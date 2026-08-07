Φυτεία με πάνω από 2.000 δενδρύλλια κάνναβης εντοπίστηκε σε δύσβατη δασική περιοχή στη Φθιώτιδα

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Περισσότερα από 2.000 δενδρύλλια κάνναβης είχε η φυτεία που εντοπίστηκε σε δύσβατη δασική περιοχή στη Φθιώτιδα, κατά την επιχείρηση των αστυνομικών του τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κιλκίς, με τη συνδρομή αστυνομικών της Ειδικής Κατασταλτικής Αντιτρομοκρατικής Μονάδας (Ε.Κ.Α.Μ.).

Συνελήφθησαν δύο άνδρες, ταυτοποιήθηκαν τα στοιχεία ενός συνεργού τους και σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για τα αδικήματα της εγκληματικής οργάνωσης και της παράβασης της νομοθεσίας για τα ναρκωτικά.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, χθες το πρωί εντοπίστηκαν οι συλληφθέντες σε δύσβατη δασική περιοχή της Φθιώτιδας, να καλλιεργούν φυτεία δενδρυλλίων που εκτείνονταν σε 6 διαφορετικά επίπεδα και συνδέονταν με αυτοσχέδια μονοπάτια.

Στην έκταση, όπου καλλιεργούνταν συνολικά 2.033 δενδρύλλια κάνναβης, βρέθηκαν εργαλεία για την καλλιέργεια, συσκευασίες με λιπάσματα, εξοπλισμός για την άρδευση, 2 σκηνές, μία αυτοσχέδια κουζίνα και διάφορα προσωπικά είδη.

Το προσδοκώμενο οικονομικό όφελος από την παράνομη δραστηριότητά τους εκτιμάται ότι ξεπερνά τα 2 εκατομμύρια ευρώ.

Οι συλληφθέντες, με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος τους, θα οδηγηθούν στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Λαμίας.