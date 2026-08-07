Συγκίνηση στο ετήσιο μνημόσυνο της Λένας Σαμαρά – Παρουσία οικογένειας, φίλων και πολιτικών

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Σε κλίμα βαθιάς συγκίνησης τελέστηκε σήμερα, στο Α’ Νεκροταφείο Αθηνών, το ετήσιο μνημόσυνο για τη Λένα Σαμαρά, την 34χρονη κόρη του πρώην πρωθυπουργού Αντώνη Σαμαρά και της Γεωργίας Σαμαρά, η οποία έφυγε αιφνίδια από τη ζωή στις 7 Αυγούστου 2025, βυθίζοντας στο πένθος την οικογένειά της και όσους τη γνώριζαν.

Στο μνημόσυνο εκτός από τους γονείς της Αντώνη και Γεωργία Σαμαρά και τον πολυαγαπημένο της αδελφό Κώστα Σαμαρά, το παρών έδωσε και ο θείος της Αλέξανδρος Σαμαράς, συγγενείς, στενοί φίλοι της οικογένειας και πλήθος κόσμου που θέλησε να τιμήσει τη μνήμη της.

Μεταξύ των παρευρισκόμενων, ήταν επίσης ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας, ο γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Κυρανάκης, ο περιφερειάρχης Πελοποννήσου Δημήτρης Πτωχός, καθώς και ο διευθυντής του Γραφείου Τύπου του Αρχιεπισκόπου Ιερώνυμου, Χ. Κονιδάρης.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο πρώην πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας Κώστας Καραμανλής, ο οποίος βρίσκεται στο εξωτερικό, επικοινώνησε τηλεφωνικά με τον Αντώνη Σαμαρά, με αφορμή τη συμπλήρωση ενός έτους από την απώλεια της κόρης του.

Την επιμνημόσυνη δέηση τέλεσε ο Μητροπολίτης Μεσσηνίας κ. Χρυσόστομος, ο οποίος στη συνέχεια πραγματοποίησε τρισάγιο στον οικογενειακό τάφο, όπου αναπαύεται η Λένα Σαμαρά.

Υπενθυμίζεται ότι, σύμφωνα με την ανακοίνωση που είχε εκδώσει τότε το υπουργείο Υγείας, η Λένα Σαμαρά διακομίστηκε το μεσημέρι της 7ης Αυγούστου 2025, στο Σισμανόγλειο Νοσοκομείο.

Λίγο αργότερα μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο «Ευαγγελισμός», όπου κατά τη διάρκεια της διερεύνησης των αιτιών της κατάστασής της, παρουσίασε ραγδαία επιδείνωση. Παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες του ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού, δεν κατέστη δυνατό να κρατηθεί στη ζωή και κατέληξε.

Έναν χρόνο μετά την αιφνίδια απώλειά της, η οικογένεια, οι συγγενείς και οι άνθρωποι που τη γνώρισαν συγκεντρώθηκαν για να τιμήσουν τη μνήμη της, σε μια ιδιαίτερα φορτισμένη ημέρα, αποδεικνύοντας πως η απουσία της παραμένει βαθιά αισθητή και η μνήμη της ζωντανή στις καρδιές όσων την αγάπησαν.