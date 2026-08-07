ΗΠΑ: Δικαστικό «μπλόκο» στη χλιδάτη αίθουσα των 400 εκατ. δολαρίων του Τραμπ στον Λευκό Οίκο

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Σημαντικό πλήγμα για τον Ντόναλντ Τραμπ αποτελεί απόφαση ομοσπονδιακού εφετείου των ΗΠΑ, το οποίο διέταξε την κυβέρνησή του να σταματήσει την κατασκευή της νέας αίθουσας δεξιώσεων, ύψους 400 εκατ. δολαρίων, στον χώρο όπου βρισκόταν η κατεδαφισμένη Ανατολική Πτέρυγα του Λευκού Οίκου. Η δικαστική διαμάχη επικεντρώνεται στο κατά πόσο ο Αμερικανός πρόεδρος είχε την εξουσία να προχωρήσει σε ένα έργο τέτοιας κλίμακας χωρίς την έγκριση του Κογκρέσου.

Το ομοσπονδιακό Εφετείο της Περιφέρειας της Κολούμπια, με απόφαση 2-1, επικύρωσε την προσωρινή διαταγή που είχε εξασφαλίσει το National Trust for Historic Preservation, η οργάνωση προστασίας ιστορικών μνημείων που προσέφυγε στη Δικαιοσύνη κατά του έργου, σύμφωνα με το Reuters.

Η οργάνωση είχε καταθέσει αγωγή το 2025, αφού η κυβέρνηση Τραμπ κατεδάφισε την Ανατολική Πτέρυγα του Λευκού Οίκου και άρχισε την κατασκευή αίθουσας δεξιώσεων έκτασης περίπου 8.360 τετραγωνικών μέτρων, χωρίς προηγουμένως να ζητήσει εξουσιοδότηση από το Κογκρέσο.

Περιθώριο 14 ημερών στον Τραμπ για προσφυγή στο Ανώτατο Δικαστήριο

Το Εφετείο ανέστειλε την εφαρμογή της απόφασής του για 14 ημέρες, δίνοντας στην κυβέρνηση Τραμπ τη δυνατότητα να προσφύγει στο Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ.

Η υπόθεση είχε φτάσει στο Εφετείο μετά την προσφυγή του Τραμπ κατά προηγούμενων αποφάσεων του ομοσπονδιακού δικαστή Ρίτσαρντ Λίον, ο οποίος είχε μπλοκάρει δύο φορές τις υπέργειες κατασκευαστικές εργασίες στον χώρο.

Ο δικαστής είχε επιτρέψει να συνεχιστούν μόνο οι υπόγειες εργασίες.

Ο Λίον, ο οποίος είχε διοριστεί από τον Ρεπουμπλικανό πρώην πρόεδρο Τζορτζ Μπους, είχε κρίνει ότι κανένας ομοσπονδιακός νόμος δεν πλησιάζει καν στο να παρέχει στον πρόεδρο την απαιτούμενη εξουσία για την κατασκευή της αίθουσας χωρίς έγκριση του Κογκρέσου.

Κατεδάφισαν την Ανατολική Πτέρυγα για αίθουσα 8.360 τετραγωνικών μέτρων

Η νέα αίθουσα δεξιώσεων αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα σχέδια του Τραμπ για την αναμόρφωση κυβερνητικών κτιρίων και μνημείων στην Ουάσινγκτον.

Η κυβέρνηση υποστηρίζει ότι το έργο είναι απαραίτητο για τη φιλοξενία μεγάλων επίσημων εκδηλώσεων, αλλά και για λόγους ασφαλείας στον Λευκό Οίκο.

Το υπουργείο Δικαιοσύνης υποστήριξε μάλιστα ενώπιον του Εφετείου ότι τα δικαστήρια δεν θα έπρεπε να παρεμβαίνουν σε ένα έργο που χρηματοδοτείται από ιδιωτικούς πόρους.

Ο κυβερνητικός δικηγόρος Γιαάκοβ Ροθ υποστήριξε ότι οι «αρχιτεκτονικές προτιμήσεις» του National Trust δεν μπορούν να υπερισχύουν των ανησυχιών για την εθνική ασφάλεια.

Σύμφωνα με την επιχειρηματολογία της κυβέρνησης, η προηγούμενη διαμόρφωση της Ανατολικής Πτέρυγας άφηνε τον πρόεδρο και άλλα πρόσωπα στον Λευκό Οίκο ευάλωτα σε ενδεχόμενη επίθεση.

«Απλώς δεν θέλουν να πάνε στο Κογκρέσο»

Η πλευρά του National Trust απέρριψε το επιχείρημα της κυβέρνησης.

«Απλώς δεν θέλουν να πάνε στο Κογκρέσο», αντέτεινε ο δικηγόρος της οργάνωσης, Τάντιους Χόιερ, κατά την ακροαματική διαδικασία.

Στην καρδιά της δικαστικής σύγκρουσης βρίσκεται ακριβώς το ερώτημα εάν ο πρόεδρος μπορεί να προχωρήσει σε μία τόσο εκτεταμένη επέμβαση στον Λευκό Οίκο χωρίς προηγούμενη έγκριση του αμερικανικού Κογκρέσου.

Διπλασιάστηκε το κόστος – Τραμπ: «Θα είναι μεγαλοπρεπής, ασφαλής και προστατευμένη»

Ο Τραμπ έχει υπερασπιστεί επανειλημμένα τόσο το σχέδιο όσο και το κόστος του, το οποίο έχει διπλασιαστεί σε σχέση με τις αρχικές εκτιμήσεις.

Τον περασμένο μήνα υποστήριξε σε ανάρτησή του στο Truth Social ότι το κόστος αυξήθηκε επειδή η νέα αίθουσα είναι «περίπου διπλάσια σε μέγεθος και πολύ υψηλότερης ποιότητας από την αρχική πρόταση».

Παράλληλα, υποσχέθηκε ότι το τελικό αποτέλεσμα «θα είναι μεγαλοπρεπές, ασφαλές και προστατευμένο».

Η δικαστική ήττα για την αίθουσα δεξιώσεων έρχεται ενώ ένα ακόμη σχέδιο του Τραμπ για την αλλαγή της εικόνας εμβληματικών κτιρίων της Ουάσινγκτον έχει βρεθεί αντιμέτωπο με τη Δικαιοσύνη. Σε ξεχωριστή υπόθεση, δικαστής έκρινε πρόσφατα ότι το όνομα του Τραμπ είχε προστεθεί παράνομα στην εξωτερική όψη του Kennedy Center και διέταξε την αφαίρεσή του.