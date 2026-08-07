Meta: Πρόστιμο-μαμούθ 567 εκατ. δολαρίων για την προστασία των παιδιών – Δικαστής την χαρακτήρισε «δημόσιο κίνδυνο»

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Νέο βαρύ πλήγμα δέχθηκε η Meta στις ΗΠΑ, καθώς δικαστής στο Νέο Μεξικό διέταξε τον κολοσσό των social media να καταβάλει 567 εκατ. δολάρια για την αποτυχία του να προειδοποιήσει το κοινό για τους κινδύνους που, σύμφωνα με την απόφαση, δημιουργούν οι πλατφόρμες του για τα παιδιά. Πρόκειται για τη μεγαλύτερη χρηματική κύρωση που έχει επιβληθεί μέχρι σήμερα στη Meta για ζητήματα ασφάλειας ανηλίκων, ενώ μαζί με προηγούμενη απόφαση στην ίδια υπόθεση το συνολικό ποσό φτάνει τα 942 εκατ. δολάρια.

Ο δικαστής Μπράιαν Μπίντσεντ χαρακτήρισε τη Meta «public nuisance», δηλαδή πηγή εκτεταμένης δημόσιας βλάβης, συγκρίνοντας μάλιστα τις επιπτώσεις των πλατφορμών της στα παιδιά με τη ρύπανση που προκαλεί ένα εργοστάσιο.

Η Meta, στην οποία ανήκουν μεταξύ άλλων τα Facebook, Instagram, WhatsApp και Threads, ανακοίνωσε ότι διαφωνεί με την απόφαση και θα ασκήσει έφεση, αναφέρει το BBC.

Η νέα χρηματική κύρωση των 567 εκατ. δολαρίων προστίθεται στα 375 εκατ. δολάρια που είχε ήδη διαταχθεί να καταβάλει η εταιρεία στην ίδια υπόθεση, ανεβάζοντας το συνολικό ποσό στα 942 εκατ. δολάρια.

«Η ψυχολογική βλάβη και η σεξουαλική εκμετάλλευση των παιδιών είναι η ρύπανση»

Ιδιαίτερα σκληρή ήταν η διατύπωση που χρησιμοποίησε ο δικαστής για να περιγράψει τον τρόπο λειτουργίας της Meta.

Παρομοίασε την εταιρεία με ένα εργοστάσιο, όπου η διαφήμιση και το περιεχόμενο αποτελούν το προϊόν, ενώ «η ψυχολογική βλάβη και η σεξουαλική εκμετάλλευση των παιδιών» αποτελούν τη «ρύπανση που πρέπει να περιοριστεί».

Σύμφωνα με την απόφαση, οι επιβλαβείς συνέπειες δεν παραμένουν περιορισμένες στις ίδιες τις πλατφόρμες, αλλά εξαπλώνονται στο διαδίκτυο και, το πιο ανησυχητικό, στον πραγματικό κόσμο.

Ο δικαστής έκρινε ότι οι συνέπειες έχουν αποκτήσει τέτοια έκταση ώστε να αποτελούν ζήτημα δημόσιας υγείας και ασφάλειας, επιβαρύνοντας όχι μόνο τα παιδιά και τις οικογένειές τους, αλλά και σχολεία, νοσοκομεία και υπηρεσίες επιβολής του νόμου.

Η απόφαση θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική, καθώς φαίνεται να είναι η πρώτη φορά που εταιρεία μέσων κοινωνικής δικτύωσης χαρακτηρίζεται «public nuisance».

Οι αλγόριθμοι «οδηγούσαν» ανηλίκους σε επιβλαβές περιεχόμενο

Η υπόθεση στο Νέο Μεξικό ξεκίνησε από αγωγή που κατατέθηκε το 2023 από τις πολιτειακές Αρχές.

Η πολιτεία υποστήριξε ότι η Meta πρέπει να θεωρηθεί υπεύθυνη για τον τρόπο με τον οποίο οι πλατφόρμες της εξέθεταν παιδιά σε σεξουαλικά ακατάλληλο περιεχόμενο και σε επαφές με σεξουαλικούς εγκληματίες.

Κατά την πρώτη φάση της δίκης κρίθηκε ότι η Meta είχε παραβιάσει επανειλημμένα τον νόμο περί αθέμιτων πρακτικών του Νέου Μεξικού.

Σύμφωνα με την απόφαση, οι αλγόριθμοι προτάσεων της εταιρείας, οι οποίοι καθορίζουν αυτόματα μεγάλο μέρος του περιεχομένου που εμφανίζεται στους χρήστες, ουσιαστικά «κατεύθυναν» νεαρούς χρήστες προς επιβλαβές περιεχόμενο και επικίνδυνες επαφές.

Τα 420 εκατ. δολάρια θα διατεθούν για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων

Η Meta διατάχθηκε να δημιουργήσει ειδικό ταμείο με τα χρήματα της νέας κύρωσης, το οποίο θα χρηματοδοτήσει δράσεις για την αντιμετώπιση των συνεπειών που αποδίδονται στις πλατφόρμες της.

