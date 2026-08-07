Φωτιά στο Μονοπήγαδο Θεσσαλονίκης – Μεγάλη κινητοποίηση της Πυροσβεστικής

Μεγάλη επιχείρηση βρίσκεται σε εξέλιξη για φωτιά που ξέσπασε σε δασική έκταση στην περιοχή Μονοπήγαδο στη Θέρμη Θεσσαλονίκης.
Σύμφωνα με πληροφορίες, η πυρκαγιά εκδηλώθηκε στις περίπου 15.30 και άμεσα κινητοποιήθηκαν ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας για τον περιορισμό της.
Στο σημείο επιχειρούν συνολικά 61 πυροσβέστες, δύο ομάδες πεζοπόρων τμημάτων, καθώς και 22 πυροσβεστικά οχήματα. Από αέρος συνδράμουν στην προσπάθεια κατάσβεσης πέντε πυροσβεστικά αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο.
Στην επιχείρηση συμμετέχουν επίσης εθελοντές και υδροφόρες οχημάτων τοπικής αυτοδιοίκησης, ενισχύοντας τις προσπάθειες των πυροσβεστικών δυνάμεων.
#Πυρκαγιά σε δασική έκταση στο Μονοπήγαδο του δήμου Θέρμης Θεσσαλονίκης. Κινητοποιήθηκαν 61 #πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 2ης ΕΜΟΔΕ 22 οχήματα, εθελοντές, 5 Α/Φ και 1 Ε/Π. Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ.
— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) August 7, 2026