Φωτιά στο Στεφάνι Κορινθίας – Ήχησε το 112 για ετοιμότητα

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι της Παρασκευή 7 Αυγούστου στο Στεφάνι Κορινθίας.

Στο σημείο έχει σπεύσει ισχυρή δύναμη της Πυροσβεστικής. Συγκεκριμένα επιχειρούν 53 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων, 16 οχήματα, εθελοντές, η ομάδα ΙΚΑΡΟΣ Πελοποννήσου, ενώ από αέρος ρίψεις νερού πραγματοποιούν 4 αεροσκάφη και 3 ελικόπτερα. Στην επιχείρηση κατάσβεσης συνδράμουν υδροφόρες και μηχανήματα έργου ΟΤΑ.

#Πυρκαγιά σε αγροτοπδασική έκταση στην περιοχή Στεφάνι Κορινθίας.

Κινητοποιήθηκαν 53 #πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 9ης #ΕΜΟΔΕ, #εθελοντές, 16 οχήματα 3 Ε/Π και 4 Α/Φ, καθώς και η ομάδα ΙΚΑΡΟΣ (#drone) Πελοποννήσου.

Συνδρομή από υδροφόρες και μηχανήματα έργου #ΟΤΑ. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) August 7, 2026

Ήχησε το 112 για ετοιμότητα

Μάλιστα εστάλη μήνυμα από το 112 στους κατοίκους και τους επισκέπτες της περιοχής. «Δασική πυρκαγιά στην περιοχή Στεφάνι της Περιφερειακής Ενότητας Κορινθίας. Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών» αναφέρει το μήνυμα της Πολιτικής Προστασίας.

Δείτε βίντεο: