Λένα Σαμαρά: Την Κυριακή το 40ήμερο μνημόσυνο για την κόρη του Αντώνη Σαμαρά – Πού θα τελεστεί

Enikos Newsroom

κοινωνία

Την ερχόμενη Κυριακή 14 Σεπτεμβρίου θα τελεστεί το 40ήμερο μνημόσυνο για την Λένα Σαμαρά. Η κόρη του Αντώνη Σαμαρά πέθανε σε ηλικία 34 ετών στις 7 Αυγούστου.

Είχε νιώσει αδιαθεσία, μεταφέρθηκε στον «Ευαγγελισμό», όπου έπαθε επιληπτική κρίση και ανακοπή και παρά τις προσπάθειες των γιατρών δεν τα κατάφερε, βυθίζοντας στο πένθος την οικογένειά της και τους φίλους της.

Συγγενείς και φίλοι θα βρεθούν την Κυριακή, στις 12:45 στο Α’ Νεκροταφείο Αθηνών για να τιμήσουν τη μνήμη της κόρης του πρώην πρωθυπουργού.

Στο πρόσφατο μήνυμά τους, τα μέλη της οικογένειας είχαν ευχαριστήσει τον κόσμο για τη συμπαράσταση.

«Είμαστε ευγνώμονες, στην καθεμία και στον καθένα σας ξεχωριστά, για τη συμμετοχή και τη συμπαράστασή σας στο βαρύτατο πένθος μας για τη Λένα», είχαν αναφέρει στη δήλωση που συνυπέγραψαν ο Αντώνης Σαμαράς, η σύζυγός του, Γεωργία και ο γιος τους, Κώστας Σαμαράς.