Το μεγαλύτερο μέρος του ποσού, συνολικά 420 εκατ. δολάρια, θα χρησιμοποιηθεί για την αντιμετώπιση βλαβών που έχουν ήδη προκληθεί, χρηματοδοτώντας κατάλληλα κλινικά προγράμματα, υπηρεσίες συμπεριφορικής υγείας και επαγγελματίες του χώρου.

Μέρος των χρημάτων θα διατεθεί επίσης για προγράμματα ενημέρωσης και πρόληψης, καθώς και για την εκπαίδευση δασκάλων και επαγγελματιών υγείας σχετικά με την αντιμετώπιση των κινδύνων που συνδέονται με τα social media για τους ανηλίκους.

Όριο περίπου τρεις ώρες την ημέρα για ανήλικους χρήστες

Η απόφαση δεν περιορίζεται στην επιβολή χρηματικής κύρωσης. Ο δικαστής διέταξε τη Meta να προχωρήσει σε σειρά σημαντικών αλλαγών στον τρόπο λειτουργίας του Instagram και του Facebook για τους ανήλικους χρήστες.

Μεταξύ άλλων, η εταιρεία καλείται να διασφαλίσει ότι λογαριασμοί χρηστών κάτω των 18 ετών δεν θα προτείνονται σε ενήλικες, ενώ οι ενήλικες δεν θα μπορούν να στέλνουν μηνύματα σε ανηλίκους.

Η Meta διατάχθηκε επίσης να απαγορεύσει στους ανήλικους χρήστες να στέλνουν ή να λαμβάνουν γυμνό περιεχόμενο και να εφαρμόσει πολιτική «μίας παράβασης» για ενήλικες χρήστες που εμπλέκονται σε σεξουαλική εκμετάλλευση παιδιών.

Παράλληλα, θα πρέπει να καταργήσει την εμφάνιση του αριθμού των likes για τους κάτω των 18 ετών και να περιορίσει δραστικά τις ειδοποιήσεις.

Συγκεκριμένα, οι ειδοποιήσεις push για ανηλίκους θα απαγορεύονται καθημερινά από τις 22:00 έως τις 07:00, καθώς και από τις 08:00 έως τις 15:00 κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς, με εξαίρεση τα Σαββατοκύριακα.

Ιδιαίτερα σημαντικό είναι και το υποχρεωτικό όριο χρήσης: οι ανήλικοι θα μπορούν να χρησιμοποιούν Instagram και Facebook για συνολικά έως 90 ώρες τον μήνα, δηλαδή περίπου τρεις ώρες την ημέρα.

Meta: «Διαφωνούμε με την απόφαση και θα ασκήσουμε έφεση»

Η Meta απέρριψε την απόφαση και ανακοίνωσε ότι θα προσφύγει εναντίον της.

«Εργαζόμαστε σκληρά για να διατηρούμε τους ανθρώπους ασφαλείς στις πλατφόρμες μας και είμαστε διαφανείς σχετικά με τις προκλήσεις στον εντοπισμό και την απομάκρυνση κακόβουλων χρηστών και επιβλαβούς περιεχομένου», ανέφερε εκπρόσωπος της εταιρείας.

Η Meta υποστήριξε επίσης ότι παραμένει βέβαιη για τις ενέργειές της όσον αφορά την προστασία των εφήβων στο διαδίκτυο και ότι θα συνεχίσει να υπερασπίζεται τη θέση της απέναντι σε ισχυρισμούς που, όπως υποστηρίζει, διαστρεβλώνουν τα πραγματικά δεδομένα.

Χιλιάδες αγωγές στις ΗΠΑ κατά της Meta

Η απόφαση του Νέου Μεξικού αποτελεί μέρος ενός πολύ ευρύτερου κύματος δικαστικών υποθέσεων που αντιμετωπίζει η Meta στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Η εταιρεία βρίσκεται αντιμέτωπη με χιλιάδες αγωγές για παρόμοια ζητήματα, ενώ νωρίτερα φέτος έχασε μία ακόμη υπόθεση-ορόσημο στο Λος Άντζελες, όπου κρίθηκε ότι μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για τη δημιουργία εθιστικών πλατφορμών.

Παρά το εντυπωσιακό ύψος της κύρωσης, ο πρώην αντιπρόεδρος του Twitter στην Ευρώπη, Μπρους Ντέισλι, χαρακτήρισε τα 567 εκατ. δολάρια «σταγόνα στον ωκεανό» για μία εταιρεία του μεγέθους της Meta.

Στα τελευταία οικονομικά αποτελέσματά της, η εταιρεία ανακοίνωσε έσοδα 61 δισ. δολαρίων μόνο για το διάστημα Απριλίου-Ιουνίου, αυξημένα κατά 28% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους.

Την επόμενη εβδομάδα, εξάλλου, αρχίζει στην Καλιφόρνια ακόμη μία μεγάλη δίκη κατά της Meta, με σχεδόν τριάντα γενικούς εισαγγελείς αμερικανικών πολιτειών να κατηγορούν την εταιρεία για παραβίαση της νομοθεσίας περί προστασίας της ιδιωτικότητας των παιδιών.