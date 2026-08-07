Φωτιά στο Μονοπήγαδο Θεσσαλονίκης – Μεγάλη κινητοποίηση της Πυροσβεστικής

Μεγάλη επιχείρηση βρίσκεται σε εξέλιξη για φωτιά που ξέσπασε σε δασική έκταση στην περιοχή Μονοπήγαδο της Θέρμης Θεσσαλονίκης, περίπου στις 15:30. Ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, αποτελούμενες από 61 πυροσβέστες, 22 οχήματα, πέντε αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο, επιχειρούν για τον περιορισμό της. Στην προσπάθεια συνδράμουν επίσης εθελοντές και υδροφόρες οχημάτων τοπικής αυτοδιοίκησης

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Μεγάλη επιχείρηση βρίσκεται σε εξέλιξη για φωτιά που ξέσπασε σε δασική έκταση στην περιοχή Μονοπήγαδο στη Θέρμη Θεσσαλονίκης.
  • Στο σημείο επιχειρούν συνολικά 61 πυροσβέστες, δύο ομάδες πεζοπόρων τμημάτων, καθώς και 22 πυροσβεστικά οχήματα. Από αέρος συνδράμουν πέντε πυροσβεστικά αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο.
  • Στην επιχείρηση συμμετέχουν επίσης εθελοντές και υδροφόρες οχημάτων τοπικής αυτοδιοίκησης, ενισχύοντας τις προσπάθειες των πυροσβεστικών δυνάμεων.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Μεγάλη επιχείρηση βρίσκεται σε εξέλιξη για φωτιά που ξέσπασε σε δασική έκταση στην περιοχή Μονοπήγαδο στη Θέρμη Θεσσαλονίκης.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η πυρκαγιά εκδηλώθηκε στις περίπου 15.30 και άμεσα κινητοποιήθηκαν ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας για τον περιορισμό της.

Στο σημείο επιχειρούν συνολικά 61 πυροσβέστες, δύο ομάδες πεζοπόρων τμημάτων, καθώς και 22 πυροσβεστικά οχήματα. Από αέρος συνδράμουν στην προσπάθεια κατάσβεσης πέντε πυροσβεστικά αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο.

Στην επιχείρηση συμμετέχουν επίσης εθελοντές και υδροφόρες οχημάτων τοπικής αυτοδιοίκησης, ενισχύοντας τις προσπάθειες των πυροσβεστικών δυνάμεων.

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