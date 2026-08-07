Φωτιά στο Στεφάνι Κορινθίας – Ήχησε το 112 για ετοιμότητα

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι της Παρασκευής 7 Αυγούστου στο Στεφάνι Κορινθίας.\n- Ισχυρή δύναμη της Πυροσβεστικής, αποτελούμενη από 53 πυροσβέστες, 16 οχήματα, εθελοντές, 4 αεροσκάφη και 3 ελικόπτερα, επιχειρεί στο σημείο για την κατάσβεση.\n- Εστάλη μήνυμα από το 112 στους κατοίκους της περιοχής, καλώντας τους να «Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών» λόγω της δασικής πυρκαγιάς στο Στεφάνι Κορινθίας.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι της Παρασκευή 7 Αυγούστου στο Στεφάνι Κορινθίας.

Στο σημείο έχει σπεύσει ισχυρή δύναμη της Πυροσβεστικής. Συγκεκριμένα επιχειρούν 53 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων, 16 οχήματα, εθελοντές, η ομάδα ΙΚΑΡΟΣ Πελοποννήσου, ενώ από αέρος ρίψεις νερού πραγματοποιούν 4 αεροσκάφη και 3 ελικόπτερα. Στην επιχείρηση κατάσβεσης συνδράμουν υδροφόρες και μηχανήματα έργου ΟΤΑ.

 

Ήχησε το 112 για ετοιμότητα

Μάλιστα εστάλη μήνυμα από το 112 στους κατοίκους και τους επισκέπτες της περιοχής. «Δασική πυρκαγιά στην περιοχή Στεφάνι της Περιφερειακής Ενότητας Κορινθίας. Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών» αναφέρει το μήνυμα της Πολιτικής Προστασίας.

 

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