πρωτεύουσας. Οι προσπάθειες για διάσωση του χώρου κατέρρευσαν, καθώς ο ιδιώτης ιδιοκτήτης απέρριψε την πρόταση του δήμου να αγοράσει το κτίριο.

Περίπου 400 άνθρωποι που διέμεναν στο Spin Time Labs, ένα δεκαώροφο κτίριο στη συνοικία Εσκουιλίνο της Ρώμης, δεν θα μπορέσουν να επιστρέψουν στον χώρο, καθώς ο ιδιοκτήτης ανέκτησε τον έλεγχό του, σύμφωνα με τον Guardian.

Το κτίριο τελούσε υπό κατάληψη από ομάδες βάσης από το 2013 και είχε εξελιχθεί σε σημαντικό κόμβο κοινωνικής βοήθειας, προσφέροντας μεταξύ άλλων στέγαση, διανομή τροφίμων, εστιατόριο και χώρους συνεργασίας.

Οι κάτοικοι απομακρύνθηκαν στα τέλη Ιουλίου και, σύμφωνα με εκπρόσωπο του ιταλικού υπουργείου Εσωτερικών, ο ιδιοκτήτης ανέκτησε την περιουσία «σύμφωνα με τον νόμο».

Πάνω από 200 άνθρωποι σε σκηνές μέσα στη ζέστη

Η κατάσταση έχει γίνει ιδιαίτερα δύσκολη για όσους δεν είχαν συγγενείς ή φίλους που θα μπορούσαν να τους φιλοξενήσουν.

Περισσότεροι από 200 άνθρωποι, ανάμεσά τους ηλικιωμένοι και άτομα με προβλήματα υγείας, κοιμούνται σε σκηνές έξω από το κτίριο, την ώρα που η Ρώμη πλήττεται από υψηλές θερμοκρασίες.

Περίπου το ένα τέταρτο των εκτοπισμένων είναι παιδιά, ενώ ένα παιδί χρειάστηκε να νοσηλευτεί αυτή την εβδομάδα έπειτα από αναπνευστικές δυσκολίες.

Οι περίπου 400 ένοικοι είχαν αναγκαστεί να εγκαταλείψουν το κτίριο στις 29 Ιουλίου, μετά από μικρής έκτασης πυρκαγιά που κατασβέστηκε γρήγορα από τους ίδιους τους ενοίκους προτού επεκταθεί.

Στη συνέχεια, η αστυνομία σφράγισε το κτίριο για ελέγχους ασφαλείας και εκδόθηκαν δύο δικαστικές εντολές κατάσχεσης, μία που συνδεόταν με τη μακρόχρονη νομική διαμάχη του ιδιοκτήτη για την ανάκτηση του ακινήτου και μία ακόμη σε σχέση με την πυρκαγιά.

Κατέρρευσε η συμφωνία με τον δήμο

Ο δήμος της Ρώμης, με τη στήριξη και της καθολικής φιλανθρωπικής οργάνωσης Caritas, αναζητά πλέον εναλλακτικές λύσεις για τη στέγαση των ανθρώπων που παραμένουν στον δρόμο.

Ο δήμαρχος της Ρώμης, Ρομπέρτο Γκουαλτιέρι, δήλωσε ότι η απάντηση του ιδιοκτήτη στην πρόταση αγοράς του ακινήτου ήταν ένα «αμετάκλητο όχι».

Όπως είπε, παρότι ο δήμος κατέθεσε αυτό που θεωρούσε την καλύτερη δυνατή πρόταση, είχε την εντύπωση ότι η απόφαση είχε ήδη ληφθεί.

Ο ιδιοκτήτης επικαλέστηκε νομικές αδυναμίες στην πρόταση, χωρίς να τις προσδιορίσει, με τον Γκουαλτιέρι να δηλώνει «ενοχλημένος» από την εξέλιξη.

Πολιτική σύγκρουση για τις καταλήψεις

Η υπόθεση έχει αναζωπυρώσει την πολιτική αντιπαράθεση στην Ιταλία γύρω από τα κατειλημμένα κτίρια.

Η κυβέρνηση της Τζόρτζια Μελόνι έχει υιοθετήσει σκληρή γραμμή απέναντι στις καταλήψεις, τις οποίες συχνά συνδέει με παραβατικότητα, ακόμη και όταν πρόκειται για χώρους που υποστηρίζονται από αριστερές οργανώσεις.

Οι επικριτές της κυβέρνησης, ωστόσο, επισημαίνουν ότι στην ίδια γειτονιά το νεοφασιστικό κίνημα CasaPound καταλαμβάνει εδώ και περισσότερα από 20 χρόνια κρατικό κτίριο που χρησιμοποιεί ως έδρα του.

«Το Spin Time τελείωσε, αλλά για εμάς δεν τελείωσε»

Ο δήμαρχος της Ρώμης χαρακτήρισε το Spin Time «καθρέφτη μιας αποτυχίας της Δεύτερης Ιταλικής Δημοκρατίας», υποστηρίζοντας ότι η σταδιακή αποδυνάμωση του κοινωνικού κράτους άφησε κενά τα οποία κάλυψαν τέτοιες πρωτοβουλίες.

Για πολλούς κατοίκους, το Spin Time αποτέλεσε πραγματικό σωσίβιο.

Ο Μάρκο Περίλι, Ιταλός οικοδόμος και ένας από τους πρώτους ανθρώπους που εγκαταστάθηκαν στον χώρο, είχε μείνει άστεγος μετά το διαζύγιό του.

Μέχρι και την Παρασκευή, άνθρωποι εξακολουθούσαν να βρίσκονται κατασκηνωμένοι έξω από το κτίριο.

«Προσπαθούμε να καταλάβουμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα, αλλά αντιστεκόμαστε και θα συνεχίσουμε να αντιστεκόμαστε», δήλωσε ο Περίλι.

«Η άρνηση του ιδιοκτήτη σημαίνει ότι το Spin Time τελείωσε, αλλά για εμάς δεν τελείωσε. Θα βρούμε έναν άλλο χώρο».